https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/turk-is-duyurdu-1-mayis-kutlamalarinin-adresi-belli-oldu-1095294144.html
TÜRK-İŞ duyurdu: 1 Mayıs kutlamalarının adresi belli oldu
TÜRK-İŞ duyurdu: 1 Mayıs kutlamalarının adresi belli oldu
Sputnik Türkiye
TÜRK -İŞ Başkanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının Kartal'da yapılacağı açıklandı. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T17:04+0300
2025-04-10T17:04+0300
2025-04-10T17:04+0300
türki̇ye
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs i̇şçi bayramı
kartal
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Bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bu yıl 1 Mayıs kutlamaları için adresi de açıkladı. 1 Mayıs İstanbul'da Kartal'da kutlanacak. Mayıs'ın, işçilerin yaşama ve çalışma şartlarının, iş güvencesi, iş yeri güvenliği, alım gücü, sendikal örgütlenme ve grev gibi en temel haklarının değerlendirildiği gün olduğunu belirtilen bildiride, "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, geçmişte yaşanan deneyimleri de dikkate alarak, 1 Mayıs'ın, 2025 yılında da işçinin olduğu her yerde ve 81 ilde etkin biçimde kutlanması kararını almıştır. Konfederasyonumuzun merkezi düzeydeki kutlaması, İstanbul-Kartal'da yapılacaktır." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ibb-protestolari-kapsaminda-7-gazeteci-icin-3-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1095248244.html
türki̇ye
kartal
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türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, kartal
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, kartal
TÜRK-İŞ duyurdu: 1 Mayıs kutlamalarının adresi belli oldu
TÜRK -İŞ Başkanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının Kartal'da yapılacağı açıklandı.
Bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bu yıl 1 Mayıs kutlamaları için adresi de açıkladı. 1 Mayıs İstanbul'da Kartal'da kutlanacak.
Mayıs'ın, işçilerin yaşama ve çalışma şartlarının, iş güvencesi, iş yeri güvenliği, alım gücü, sendikal örgütlenme ve grev gibi en temel haklarının değerlendirildiği gün olduğunu belirtilen bildiride, "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, geçmişte yaşanan deneyimleri de dikkate alarak, 1 Mayıs'ın, 2025 yılında da işçinin olduğu her yerde ve 81 ilde etkin biçimde kutlanması kararını almıştır. Konfederasyonumuzun merkezi düzeydeki kutlaması, İstanbul-Kartal'da yapılacaktır." denildi.