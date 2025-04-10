https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/turk-is-duyurdu-1-mayis-kutlamalarinin-adresi-belli-oldu-1095294144.html

TÜRK-İŞ duyurdu: 1 Mayıs kutlamalarının adresi belli oldu

TÜRK-İŞ duyurdu: 1 Mayıs kutlamalarının adresi belli oldu

Sputnik Türkiye

TÜRK -İŞ Başkanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamada, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının Kartal'da yapılacağı açıklandı. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T17:04+0300

2025-04-10T17:04+0300

2025-04-10T17:04+0300

türki̇ye

türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs i̇şçi bayramı

kartal

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Bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bu yıl 1 Mayıs kutlamaları için adresi de açıkladı. 1 Mayıs İstanbul'da Kartal'da kutlanacak. Mayıs'ın, işçilerin yaşama ve çalışma şartlarının, iş güvencesi, iş yeri güvenliği, alım gücü, sendikal örgütlenme ve grev gibi en temel haklarının değerlendirildiği gün olduğunu belirtilen bildiride, "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, geçmişte yaşanan deneyimleri de dikkate alarak, 1 Mayıs'ın, 2025 yılında da işçinin olduğu her yerde ve 81 ilde etkin biçimde kutlanması kararını almıştır. Konfederasyonumuzun merkezi düzeydeki kutlaması, İstanbul-Kartal'da yapılacaktır." denildi.

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türki̇ye

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Sputnik Türkiye

türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, kartal