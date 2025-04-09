İBB protestoları kapsamında 7 gazeteci için 3 yıla kadar hapis cezası istendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Yükseköğretim Kurulu'ndan boykot ihtarı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
2025’te en az 71 kadın öldürüldü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ömer Fethi Gürer: 'Bu yıl 111 traktör ve 2937 tarla icra yoluyla satışa çıkarıldı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gökhan Şirin: 'Spor, saygı çerçevesinde olmalı'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nda neler yaşandı?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerikalı şirketler dahi ABD’yi terk edebilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
TARİHTE BUGÜN
‘Yeniden doğan’ bir dâhi: Pablo Picasso
17:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: ‘Türkiye'de 21 üründe arz açığı var'
18:14
18 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa oldu
18:38
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Epstein dostu Türkiye Büyükelçisi adayı: Kırbaç yeterli olduğunda...
19:17
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Cerit: CHP dış politikada yüzünü ABD'ye dönecek gözüküyor
19:37
10 dk
SEYİR HALİ
'Doğuştan katiller dünyasına hoş geldiniz'
07:13
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'den teklif: Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve bakanların siyasete girmeden 5 yıl önceki mal varlıkları raporlansın
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: 'Trafik kazaları bir kader değil; ihmalkârlık ve eğitimsizlik'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mustafa Kemal Atatürk'ün, geometri alanında yaptığı yenilikler.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÖZEL HABER
Tarımda yaş ortalaması alarm veriyor: Gençler çiftçi olmak istemiyor
15:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ibb-protestolari-kapsaminda-7-gazeteci-icin-3-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1095248244.html
İBB protestoları kapsamında 7 gazeteci için 3 yıla kadar hapis cezası istendi
İBB protestoları kapsamında 7 gazeteci için 3 yıla kadar hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle aralarında gazetecilerin de bulunduğu 25 kişi hakkında düzenlenen... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T12:39+0300
2025-04-09T12:39+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
bülent kılıç
yasin akgül
gazeteci
toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu
iddianame
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094799073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6728c83f04b0b2a8061e6ecb1cfb3dfd.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrasında Saraçhane'de düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle aralarında 7 gazetecinin de bulunduğu 25 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Gazetecilerin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında ' toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, gazetecilerle ilgili gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine herhangi bir tespit yapılmadığı anlatıldı. Habertürk'ün haberine göre, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı. İddianamede, olaylara karşı kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alındığı, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliği’nin kararıyla “19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı” bilgisinin iletildiği belirtildi.Yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri ifade edildi. Kolluk kuvvetlerince çok kez sesli yayın araçlarıyla uyarılar yapılmasına rağmen dağılmamakta direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı anlatıldı.Gazetecilerin beyanlarına itibar edilmediği ifade edildiİddianamede, Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç’un ifadelerinde, gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını söyledikleri ancak yapılan dosya tetkikinde beyanlarını doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine herhangi bir tespit yapılmadığı anlatıldı. Bu nedenle beyanlarına itibar edilmediği ifade edildi.Üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldıAralarında gazetecilerin bulunduğu 25 kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca TCK 53. maddesi kapsamında siyasi yasak talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/sarachanede-gozaltina-alinan-gazeteciler-icin-tahliye-karari-kuray-kilic-ve-akgul-serbest-1094904128.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094799073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17bc85f1c915ae967621e0b46b7ede99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, bülent kılıç, yasin akgül, gazeteci, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, iddianame, dava
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, bülent kılıç, yasin akgül, gazeteci, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, iddianame, dava

İBB protestoları kapsamında 7 gazeteci için 3 yıla kadar hapis cezası istendi

12:39 09.04.2025
© Arife KarakumİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© Arife Karakum
Abone ol
İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle aralarında gazetecilerin de bulunduğu 25 kişi hakkında düzenlenen iddianamede 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrasında Saraçhane'de düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle aralarında 7 gazetecinin de bulunduğu 25 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Gazetecilerin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında ' toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, gazetecilerle ilgili gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine herhangi bir tespit yapılmadığı anlatıldı.
Habertürk'ün haberine göre, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı. İddianamede, olaylara karşı kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alındığı, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliği’nin kararıyla “19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı” bilgisinin iletildiği belirtildi.
Yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri ifade edildi. Kolluk kuvvetlerince çok kez sesli yayın araçlarıyla uyarılar yapılmasına rağmen dağılmamakta direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı anlatıldı.

Gazetecilerin beyanlarına itibar edilmediği ifade edildi

İddianamede, Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç’un ifadelerinde, gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını söyledikleri ancak yapılan dosya tetkikinde beyanlarını doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine herhangi bir tespit yapılmadığı anlatıldı. Bu nedenle beyanlarına itibar edilmediği ifade edildi.

Üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Aralarında gazetecilerin bulunduğu 25 kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca TCK 53. maddesi kapsamında siyasi yasak talep edildi.
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
TÜRKİYE
Saraçhane’de gözaltına alınan gazeteciler i̇çin tahliye kararı
27 Mart, 09:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала