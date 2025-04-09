https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ibb-protestolari-kapsaminda-7-gazeteci-icin-3-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1095248244.html

İBB protestoları kapsamında 7 gazeteci için 3 yıla kadar hapis cezası istendi

İBB protestoları kapsamında 7 gazeteci için 3 yıla kadar hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle aralarında gazetecilerin de bulunduğu 25 kişi hakkında düzenlenen... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T12:39+0300

2025-04-09T12:39+0300

2025-04-09T12:39+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

bülent kılıç

yasin akgül

gazeteci

toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu

iddianame

dava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094799073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6728c83f04b0b2a8061e6ecb1cfb3dfd.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonrasında Saraçhane'de düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle aralarında 7 gazetecinin de bulunduğu 25 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Gazetecilerin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında ' toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, gazetecilerle ilgili gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine herhangi bir tespit yapılmadığı anlatıldı. Habertürk'ün haberine göre, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı. İddianamede, olaylara karşı kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alındığı, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliği’nin kararıyla “19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı” bilgisinin iletildiği belirtildi.Yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri ifade edildi. Kolluk kuvvetlerince çok kez sesli yayın araçlarıyla uyarılar yapılmasına rağmen dağılmamakta direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı anlatıldı.Gazetecilerin beyanlarına itibar edilmediği ifade edildiİddianamede, Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç’un ifadelerinde, gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını söyledikleri ancak yapılan dosya tetkikinde beyanlarını doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine herhangi bir tespit yapılmadığı anlatıldı. Bu nedenle beyanlarına itibar edilmediği ifade edildi.Üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldıAralarında gazetecilerin bulunduğu 25 kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca TCK 53. maddesi kapsamında siyasi yasak talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/sarachanede-gozaltina-alinan-gazeteciler-icin-tahliye-karari-kuray-kilic-ve-akgul-serbest-1094904128.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, bülent kılıç, yasin akgül, gazeteci, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, iddianame, dava