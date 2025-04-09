https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/trump-duyurdu-abd-cinden-gelen-mallara-uyguladigi-vergileri-yuzde-125e-cikaracak-1095263412.html

Trump duyurdu: 'ABD Çin'den gelen mallara uyguladığı vergileri yüzde 125'e çıkaracak'

Trump duyurdu: 'ABD Çin'den gelen mallara uyguladığı vergileri yüzde 125'e çıkaracak'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Çin'den gelen mallara uyguladığı vergileri yüzde 125'e çıkaracaklarını duyurdu. 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T20:35+0300

2025-04-09T20:35+0300

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dünya

abd

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gümrük tarifesi

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den gelen mallara uyguladığı vergileri yüzde 125'e çıkaracaklarını açıkladı.Söz konusu bu kararı sosyal medya hesabından duyuran Trump, şu cümleleri kaydetti:Çin hariç gümrük vergilerinde 90 günlük duraklatmaTrump, gümrük vergilerinde derhal yürürlüğe girecek 90 günlük bir erteleme de duyurdu.Açıklamasında, 75'ten fazla ülkenin ticaret, ticaret engelleri, gümrük vergileri, döviz manipülasyonu ve parasal olmayan vergilerle ilgili konularda müzakere etmek için ABD temsilcileriyle temasa geçtiğini belirten Trump, bu devletlerin ABD'ye karşı herhangi bir misilleme eyleminde bulunmadıklarını belirtiği açıklamasında 90 günlük bir duraklama ve bu süre zarfında da hemen geçerli olmak üzere yüzde 10'luk bir 'karşılıklı tarife' onayladığını ve bu uygulamanın hemen yürürlüğe gireceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/avrupa-birliginden-tarife-misillemesi-abd-urunlerine-yuzde-25-gumruk-vergisi-onaylandi-1095259987.html

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abd, donald trump, çin, tarife, vergi, gümrük tarifesi