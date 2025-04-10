https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/son-yedi-ayin-en-dusuk-seviyesinde-merkez-bankasi-rezervleri-154-milyar-260-milyon-dolara-indi--1095289151.html

Son yedi ayın en düşük seviyesinde: Merkez Bankası rezervleri 154 milyar 260 milyon dolara indi

Son yedi ayın en düşük seviyesinde: Merkez Bankası rezervleri 154 milyar 260 milyon dolara indi

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 154 milyar 260 milyon dolara indi. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T15:35+0300

2025-04-10T15:35+0300

2025-04-10T15:35+0300

ekonomi̇

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

dolar rezervi

altın rezervi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Nisan haftasında 156 milyar 512 milyon dolar olan seviyesinden, 154 milyar 260 milyon dolara düştü. Bu da son yedi ayın en düşük seviyesi olarak ölçüldü. TCMB döviz rezervleri, önceki üç hafta yaşanan düşüşünü, geçen hafta da sürdürdü. Verilere göre, 4 Nisan ile sona eren haftada döviz rezervler 2 milyar 771 milyon dolar azalarak 80 milyar 609 milyon dolardan 77 milyar 838 milyon dolara geriledi. Böylece son üç haftada rezervlerde düşüş yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı.Altın rezervleri yükseldi Altın rezervleri 75 milyar 902 milyon dolardan 76 milyar 422 milyon dolara çıktı ve yeni zirvesine ulaştı. Böylece toplam rezervler 156 milyar 512 milyon dolar olan seviyesinden, 154 milyar 260 milyon dolara geldi.Bir önceki hafta 56 milyar 82 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 7 milyar 381 milyon dolar azalarak 48 milyar 701 milyon dolara indi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/1095287439.html

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar rezervi, altın rezervi