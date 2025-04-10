Soğuktan donduğunu düşündüğü spreyi ocakta ısıttı: 'Elimde bir el bombası oldu, pimini çektim patlattım'

Donduğunu düşündüğüm için sprey boyayı ocaktaki demliğin üstünde biraz ısıttım, 'belki açılır' dedim. Sonra sprey boyayı elime aldım ve çalkaladım. Sadece çalkaladığımı biliyorum, o an sprey boya kutusu patladı. Sonrası bu. Kıyafetlerim de tutuştu.

Böyle olacağını bilsem yapmazdım, tavsiyem kimse bu şekilde yapmasın. Sprey boyayı ısıttığım için havası kaçmış, elimde bir el bombası oldu. Pimini çektim, patlattım. Eve de zarar verdi, pencere ve kapılar da kırıldı. Ellerimde hafif, yüzüm ve başımda tamamen derin yanıklar oluştu.