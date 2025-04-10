https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/soguktan-dondugunu-dusundugu-spreyi-ocakta-isitti-elimde-bir-el-bombasi-oldu-pimini-cektim-1095300266.html
Soğuktan donduğunu düşündüğü spreyi ocakta ısıttı: 'Elimde bir el bombası oldu, pimini çektim patlattım'
Soğuktan donduğunu düşündüğü spreyi ocakta ısıttı: 'Elimde bir el bombası oldu, pimini çektim patlattım'
Sputnik Türkiye
Erzurum'da soğuk sebebiyle donduğunu düşündüğü sprey boyanın patlaması sonucu yüzünde derece yanıklar oluşan genç spreyi el bombasına benzetti. Yaptığı şeyi... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T22:47+0300
2025-04-10T22:47+0300
2025-04-10T22:48+0300
erzurum
türki̇ye
yanık
sprey
sprey boya
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Muhammet Yılmaz 5 gün önce evdeki kasayı boyamak için sprey boya kullanmak isterken Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 28 yaşındaki Yılmaz, mutfaktaki ocağın üzerinde boya tüpünü bir süre ısıttı ve ardından salladığı sprey boya tüpünün patlamasıyla açık olan mutfak ocağının da etkisiyle evde yangın çıktı.Alevler, Yılmaz'ın üzerine sıçrayarak ellerinde hafif, yüz ve baş bölgesinde ise 2. derece yanıklara nedne oldu.Babasının yardımıyla üzerindeki alevler söndürülen Yılmaz, Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirildi.İlk müdahalenin ardından Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Yılmaz'ın tedavisi devam ediyor. Sprey boya tüpünü çalkaladığında boyanın çıkmadığını belirten Yılmaz o anları şöyle eanlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/avusturyali-sirket-duyurdu-insan-idrarindan-bira-uretimi-yapilacak-1095299155.html
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erzurum, yanık, sprey, sprey boya
erzurum, yanık, sprey, sprey boya
Soğuktan donduğunu düşündüğü spreyi ocakta ısıttı: 'Elimde bir el bombası oldu, pimini çektim patlattım'
22:47 10.04.2025 (güncellendi: 22:48 10.04.2025)
Erzurum'da soğuk sebebiyle donduğunu düşündüğü sprey boyanın patlaması sonucu yüzünde derece yanıklar oluşan genç spreyi el bombasına benzetti. Yaptığı şeyi kimsenin yapmamasını tavsiye etti.
Muhammet Yılmaz 5 gün önce evdeki kasayı boyamak için sprey boya kullanmak isterken Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
28 yaşındaki Yılmaz, mutfaktaki ocağın üzerinde boya tüpünü bir süre ısıttı ve ardından salladığı sprey boya tüpünün patlamasıyla açık olan mutfak ocağının da etkisiyle evde yangın çıktı.
Alevler, Yılmaz'ın üzerine sıçrayarak ellerinde hafif, yüz ve baş bölgesinde ise 2. derece yanıklara nedne oldu.
Babasının yardımıyla üzerindeki alevler söndürülen Yılmaz, Erzurum Şehir Hastanesi'ne getirildi.
İlk müdahalenin ardından Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Yılmaz'ın tedavisi devam ediyor.
Sprey boya tüpünü çalkaladığında boyanın çıkmadığını belirten Yılmaz o anları şöyle eanlattı:
Donduğunu düşündüğüm için sprey boyayı ocaktaki demliğin üstünde biraz ısıttım, 'belki açılır' dedim. Sonra sprey boyayı elime aldım ve çalkaladım. Sadece çalkaladığımı biliyorum, o an sprey boya kutusu patladı. Sonrası bu. Kıyafetlerim de tutuştu.
Böyle olacağını bilsem yapmazdım, tavsiyem kimse bu şekilde yapmasın. Sprey boyayı ısıttığım için havası kaçmış, elimde bir el bombası oldu. Pimini çektim, patlattım. Eve de zarar verdi, pencere ve kapılar da kırıldı. Ellerimde hafif, yüzüm ve başımda tamamen derin yanıklar oluştu.