https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/sariyerde-ogrenci-servisi-pikap-aracla-kafa-kafaya-carpisti-9-ogrenci-yaralandi-1095297216.html

Sarıyer'de öğrenci servisi pikap araçla kafa kafaya çarpıştı: 9 öğrenci yaralandı

Sarıyer'de öğrenci servisi pikap araçla kafa kafaya çarpıştı: 9 öğrenci yaralandı

Sputnik Türkiye

Sarıyer'de okul servisi ile bir araç çarpıştı. Kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T18:04+0300

2025-04-10T18:04+0300

2025-04-10T18:04+0300

türki̇ye

trafik kazası

sarıyer

i̇stanbul

okul servisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg

Sarıyer'de meydana gelen kazada öğrencileri taşıyan okul servisi ile bir pikap araç çarpıştı. Kazada araçta bulunan öğrenciler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarda yaralılara ilk müdahaleler yapıldı. Kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralanırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/dort-yilda-basina-gelmeyen-kalmadi-kovide-yakalandi-zehirlendi-trafik-kazasi-ve-uc-kez-kalp-krizi-1095202279.html

türki̇ye

sarıyer

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trafik kazası, sarıyer, i̇stanbul, okul servisi