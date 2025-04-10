https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/sariyerde-ogrenci-servisi-pikap-aracla-kafa-kafaya-carpisti-9-ogrenci-yaralandi-1095297216.html
Sarıyer'de öğrenci servisi pikap araçla kafa kafaya çarpıştı: 9 öğrenci yaralandı
Sarıyer'de öğrenci servisi pikap araçla kafa kafaya çarpıştı: 9 öğrenci yaralandı
Sputnik Türkiye
Sarıyer'de okul servisi ile bir araç çarpıştı. Kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T18:04+0300
2025-04-10T18:04+0300
2025-04-10T18:04+0300
türki̇ye
trafik kazası
sarıyer
i̇stanbul
okul servisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg
Sarıyer'de meydana gelen kazada öğrencileri taşıyan okul servisi ile bir pikap araç çarpıştı. Kazada araçta bulunan öğrenciler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarda yaralılara ilk müdahaleler yapıldı. Kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralanırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/dort-yilda-basina-gelmeyen-kalmadi-kovide-yakalandi-zehirlendi-trafik-kazasi-ve-uc-kez-kalp-krizi-1095202279.html
türki̇ye
sarıyer
i̇stanbul
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trafik kazası, sarıyer, i̇stanbul, okul servisi
trafik kazası, sarıyer, i̇stanbul, okul servisi
Sarıyer'de öğrenci servisi pikap araçla kafa kafaya çarpıştı: 9 öğrenci yaralandı
Ayrıntılar geliyor
Sarıyer'de okul servisi ile bir araç çarpıştı. Kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.
Sarıyer'de meydana gelen kazada öğrencileri taşıyan okul servisi ile bir pikap araç çarpıştı. Kazada araçta bulunan öğrenciler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarda yaralılara ilk müdahaleler yapıldı. Kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralanırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.