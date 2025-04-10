https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/samsunda-tuketime-uygun-olmayan-doner-imha-edildi-isletme-hakkinda-idari-yaptirim-sureci-baslatildi-1095266983.html
Samsun'da tüketime uygun olmayan döner imha edildi: İşletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı
Samsun'da tüketime uygun olmayan döner imha edildi: İşletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı
Sputnik Türkiye
Samsun'da yapılan denetimler sırasında önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan tavuk dönerin, tüketime sunulacak yeni ürün içerisine karıştırılarak... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T02:30+0300
2025-04-10T02:30+0300
2025-04-10T02:30+0300
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Samsun'da Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan tavuk eti dönerin, tüketime sunulacak yeni ürün içerisine karıştırılarak kullanıldığı tespit edildi.Yapılan açıklamada, bir işletmede, önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan kanatlı eti dönerin, tüketime sunulacak yeni ürün içerisine karıştırılarak kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.Tüketime uygun olmayan ürüne el konulduğu ve imha edildiği aktarılan açıklamada, "İşletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. Tüketici sağlığının korunmasına yönelik denetimler ülke genelinde aralıksız sürecektir" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/tavuk-doner-yine-zehirledi-karamanda-5-kisi-hastanelik-oldu-1095263074.html
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Samsun'da tüketime uygun olmayan döner imha edildi: İşletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı
Samsun'da yapılan denetimler sırasında önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan tavuk dönerin, tüketime sunulacak yeni ürün içerisine karıştırılarak kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu etler imha edildi, işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı.
Samsun'da Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan tavuk eti dönerin, tüketime sunulacak yeni ürün içerisine karıştırılarak kullanıldığı tespit edildi.
Yapılan açıklamada, bir işletmede, önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan kanatlı eti dönerin, tüketime sunulacak yeni ürün içerisine karıştırılarak kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.
Tüketime uygun olmayan ürüne el konulduğu ve imha edildiği aktarılan açıklamada, "İşletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. Tüketici sağlığının korunmasına yönelik denetimler ülke genelinde aralıksız sürecektir" ifadeleri yer aldı.