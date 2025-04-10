https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/samsunda-tuketime-uygun-olmayan-doner-imha-edildi-isletme-hakkinda-idari-yaptirim-sureci-baslatildi-1095266983.html

Samsun'da tüketime uygun olmayan döner imha edildi: İşletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı

Samsun'da tüketime uygun olmayan döner imha edildi: İşletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı

Sputnik Türkiye

Samsun'da yapılan denetimler sırasında önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan tavuk dönerin, tüketime sunulacak yeni ürün içerisine karıştırılarak... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T02:30+0300

2025-04-10T02:30+0300

2025-04-10T02:30+0300

türki̇ye

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Samsun'da Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan tavuk eti dönerin, tüketime sunulacak yeni ürün içerisine karıştırılarak kullanıldığı tespit edildi.Yapılan açıklamada, bir işletmede, önceki günden pişirilmiş ve kesilmiş halde bulunan kanatlı eti dönerin, tüketime sunulacak yeni ürün içerisine karıştırılarak kullanıldığının tespit edildiği kaydedildi.Tüketime uygun olmayan ürüne el konulduğu ve imha edildiği aktarılan açıklamada, "İşletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. Tüketici sağlığının korunmasına yönelik denetimler ülke genelinde aralıksız sürecektir" ifadeleri yer aldı.

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