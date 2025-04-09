https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/tavuk-doner-yine-zehirledi-karamanda-5-kisi-hastanelik-oldu-1095263074.html
Tavuk döner yine zehirledi: Karaman'da 5 kişi hastanelik oldu
Tavuk döner yine zehirledi: Karaman'da 5 kişi hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Karaman'da 5 öğrenci, zincir marketten aldıkları tavuk döneri yedikten sonra gıda zehirlenmesi belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T20:10+0300
2025-04-09T20:10+0300
2025-04-09T20:10+0300
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döner
dönerci
market
zincir market
gıda zehirlenmesi
toplu gıda zehirlenmesi
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özel hastane
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Karaman'da bir zincir marketten alınan tavuk döneri yiyen 5 lise öğrencisi zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı.Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, yerel bir zincir marketten satın aldıkları tavuk döneri yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin döneri yedikten kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi zehirlenme belirtileri gösterdiği bildirildi. Durumun ciddiyetini fark eden okul yetkilileri, 112 Acil Servis'i arayarak öğrencilerin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmesini sağladı.Hastanede yapılan ilk muayenelerde öğrencilerde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Serum ve gerekli tıbbi müdahalelerin ardından sağlık durumları stabil hale gelen öğrenciler, aynı gün içerisinde taburcu edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/valilik-duyurdu-tavuk-donerden-zehirlenenlerin-sayisi-648-oldu-2-kisi-tutuklandi-1095118220.html
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tavuk döner, döner, dönerci, market, zincir market, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi, hastane, özel hastane, okul
Tavuk döner yine zehirledi: Karaman'da 5 kişi hastanelik oldu
Karaman'da 5 öğrenci, zincir marketten aldıkları tavuk döneri yedikten sonra gıda zehirlenmesi belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları stabil olan öğrenciler, yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi. Yetkililer, zehirlenmeye neden olan ürünle ilgili inceleme başlattı.
Karaman'da bir zincir marketten alınan tavuk döneri yiyen 5 lise öğrencisi zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı.
Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, yerel bir zincir marketten satın aldıkları tavuk döneri yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin döneri yedikten kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi zehirlenme belirtileri gösterdiği bildirildi. Durumun ciddiyetini fark eden okul yetkilileri, 112 Acil Servis'i arayarak öğrencilerin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmesini sağladı.
Hastanede yapılan ilk muayenelerde öğrencilerde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Serum ve gerekli tıbbi müdahalelerin ardından sağlık durumları stabil hale gelen öğrenciler, aynı gün içerisinde taburcu edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.