https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/resmi-gazetede-yayimlandi-cumhurbaskani-erdogandan-atama-ve-gorevden-alma-kararlari-1095268773.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de duyuruldu. 13 üniversiteye rektör ataması, YÖK üyeliği ve birçok... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T05:04+0300

2025-04-10T05:04+0300

2025-04-10T05:04+0300

türki̇ye

resmi gazete

atama

rektör ataması

görevden alma

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları, devlet kurumlarında önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Aralarında 13 üniversiteye rektör, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, YÖK Üyesi ve birçok il müdürü bulunan görevlendirme listesi dikkat çekti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda İstanbul, Konya ve Antalya bölge müdürleri görevden alındı. Buna göre;Yeni atamalarla;Ayrıca Çanakkale Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Tolga Karaoğlu, Şanlıurfa’ya ise Numan Günay atandı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan getirildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda;Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde;Milli Eğitim Bakanlığı'nda boş bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı’na ise Cevdet Vural atandı.13 üniversiteye yeni rektör atamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve 13 üniversiteye rektör atadı. İşte atanan isimler ve üniversiteleri:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/meteoroloji-ve-afaddan-31-ile-smsli-uyari-firtina-ve-kar-geliyor-istanbula-kar-yagacak-mi-1095267521.html

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resmi gazete, atama, rektör ataması, görevden alma, recep tayyip erdoğan