Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de duyuruldu. 13 üniversiteye rektör ataması, YÖK üyeliği ve birçok kamu kurumuna yeni görevlendirmeler yapıldı. İletişim Başkanlığı'nda bölge müdürleri görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları, devlet kurumlarında önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Aralarında 13 üniversiteye rektör, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, YÖK Üyesi ve birçok il müdürü bulunan görevlendirme listesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda İstanbul, Konya ve Antalya bölge müdürleri görevden alındı. Buna göre;
Metin Erol (İstanbul)
Taner Taşkıran (Konya)
Sabri İşbilen (Antalya) görevlerinden alındı.
Yeni atamalarla;
Efe Murat Erbaş İstanbul’a,
Oğuz Tunç Konya’ya,
Ahmet Uzun Antalya’ya getirildi.
Ayrıca Çanakkale Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Tolga Karaoğlu, Şanlıurfa’ya ise Numan Günay atandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan getirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda;
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda;
Tevfik Altınay (Antalya),
Sedat Kurnaz (Giresun),
İbrahim Tamer (Yozgat) il müdürleri görevden alındı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde;
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne Mücahid Vural,
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ise Mehmet Ali Çalışkan atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda boş bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı’na ise Cevdet Vural atandı.
13 üniversiteye yeni rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve 13 üniversiteye rektör atadı. İşte atanan isimler ve üniversiteleri:
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: Prof. Dr. İlhami Gülçin
Ardahan Üniversitesi: Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu
Artvin Çoruh Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Aydın
Batman Üniversitesi: Prof. Dr. İdris Demir
Beykoz Üniversitesi: Prof. Dr. İsmail Burak Küntay
Bitlis Eren Üniversitesi: Prof. Dr. Necmettin Elmastaş
Çağ Üniversitesi: Prof. Dr. Murat Koç
Gümüşhane Üniversitesi: Prof. Dr. Oktay Yıldız
Hakkari Üniversitesi: Prof. Dr. Musa Gençcelep
Kırklareli Üniversitesi: Prof. Dr. Rengin Ak
Kilis 7 Aralık Üniversitesi: Prof. Dr. Zekeriya Akman
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: Prof. Dr. Turgay Uzun
Pamukkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mahmud Güngör