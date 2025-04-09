https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/turkiyede-her-gun-6-7-hasta-organ-beklerken-oluyor-1095256804.html

Türkiye'de her gün 6-7 hasta organ beklerken ölüyor

Türkiye'de her gün 6-7 hasta organ beklerken ölüyor

Sputnik Türkiye

Türkiye organ nakli konusunda kadavradan nakillerde dünyada üçüncü sırada yer alırken, her gün 6-7 hasta organ beklerken yaşamını yitiriyor. 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T16:24+0300

2025-04-09T16:24+0300

2025-04-09T16:24+0300

sağlik

organ bağışı

organ nakli

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Organ bağışında Türkiye, kadavradan nakillerde dünyada üçüncü, canlıdan nakillerde ise birinci sırada. Uzmanlar bunun yeterli olmadığını belirtirken her gün 6-7 kişinin organ beklerken hayatını kaybettiğini vurguluyor. Organ nakil listesine ise 24 dakikada bir hasta ekleniyor. Nakillerdeki en büyük sorun ise 'aile onayı'. Aile izin oranları düştüğü için organ bağışı yapsanız bile organlarınız hastalara şifa olamıyor. Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Türkiye'nin kadavradan nakillerde dünyada üçüncü, canlıdan nakillerde ise birinci sırada olduğunu söyledi.33 bin kişi organ nakli bekliyorTürkiye'de 33 bin civarında hastanın organ nakli beklediğini belirten Ölçücüoğlu, "Amerika'da ise 103 bin hasta nakil bekliyor. Amerika'da her gün 17 hasta, bizde ise 6-7 hasta organ beklerken ölüyor. Onlarda 8 dakikada bir, bizde ise 24 dakikada bir hasta organ nakli listesine vizite ekleniyor" dedi.Aile onayları depremlerden sonra düştüÖlçücüoğlu, beyin ölümü tanılarının artmasına rağmen bağış için aile izin oranlarının düştüğünü vurguladı. 2010'lu yıllarda aile izni oranlarının yüzde 28'i bulduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yüzde 17'lere düştüğünü, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 26'ya yükseldiğini belirten Ölçücüoğlu, şöyle devam etti:

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organ bağışı, organ nakli