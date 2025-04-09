https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/turkiyede-her-gun-6-7-hasta-organ-beklerken-oluyor-1095256804.html
Türkiye'de her gün 6-7 hasta organ beklerken ölüyor
Türkiye'de her gün 6-7 hasta organ beklerken ölüyor
Sputnik Türkiye
Türkiye organ nakli konusunda kadavradan nakillerde dünyada üçüncü sırada yer alırken, her gün 6-7 hasta organ beklerken yaşamını yitiriyor. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T16:24+0300
2025-04-09T16:24+0300
2025-04-09T16:24+0300
sağlik
organ bağışı
organ nakli
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Organ bağışında Türkiye, kadavradan nakillerde dünyada üçüncü, canlıdan nakillerde ise birinci sırada. Uzmanlar bunun yeterli olmadığını belirtirken her gün 6-7 kişinin organ beklerken hayatını kaybettiğini vurguluyor. Organ nakil listesine ise 24 dakikada bir hasta ekleniyor. Nakillerdeki en büyük sorun ise 'aile onayı'. Aile izin oranları düştüğü için organ bağışı yapsanız bile organlarınız hastalara şifa olamıyor. Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Türkiye'nin kadavradan nakillerde dünyada üçüncü, canlıdan nakillerde ise birinci sırada olduğunu söyledi.33 bin kişi organ nakli bekliyorTürkiye'de 33 bin civarında hastanın organ nakli beklediğini belirten Ölçücüoğlu, "Amerika'da ise 103 bin hasta nakil bekliyor. Amerika'da her gün 17 hasta, bizde ise 6-7 hasta organ beklerken ölüyor. Onlarda 8 dakikada bir, bizde ise 24 dakikada bir hasta organ nakli listesine vizite ekleniyor" dedi.Aile onayları depremlerden sonra düştüÖlçücüoğlu, beyin ölümü tanılarının artmasına rağmen bağış için aile izin oranlarının düştüğünü vurguladı. 2010'lu yıllarda aile izni oranlarının yüzde 28'i bulduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yüzde 17'lere düştüğünü, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 26'ya yükseldiğini belirten Ölçücüoğlu, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/bobrek-hastaliklari-sinsice-ilerliyor--kuresel-olum-nedenleri-arasinda-7-sirada-yukseldi-1094421486.html
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organ bağışı, organ nakli
organ bağışı, organ nakli
Türkiye'de her gün 6-7 hasta organ beklerken ölüyor
Türkiye organ nakli konusunda kadavradan nakillerde dünyada üçüncü sırada yer alırken, her gün 6-7 hasta organ beklerken yaşamını yitiriyor.
Organ bağışında Türkiye, kadavradan nakillerde dünyada üçüncü, canlıdan nakillerde ise birinci sırada. Uzmanlar bunun yeterli olmadığını belirtirken her gün 6-7 kişinin organ beklerken hayatını kaybettiğini vurguluyor. Organ nakil listesine ise 24 dakikada bir hasta ekleniyor. Nakillerdeki en büyük sorun ise 'aile onayı'. Aile izin oranları düştüğü için organ bağışı yapsanız bile organlarınız hastalara şifa olamıyor.
Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Türkiye'nin kadavradan nakillerde dünyada üçüncü, canlıdan nakillerde ise birinci sırada olduğunu söyledi.
33 bin kişi organ nakli bekliyor
Türkiye'de 33 bin civarında hastanın organ nakli beklediğini belirten Ölçücüoğlu, "Amerika'da ise 103 bin hasta nakil bekliyor. Amerika'da her gün 17 hasta, bizde ise 6-7 hasta organ beklerken ölüyor. Onlarda 8 dakikada bir, bizde ise 24 dakikada bir hasta organ nakli listesine vizite ekleniyor" dedi.
Aile onayları depremlerden sonra düştü
Ölçücüoğlu, beyin ölümü tanılarının artmasına rağmen bağış için aile izin oranlarının düştüğünü vurguladı. 2010'lu yıllarda aile izni oranlarının yüzde 28'i bulduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yüzde 17'lere düştüğünü, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 26'ya yükseldiğini belirten Ölçücüoğlu, şöyle devam etti:
"Şu anda üç vakadan biri tıbbi nedenlerden dolayı kullanılamıyor. Bunu çözümlemek gerekiyor. Enfeksiyonun yanı sıra ileri yaş nüfus artıyor, yoğun bakım da artıyor. Enfeksiyon kısmını halletmemiz gerekiyor. Beyin ölümü oranları yukarı çıkıyor ama aile izin oranlarımız ve kullanım oranlarımız aynı düzeyde gitmiyor. Tüm organ nakillerinde çok iyi altyapıya sahibiz. Çok tecrübeli cerrahlarımız, ekiplerimiz var. Kadavradan nakillerde dünyada üçüncü sırada, canlıdan nakillerde ise birinci sıradayız. Bunu ters çevirmek gerekiyor. Onun için beyin ölümünden bağışların artması lazım."