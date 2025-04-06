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CHP Genel Başkanı Özel'in MASAK iddiasına bakanlıktan yanıt: 'Hukuki yollara başvurulacak'
CHP Genel Başkanı Özel'in MASAK iddiasına bakanlıktan yanıt: 'Hukuki yollara başvurulacak'
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik gerçek dışı iddialarının itibar suikastı amaçlı olduğu ve hukuki... 06.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-06T13:16+0300
2025-04-06T13:16+0300
poli̇ti̇ka
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chp
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Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP Genel Başkanı Özel'in kurultayda dile getirdiği iddialara flaş bir açıklama ile yanıt verdi.Özgür Özel MASAK ile ilgili ne dedi?CHP lideri Özel, olağanüstü kurultaydaki konuşmasında MASAK raporuna ilişkin iddialarda bulundu:'Bakan Şimşek'i dayanaksız ifadelerle itham etti'Özel'in bu sözleri üzerine bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Bakan Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef aldığı aktarıldı.Birçok kez belirtildiği üzere MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgilerin Bakanlık bilgisi ve onayı dışında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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CHP Genel Başkanı Özel'in MASAK iddiasına bakanlıktan yanıt: 'Hukuki yollara başvurulacak'

13:16 06.04.2025
© AAMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2025
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik gerçek dışı iddialarının itibar suikastı amaçlı olduğu ve hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP Genel Başkanı Özel'in kurultayda dile getirdiği iddialara flaş bir açıklama ile yanıt verdi.

Özgür Özel MASAK ile ilgili ne dedi?

CHP lideri Özel, olağanüstü kurultaydaki konuşmasında MASAK raporuna ilişkin iddialarda bulundu:
"Anayasa Mahkemesi kararında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında sadece gizli tanık ifadesinin hiç kimse için tutuklanma ve cezalandırma sebebi olmayacağı açıkça yazılıyken, 100’e yakın suç kaydı bulunan tacizci, iftiracı, kaçakçı, dolandırıcı gizli tanıklar ve geçmişte İBB’de bu işleri yapan, İBB’nin temiz, şeffaf yayınlanan ihalelerinden kaçan bir takım yandaşların iftiraları, milletin ne vicdanında kabul bulmuştur ne de sorgu tutanaklarında bizi mahcup edecek bir şey ortaya çıkmamıştır. Komployu hazırlayanlar Aralık, Ocak, Şubat aylarında bir MASAK raporundan bahsettiler. Oysa MASAK raporunu 3 Mart günü talep ettiğini savcılığın, 10 Mart günü ancak böyle bir rapor için, bir haftada yazılmasını istedikleri rapor için, bir uzman yardımcısını zorla razı edebildikleri, MASAK’ta bu rapora imza atacak bir uzman, bir kıdemli, bir yönetici bulamadıklarını, ancak bizzat Mehmet Şimşek’in baskısıyla, etkisiyle, Tayyip Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e verdiği vazifeyle bir uzman yardımcısına bir rapor hazırlatılmış. Raporda itham edilen, şüpheli gösterilen tüm hesap hareketleri tek tek savunmada ispatlanmış. Örnek: ‘15 yıl önce bir arsa almışsın.’ Ekrem Başkan: ‘Evet, ödediğim para tapu kaydının 20’de biri bile değil.’ ‘Bu sana rüşvet olarak verilmiş. Paranın yüzde 5’ini vermişsin, koca tapuyu almışsın. Değerine bak.’ Ekrem Başkan’ın 14 yıl önce bu meseleyi dönüp de avukatına ‘Ya biz orayı krediyle aldık’ demesiyle, 20’de birlik paranın Ekrem Başkan’ın hesabından ödenen para olduğunun, 20 katının bir kamu bankasından kredi kullanıldığının, paranın bankanın hesabından kişinin hesabına geçtiğini görünce Savcı, ‘Ha tamam burası böylemiş’ deyip geçtiği gibi MASAK raporu tel tel dökülmüş, MASAK raporu bir kanıt olarak bir tutuklamaya konulamamış ve milleti kandırmaya yönelik algı operasyonu orada yerle bir olmuştur.”

'Bakan Şimşek'i dayanaksız ifadelerle itham etti'

Özel'in bu sözleri üzerine bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Bakan Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ederek bir kez daha hedef aldığı aktarıldı.
Birçok kez belirtildiği üzere MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgilerin Bakanlık bilgisi ve onayı dışında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte, Sayın Bakan'ımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakan'ımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakan'ımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."
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