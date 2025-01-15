https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/gecen-sene-oglu-intihar-etmisti-polis-memuru-ailesinden-bes-kisiyi-birden-oldurdu-1092706796.html
Geçen sene oğlu intihar etmişti: Polis memuru ailesinden beş kişiyi birden öldürdü
Geçen sene oğlu intihar etmişti: Polis memuru ailesinden beş kişiyi birden öldürdü
Sputnik Türkiye
Mersin'de görevli bir polis memuru, ailesinden beş kişiyi öldürdü. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T15:30+0300
2025-01-15T15:30+0300
2025-01-15T15:30+0300
türkiye
mersin
katliam
ailesini öldürdü
adana
cinayet
seri cinayet
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Mersin'de görev yapan polis memuru Mehmet Tehçi, eşini ve eşinin ailesinden dört kişiyi öldürdü. Tehci'nin geçen yıl intihar eden oğlunun ölümüyle ilgili eşini ve ailesini suçladığı ve katliamları bu nedenle gerçekleştirdiği öne sürüldü. Yakalan Tehçi'nin sorgusu sürüyor. Adana Yüreğir'de sabah saatlerinde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı. Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti. Kan izleri gören iletişim firması ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Evde yapılan incelemelerde ise Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.Polis zanlının peşine düştü iki cinayet daha ortaya çıktıOlayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının Yusuf ve Hüsne Tehçi'nin damadı Mehmet Tehçi'nin (43) olduğunu belirledi. Soruşturma genişletildi ve Mehmet Tehçi'nin Mersin Tarsus'ta karısı Ferdane Tehçi'yi (37) öldürüp Adana'ya geldiğini, Çukurova ilçesinde de kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi öldürdüğü tespit edildi.Kaçarken yakalandıPolis, beş kişiyi öldüren Mehmet Tehçi'yi Adana Ceyhan ilçesinde yakaladı. Polis memuru Tehçi'nin geçen sene intihar eden 16 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili eşini ve eşinin ailesini suçladığı ve cinayetleri bu nedenle işlediği iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/dugun-magandalari-can-aldi-9-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1092704698.html
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mersin, katliam, ailesini öldürdü, adana, cinayet, seri cinayet
mersin, katliam, ailesini öldürdü, adana, cinayet, seri cinayet
Geçen sene oğlu intihar etmişti: Polis memuru ailesinden beş kişiyi birden öldürdü
Mersin'de görevli bir polis memuru, ailesinden beş kişiyi öldürdü.
Mersin'de görev yapan polis memuru Mehmet Tehçi, eşini ve eşinin ailesinden dört kişiyi öldürdü. Tehci'nin geçen yıl intihar eden oğlunun ölümüyle ilgili eşini ve ailesini suçladığı ve katliamları bu nedenle gerçekleştirdiği öne sürüldü. Yakalan Tehçi'nin sorgusu sürüyor.
Adana Yüreğir'de sabah saatlerinde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı. Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti. Kan izleri gören iletişim firması ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Evde yapılan incelemelerde ise Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Polis zanlının peşine düştü iki cinayet daha ortaya çıktı
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının Yusuf ve Hüsne Tehçi'nin damadı Mehmet Tehçi'nin (43) olduğunu belirledi. Soruşturma genişletildi ve Mehmet Tehçi'nin Mersin Tarsus'ta karısı Ferdane Tehçi'yi (37) öldürüp Adana'ya geldiğini, Çukurova ilçesinde de kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi öldürdüğü tespit edildi.
Polis, beş kişiyi öldüren Mehmet Tehçi'yi Adana Ceyhan ilçesinde yakaladı. Polis memuru Tehçi'nin geçen sene intihar eden 16 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili eşini ve eşinin ailesini suçladığı ve cinayetleri bu nedenle işlediği iddia edildi.