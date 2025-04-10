https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/mattia-ahmet-minguzzi-olayi-nedir-ahmet-minguzzi-kimdir-neden-oldu-iste-tum-detaylar-1095279659.html

Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir? Ahmet Minguzzi kimdir, neden öldü? İşte tüm detaylar

Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir? Ahmet Minguzzi kimdir, neden öldü? İşte tüm detaylar

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında ilk duruşma bugün görrülüyor. Aileye ölüm tehditleri... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T11:29+0300

2025-04-10T11:29+0300

2025-04-10T11:29+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

kadıköy

i̇talyan şef

yasemin minguzzi

andrea minguzzi

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Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma, Kartal Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 10.20’de başladı. Duruşmaya, baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.15 yaşındaki iki sanığın, “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Aile, sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulanmamasını istiyor.Duruşma öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ölüm tehditleri yöneltildiği öğrenildi. Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bakırköy Osmaniye Mezarlığı’ndaki mezarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi.Kabir çevresindeki çitlerin kırıldığı, çiçeklerin koparıldığı tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Mattia Ahmet Minguzzi kimdir?Mattia Ahmet Minguzzi, ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Türk çellist Yasemin Akıncılar’ın oğluydu. Henüz 15 yaşındaydı. İstanbul’da yaşıyor, lise öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyordu.Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir? Neden öldü?24 Ocak’ta, arkadaşlarıyla birlikte Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada B.B. ve U.B. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası B.B. tarafından bıçaklandı, yere düşen Minguzzi’ye U.B. tekme attı.Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırıldı, ancak 9 Şubat’ta hayatını kaybetti.Mattia Ahmet Minguzzi kim öldürdü?Olayla ilgili 15 yaşında oldukları belirlenen B.B. ve U.B. isimli iki şüpheli, olay sonrası kaçtı ancak kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Haklarında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla dava açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ailenin-avukati-epozdemir-mattia-ahmet-minguzzinin-mezari-tahrip-edildi-1095275027.html

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