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Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir? Ahmet Minguzzi kimdir, neden öldü? İşte tüm detaylar
Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir? Ahmet Minguzzi kimdir, neden öldü? İşte tüm detaylar
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında ilk duruşma bugün görrülüyor. Aileye ölüm tehditleri... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T11:29+0300
2025-04-10T11:29+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
kadıköy
i̇talyan şef
yasemin minguzzi
andrea minguzzi
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Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma, Kartal Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 10.20’de başladı. Duruşmaya, baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.15 yaşındaki iki sanığın, “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Aile, sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulanmamasını istiyor.Duruşma öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ölüm tehditleri yöneltildiği öğrenildi. Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bakırköy Osmaniye Mezarlığı’ndaki mezarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi.Kabir çevresindeki çitlerin kırıldığı, çiçeklerin koparıldığı tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Mattia Ahmet Minguzzi kimdir?Mattia Ahmet Minguzzi, ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Türk çellist Yasemin Akıncılar’ın oğluydu. Henüz 15 yaşındaydı. İstanbul’da yaşıyor, lise öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyordu.Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir? Neden öldü?24 Ocak’ta, arkadaşlarıyla birlikte Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada B.B. ve U.B. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası B.B. tarafından bıçaklandı, yere düşen Minguzzi’ye U.B. tekme attı.Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırıldı, ancak 9 Şubat’ta hayatını kaybetti.Mattia Ahmet Minguzzi kim öldürdü?Olayla ilgili 15 yaşında oldukları belirlenen B.B. ve U.B. isimli iki şüpheli, olay sonrası kaçtı ancak kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Haklarında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla dava açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/ailenin-avukati-epozdemir-mattia-ahmet-minguzzinin-mezari-tahrip-edildi-1095275027.html
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Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir? Ahmet Minguzzi kimdir, neden öldü? İşte tüm detaylar

11:29 10.04.2025
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA
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İstanbul Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında ilk duruşma bugün görrülüyor. Aileye ölüm tehditleri gelirken, Minguzzi’nin Bakırköy’deki mezarına saldırı düzenlendi. 15 yaşındaki iki sanık hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılama başladı. Peki, Ahmet Minguzzi kimdir, kim öldürdü?
Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma, Kartal Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 10.20’de başladı. Duruşmaya, baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.
15 yaşındaki iki sanığın, “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Aile, sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulanmamasını istiyor.
Duruşma öncesinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine ölüm tehditleri yöneltildiği öğrenildi. Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bakırköy Osmaniye Mezarlığı’ndaki mezarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi.
Kabir çevresindeki çitlerin kırıldığı, çiçeklerin koparıldığı tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mattia Ahmet Minguzzi kimdir?

Mattia Ahmet Minguzzi, ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Türk çellist Yasemin Akıncılar’ın oğluydu. Henüz 15 yaşındaydı. İstanbul’da yaşıyor, lise öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyordu.

Mattia Ahmet Minguzzi olayı nedir? Neden öldü?

24 Ocak’ta, arkadaşlarıyla birlikte Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada B.B. ve U.B. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası B.B. tarafından bıçaklandı, yere düşen Minguzzi’ye U.B. tekme attı.
Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırıldı, ancak 9 Şubat’ta hayatını kaybetti.

Mattia Ahmet Minguzzi kim öldürdü?

Olayla ilgili 15 yaşında oldukları belirlenen B.B. ve U.B. isimli iki şüpheli, olay sonrası kaçtı ancak kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Haklarında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla dava açıldı.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
TÜRKİYE
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi: Savcılık resen soruşturma başlattı
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