https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/mattia-ahmet-minguzzi-cinayetinde-ilk-durusma--unlu-isimler-de-aileye-destek-icin-adliyede-ahmet-1095282751.html
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ilk duruşma | Ünlü isimler de aileye destek için adliyede: 'Ahmet için buradayız'
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ilk duruşma | Ünlü isimler de aileye destek için adliyede: 'Ahmet için buradayız'
Sputnik Türkiye
mattia ahmet
2025-04-10T12:42+0300
2025-04-10T12:42+0300
2025-04-10T12:43+0300
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cinayet
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mattia ahmet minguzzi
çocuk
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15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk duruşması bugün görülüyor.Mattia Ahmet için ilk duruşma bugünAnadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı.Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.Belçim Bilgin ve Onur Tuna da Ahmet için adliyedeSanıkların kimlik kontrollerinin yapıldığı duruşma, savunmaların alınmasıyla sürüyor.Bu arada dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı. Salon dışında ve adliye binası dışında yoğun kalabalık oluştu.Mattia Ahmet'in ailesine destek olmak isteyen ünlü isimler de adliyeye geldi. Oyuncu Belçim Bilgin ve Onur Tuna, "Sadece Ahmet için buradayız" açıklamasında bulundu. Sunucu Tanem Sivar "Kalbimiz paramparça. Sonsuz bir sevgi ile büyümüş, hayatını yaşayan tertemiz bir çocuk, ailesi" ifadeleri ile duygularını dile getirirken, şarkıcı Ece Seçkin de "Ben Ahmet'i hiç tanıma şansı bulmadım ama bizim evin oğlu gibiydi. Bugün de onun adalet arayışı için buradayız" dedi.Duruşma öncesi gerginlikDuruşma öncesinde davaya katılma taleplerini sunmak isteyen avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldığını belirterek, tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.'Suça sürüklenen çocuklar': Reşit olmayan çocukların alacağı cezalar ile ilgili düzenlemeAhmet'in ölümü ile yeniden tartışma konusu haline gelen 'suça sürüklenen çocuklar' ifadeleri ile ilgili bir düzenleme de gündemde.AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, suça sürüklenen iki çocuk tarafından öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından, reşit olmayan çocukların alacağı cezalara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni düzenleme yapılması talimatı verdiğini bildirmişti.Siyasiler Mattia Ahmet'in ailesi ile görüştüErdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüşmüş ve dayanışma mesajı vermişti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine İstanbul'da taziye ziyaretinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/mattia-ahmet-minguzzi-olayi-nedir-ahmet-minguzzi-kimdir-neden-oldu-iste-tum-detaylar-1095279659.html
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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ilk duruşma | Ünlü isimler de aileye destek için adliyede: 'Ahmet için buradayız'
12:42 10.04.2025 (güncellendi: 12:43 10.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için ilk duruşma günü bugün. Anne ve babası dışında gizlilik olduğu için salona kimsenin alınmadığı duruşma salonu dışında çok sayıda kişi destek için bulundu. Ünlü oyuncular Belçim Bilgin ve Onur Tuna da adliyede mahkemeyi takip etti.
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk duruşması bugün görülüyor.
Mattia Ahmet için ilk duruşma bugün
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı.
Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.
Belçim Bilgin ve Onur Tuna da Ahmet için adliyede
Sanıkların kimlik kontrollerinin yapıldığı duruşma, savunmaların alınmasıyla sürüyor.
Bu arada dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı. Salon dışında ve adliye binası dışında yoğun kalabalık oluştu.
Mattia Ahmet'in ailesine destek olmak isteyen ünlü isimler de adliyeye geldi. Oyuncu Belçim Bilgin ve Onur Tuna, "Sadece Ahmet için buradayız" açıklamasında bulundu.
Sunucu Tanem Sivar "Kalbimiz paramparça. Sonsuz bir sevgi ile büyümüş, hayatını yaşayan tertemiz bir çocuk, ailesi" ifadeleri ile duygularını dile getirirken, şarkıcı Ece Seçkin de "Ben Ahmet'i hiç tanıma şansı bulmadım ama bizim evin oğlu gibiydi. Bugün de onun adalet arayışı için buradayız" dedi.
Duruşma öncesinde davaya katılma taleplerini sunmak isteyen avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldığını belirterek, tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
'Suça sürüklenen çocuklar': Reşit olmayan çocukların alacağı cezalar ile ilgili düzenleme
Ahmet'in ölümü ile yeniden tartışma konusu haline gelen 'suça sürüklenen çocuklar' ifadeleri ile ilgili bir düzenleme de gündemde.
AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, suça sürüklenen iki çocuk tarafından öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından, reşit olmayan çocukların alacağı cezalara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni düzenleme yapılması talimatı verdiğini bildirmişti.
Siyasiler Mattia Ahmet'in ailesi ile görüştü
Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüşmüş ve dayanışma mesajı vermişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine İstanbul'da taziye ziyaretinde bulunmuştu.