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'Resmen öldürmeye teşebbüs': 648 kişi zehirlendi, tavuk dönerde çamaşır suyu hilesi
'Resmen öldürmeye teşebbüs': 648 kişi zehirlendi, tavuk dönerde çamaşır suyu hilesi
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tavuk döner tüketen 648 vatandaş zehirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, alınan döner numuneleri yönetmeliğe aykırı... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
tavuk
zehirlenme
tavuk döner
çamaşır suyu
bulanık
körfez belediyesi
kocaeli valiliği
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir dönerciden tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Olayın ardından işletme sahipleri K.Y. ve E.T. gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Belediye ve Tarım Müdürlüğü harekete geçtiKörfez Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeye müdahale etti. Dönerci mühürlenerek faaliyeti durduruldu. Yetkililer, yaşanan gıda zehirlenmesinin nedenini araştırmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattı.Valilik açıklaması: Numune testleri olumsuz çıktıKocaeli Valiliği, zehirlenme vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, gıda kontrol ekiplerinin numune aldığını ve testlerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun çıkmadığını belirtti. Numunelerde sağlığı tehdit edebilecek seviyede bakteriyel kontaminasyon tespit edildi.'Tavuk parçaları çamaşır suyu ile beyazlatılıyor'NTV'ye konuşan Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk döner tüketiminin ciddi riskler taşıdığını vurguladı:“Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntem”Göral, bu uygulamaların “resmen öldürmeye teşebbüs gibi” olduğunu belirtti.Salmonella ve diğer enfeksiyonlara dikkatTavuk döner zehirlenmesinin genellikle Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakterilerle oluştuğunu belirten Göral, özellikle çiğ ya da az pişmiş tavuk etinde bu riskin yüksek olduğunu ifade etti.“Uygun olmayan saklama koşulları, merdiven altı üretim ve hijyen eksikliği büyük tehdit. Hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar daha büyük risk altında” dedi.Yemekle sunulan salatalarda da tehlike varProf. Dr. Göral, sadece tavuk değil, yanında sunulan yeşillik ve içeceklerin de hijyenik olması gerektiğine dikkat çekti:“Döner ile beraber servis edilen salata ve ayran da temiz değilse bağırsak enfeksiyonuna yol açabilir. Bu nedenle sadece bilinen yerlerden tüketim yapılmalı.”Tavuktan zehirlenme belirtileri neler?Gıda zehirlenmesi yaşayanlarda en yaygın belirtiler:
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kocaeli tavuk döner zehirlenmesi, 648 kişi zehirlendi, dönerde çamaşır suyu iddiası, tavuk döner zehirlenmesi neden olur, merdiven altı tavuk döner tehlikesi, prof vedat göral tavuk uyarısı, döner zehirlenmesi belirtileri, gıda zehirlenmesi koruma yolları, çamaşır suyu ile beyazlatılan tavuk, canonical
kocaeli tavuk döner zehirlenmesi, 648 kişi zehirlendi, dönerde çamaşır suyu iddiası, tavuk döner zehirlenmesi neden olur, merdiven altı tavuk döner tehlikesi, prof vedat göral tavuk uyarısı, döner zehirlenmesi belirtileri, gıda zehirlenmesi koruma yolları, çamaşır suyu ile beyazlatılan tavuk, canonical

'Resmen öldürmeye teşebbüs': 648 kişi zehirlendi, tavuk dönerde çamaşır suyu hilesi

12:23 04.04.2025
© AAtavuk döner
tavuk döner - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tavuk döner tüketen 648 vatandaş zehirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, alınan döner numuneleri yönetmeliğe aykırı bulundu. Uzmanlar, “Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor” diyerek merdiven altı üretim konusunda uyardı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir dönerciden tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Olayın ardından işletme sahipleri K.Y. ve E.T. gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Belediye ve Tarım Müdürlüğü harekete geçti

Körfez Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeye müdahale etti. Dönerci mühürlenerek faaliyeti durduruldu. Yetkililer, yaşanan gıda zehirlenmesinin nedenini araştırmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattı.

Valilik açıklaması: Numune testleri olumsuz çıktı

Kocaeli Valiliği, zehirlenme vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, gıda kontrol ekiplerinin numune aldığını ve testlerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun çıkmadığını belirtti. Numunelerde sağlığı tehdit edebilecek seviyede bakteriyel kontaminasyon tespit edildi.

'Tavuk parçaları çamaşır suyu ile beyazlatılıyor'

NTV'ye konuşan Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk döner tüketiminin ciddi riskler taşıdığını vurguladı:
Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntem
Göral, bu uygulamaların “resmen öldürmeye teşebbüs gibi” olduğunu belirtti.

Salmonella ve diğer enfeksiyonlara dikkat

Tavuk döner zehirlenmesinin genellikle Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakterilerle oluştuğunu belirten Göral, özellikle çiğ ya da az pişmiş tavuk etinde bu riskin yüksek olduğunu ifade etti.
Uygun olmayan saklama koşulları, merdiven altı üretim ve hijyen eksikliği büyük tehdit. Hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar daha büyük risk altında” dedi.

Yemekle sunulan salatalarda da tehlike var

Prof. Dr. Göral, sadece tavuk değil, yanında sunulan yeşillik ve içeceklerin de hijyenik olması gerektiğine dikkat çekti:
Döner ile beraber servis edilen salata ve ayran da temiz değilse bağırsak enfeksiyonuna yol açabilir. Bu nedenle sadece bilinen yerlerden tüketim yapılmalı.”

Tavuktan zehirlenme belirtileri neler?

Gıda zehirlenmesi yaşayanlarda en yaygın belirtiler:
Mide bulantısı
Kusma
Sulu ishal
Karın ağrısı ve kramp
Ateş, titreme
Halsizlik
İştahsızlık
Baş ağrısı
Bulanık görme, yutma güçlüğü, uzuvlarda uyuşma
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