https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/resmen-oldurmeye-tesebbus-648-kisi-zehirlendi-tavuk-donerde-camasir-suyu-hilesi-1095132736.html

'Resmen öldürmeye teşebbüs': 648 kişi zehirlendi, tavuk dönerde çamaşır suyu hilesi

'Resmen öldürmeye teşebbüs': 648 kişi zehirlendi, tavuk dönerde çamaşır suyu hilesi

Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tavuk döner tüketen 648 vatandaş zehirlendi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, alınan döner numuneleri yönetmeliğe aykırı... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T12:23+0300

2025-04-04T12:23+0300

2025-04-04T12:23+0300

türki̇ye

tavuk

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çamaşır suyu

bulanık

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kocaeli valiliği

canonical

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir dönerciden tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Olayın ardından işletme sahipleri K.Y. ve E.T. gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Belediye ve Tarım Müdürlüğü harekete geçtiKörfez Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeye müdahale etti. Dönerci mühürlenerek faaliyeti durduruldu. Yetkililer, yaşanan gıda zehirlenmesinin nedenini araştırmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattı.Valilik açıklaması: Numune testleri olumsuz çıktıKocaeli Valiliği, zehirlenme vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, gıda kontrol ekiplerinin numune aldığını ve testlerin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun çıkmadığını belirtti. Numunelerde sağlığı tehdit edebilecek seviyede bakteriyel kontaminasyon tespit edildi.'Tavuk parçaları çamaşır suyu ile beyazlatılıyor'NTV'ye konuşan Prof. Dr. Vedat Göral, tavuk döner tüketiminin ciddi riskler taşıdığını vurguladı:“Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntem”Göral, bu uygulamaların “resmen öldürmeye teşebbüs gibi” olduğunu belirtti.Salmonella ve diğer enfeksiyonlara dikkatTavuk döner zehirlenmesinin genellikle Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakterilerle oluştuğunu belirten Göral, özellikle çiğ ya da az pişmiş tavuk etinde bu riskin yüksek olduğunu ifade etti.“Uygun olmayan saklama koşulları, merdiven altı üretim ve hijyen eksikliği büyük tehdit. Hamileler, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar daha büyük risk altında” dedi.Yemekle sunulan salatalarda da tehlike varProf. Dr. Göral, sadece tavuk değil, yanında sunulan yeşillik ve içeceklerin de hijyenik olması gerektiğine dikkat çekti:“Döner ile beraber servis edilen salata ve ayran da temiz değilse bağırsak enfeksiyonuna yol açabilir. Bu nedenle sadece bilinen yerlerden tüketim yapılmalı.”Tavuktan zehirlenme belirtileri neler?Gıda zehirlenmesi yaşayanlarda en yaygın belirtiler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/resmi-gazetede-yayimlandi-tereyaginda-yeni-donem-bunlar-artik-satilmayacak-1095127775.html

türki̇ye

bulanık

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Sputnik Türkiye

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