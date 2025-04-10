https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/luks-moda-devi-unlu-markayi-14-milyar-dolara-satin-aldi-1095291841.html

Lüks moda devi, ünlü markayı 1.38 milyar dolara satın aldı

Lüks moda devi, ünlü markayı 1.38 milyar dolara satın aldı

Sputnik Türkiye

Lüks moda markası Prada, Versace'nin yeni sahibi oldu. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T16:48+0300

2025-04-10T16:48+0300

2025-04-10T16:49+0300

yaşam

gianni versace

donatella versace

milano

prada

milan

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Dünyada lüks moda markası olarak tanınan Prada, sektördeki en büyük rakiplerinden Versace'yi 1.38 milyar dolara satın aldı. Şirketten yapılan açıklamada iki firmanın anlaşmaya vardığı belirtildi. Şirketin yönetici olan Donatella Versace bir süre önce moda evinin kreatif direktörlüğü görevinden ayrılmıştı. 1978 yılında Milano'da kurulan Versace'nin 'kendi DNA'sını' koruyacağı vurgusu yapılırken, Prada Grubu CEO’su Andrea Guerra ise, "Bu yeni sayfayı açmaya hazırız. Versace’nin büyük bir potansiyeli var. Bu yolculuk uzun olacak ve disiplinli bir uygulama ile sabır gerektirecek. Bir markanın evrimi sürekli odaklanma ister" açıklamasında bulundu. Satın alımla birlikte Versace'nin hisseleri hızla yükseldi. Terzilikten gelen zenginlik Versace'nin hikayesi, İtalyan moda tasarımcısı Gianni Versace tarafından 1978 yılında kurulan ünlü bir lüks moda eviyle başladı. Terzilikten yetişen Versace bu alanda deneyim kazandıktan sonra Milano'da moda eğitimi aldı ve tasarım kariyerinde yükselmeye başladı.1978 yılında Gianni Versace, kız kardeşi Donatella Versace ve erkek kardeşi Santo Versace ile birlikte kendi adını taşıyan lüks moda markasını kurdu. Marka, ilk olarak Milan'da bir butik açarak faaliyete geçti. Gianni Versace'nin tasarımları, cesur ve iddialı tarzıyla dikkat çekti ve kısa sürede ünlü isimler ve sosyal elitler tarafından tercih edilmeye başlandı.Cinayete kurban gittiVersace'nin kurucusu Gianni Versace, 1997 yılında Miami'deki evinin önünde vahşi bir cinayete kurban gitti. Bu olay, moda dünyasında büyük bir şok yarattı. Ailesi şirketin yönetimini ele aldı. AGianni Versace'nin ölümünden sonra, kız kardeşi Donatella Versace tasarım ekibinin başına geçti ve markanın baş tasarımcısı olarak büyük bir başarı elde etti. Bir süre önce de kendisi bu görevden ayrıldı.

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gianni versace, donatella versace, milano, prada, milan