https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/bilimsel-arastirmaya-gore-dunyanin-en-guzel-10-mankeni-aciklandi-altin-orana-gore-listede-kimler-1093225345.html

Bilimsel araştırmaya göre dünyanın en güzel 10 mankeni açıklandı: Altın Oran’a göre listede kimler var?

Bilimsel araştırmaya göre dünyanın en güzel 10 mankeni açıklandı: Altın Oran’a göre listede kimler var?

Sputnik Türkiye

Londra’da estetik cerrah Dr. Julian De Silva, Altın Oran matematiksel modeline dayanarak dünyanın en güzel mankenlerini sıraladı. Yüz hatlarının bilimsel... 31.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-31T08:01+0300

2025-01-31T08:01+0300

2025-01-31T08:01+0300

kate moss

yaşam

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doğal güzellik

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Londra’da estetik ve plastik cerrahi uzmanı olan Dr. Julian De Silva, güzelliği matematiksel olarak ölçen bir çalışmaya imza attı. Altın Oran olarak bilinen ve Antik Yunan’dan bu yana güzelliği tanımlamak için kullanılan bu matematiksel modelle, dünyanın en ünlü mankenlerinin yüz hatları analiz edildi.Dr. De Silva, bu çalışmayı yüz hatlarının simetrisi, gözler, burun, dudaklar ve yüz şekli gibi kriterleri baz alarak gerçekleştirdi. Sonuç: Altın Oran'a en yakın yüz hatlarına sahip 10 ünlü manken sıralandı!İşte bilime göre dünyanın en güzel mankenleri!1. Kate Moss – yüzde 94.14Listenin zirvesinde, Altın Oran’a en yakın yüz hatlarına sahip isim olarak Kate Moss yer aldı. Ünlü manken, yüzde 94.14 oranıyla mükemmel yüze en yakın özelliklere sahip.2. Cindy Crawford – yüzde 93.87İkinci sırada, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Cindy Crawford bulunuyor. Crawford, yüzde 93.87'lik yüz oranı ile listede öne çıkıyor.3. Gisele Bündchen – yüzde 93.11Üçüncü sırada ise Brezilyalı süper model Gisele Bündchen yer aldı. Bündchen’in yüz hatları, yüzde 93.11 oranıyla Altın Oran’a oldukça yakın.Listede yer alan diğer ünlü i̇simlerAltın Oran nedir?Altın Oran, doğada ve sanatta simetri ve estetik ölçülerini belirlemek için kullanılan matematiksel bir kavram. Yüz hatlarının bu modele uyumlu olması, estetik olarak daha "güzel" kabul ediliyor. Bu araştırma, güzellik anlayışını bilimle buluşturmayı hedefleyen ilginç bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

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