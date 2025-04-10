İstanbul için korkutan uyarı: 7 ve üzeri depremle aynı anda 500 noktada patlayabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
'Doğuştan katiller dünyasına hoş geldiniz'
07:13
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'den teklif: Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve bakanların siyasete girmeden 5 yıl önceki mal varlıkları raporlansın
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: 'Trafik kazaları bir kader değil; ihmalkârlık ve eğitimsizlik'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mustafa Kemal Atatürk'ün, geometri alanında yaptığı yenilikler.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gerçek narsisizm nedir?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Tarımda yaş ortalaması alarm veriyor: Gençler çiftçi olmak istemiyor
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, yeni insanlı programlar üzerinde çalışıyor
15:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İtalyan profesör: Yabancı para bağımlılığı kırılmalı
17:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu TürkAkım kompresör istasyonuna saldırdı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımında dev artış
18:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklaması siyasi yumuşamanın habercisi mi?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
"Şişli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/istanbul-icin-korkutan-uyari-7-ve-uzeri-depremle-ayni-anda-500-noktada-patlayabilir-1095276696.html
İstanbul için korkutan uyarı: 7 ve üzeri depremle aynı anda 500 noktada patlayabilir
İstanbul için korkutan uyarı: 7 ve üzeri depremle aynı anda 500 noktada patlayabilir
Sputnik Türkiye
TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu’na bilgi veren akademisyenler, İstanbul’da meydana gelebilecek 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin, 500... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T10:09+0300
2025-04-10T10:09+0300
türki̇ye
tbmm
deprem
kartalkaya
otel yangını
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
doğalgaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095276542_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ebb027fb4400d1e9f441a77f1585a88f.jpg
TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, İstanbul’un yangın riski ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Komisyona bilgi veren İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenler Dr. Ali Derdar Gültek ve Dr. Uğur Emre Temelli, olası büyük bir İstanbul depreminin yaratabileceği yangın tehlikesini çarpıcı verilerle anlattı.'500 kutuda aynı anda yangın başlayabilir'Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Dr. Gültek, doğal afetlerin birbirini tetikleyebileceğini belirterek, “İstanbul'da olası 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin 500 doğalgaz servis kutusunda aynı anda yangın çıkarma olasılığı bulunmaktadır” dedi. Bu açıklama, İstanbul’daki deprem sonrası oluşabilecek yangın zincirlemesi riskini gözler önüne serdi.Yoğun bölgelerde ortak çalışmalar sürüyorGültek, Şişli, Maslak ve İkitelli gibi otel, rezidans ve iş merkezlerinin yoğunlaştığı bölgelerde, İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. 1999 depreminin ardından bu yönde yatırımlar yapılmaya başlandığını hatırlattı.Sistem var ama kullanılmıyorYangın algılama ve söndürme sistemlerinin çoğunun kurulu olduğunu ancak devre dışı bırakıldığını belirten Gültek, “Bizimle beraber binayı gezen yönetici, teknik kişi 'Bizde böyle sistem mi vardı?' diye tepkiler veriyordu” dedi.Tarihi Yarımada’da yangın tehlikesi artıyorTarihi Yarımada’da yer alan ahşap yapı stoğu, olası bir depremde çıkacak yangınlar için büyük risk taşıyor. Gültek, bu konuda Boğaziçi Üniversitesi ile İBB iş birliğinde yürütülen bir hasar tespit simülasyonu çalışmasından söz etti.Fabrikaların büyük bölümünde duvar bile yokDr. Gültek, 10 yıl önce 60 büyük fabrikada yapılan incelemelerde, yangın güvenliği açısından ciddi eksikler tespit ettiklerini belirtti. “Bu fabrikaların büyük bölümünde basit bir yangın duvarı bile yoktu” diyerek, sanayi bölgelerinde güvenlik açıklarını vurguladı.Ayrıca, fabrikaların yüzde 70’inde algılama sistemlerinin bozuk olduğunu, aydınlatmaların ise neredeyse tamamında çalışmadığını kaydetti.Dr. Uğur Temelli, özellikle tarihi yapılarda çıkan yangınların geri döndürülemez sonuçlar doğuracağını belirtti. “Buralarda yangın geri dönüştürülebilir bir risk değil. Özel önem gerektiren bir süreç” ifadeleriyle durumu özetledi.Tarihi yapılarda kullanım çeşitliliğinin yangın yükünü artırdığını vurgulayan Temelli, bu yapıların artık sadece konut değil, okul ve müze gibi işlevler taşıdığını da ekledi.Ulusal yangın sistemi kurulmalıTemelli, “Yangın yönetmeliği geliştirilmeli, iş yeri ve konutlar birbirinden ayrılmalı, Yangın Güvenliği Koordinasyon Merkezi ve Ulusal Yangın Laboratuvarı kurulmalı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-yapan-japon-uzmandan-yeni-uyari-zemin-yapilarina-dikkat-1095269301.html
türki̇ye
kartalkaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095276542_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0357e5684bf28354b5b66b707bcd76d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tbmm, deprem, kartalkaya, otel yangını, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, doğalgaz
tbmm, deprem, kartalkaya, otel yangını, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, doğalgaz

İstanbul için korkutan uyarı: 7 ve üzeri depremle aynı anda 500 noktada patlayabilir

10:09 10.04.2025
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA
Abone ol
TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu’na bilgi veren akademisyenler, İstanbul’da meydana gelebilecek 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin, 500 doğalgaz servis kutusunda aynı anda yangın riski oluşturabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, tarihi yapılar ve sanayi bölgeleri için acil önlem çağrısı yaptı.
TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, İstanbul’un yangın riski ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Komisyona bilgi veren İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenler Dr. Ali Derdar Gültek ve Dr. Uğur Emre Temelli, olası büyük bir İstanbul depreminin yaratabileceği yangın tehlikesini çarpıcı verilerle anlattı.

'500 kutuda aynı anda yangın başlayabilir'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Dr. Gültek, doğal afetlerin birbirini tetikleyebileceğini belirterek, “İstanbul'da olası 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin 500 doğalgaz servis kutusunda aynı anda yangın çıkarma olasılığı bulunmaktadır” dedi. Bu açıklama, İstanbul’daki deprem sonrası oluşabilecek yangın zincirlemesi riskini gözler önüne serdi.

Yoğun bölgelerde ortak çalışmalar sürüyor

Gültek, Şişli, Maslak ve İkitelli gibi otel, rezidans ve iş merkezlerinin yoğunlaştığı bölgelerde, İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. 1999 depreminin ardından bu yönde yatırımlar yapılmaya başlandığını hatırlattı.

Sistem var ama kullanılmıyor

Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin çoğunun kurulu olduğunu ancak devre dışı bırakıldığını belirten Gültek, “Bizimle beraber binayı gezen yönetici, teknik kişi 'Bizde böyle sistem mi vardı?' diye tepkiler veriyordu” dedi.

Tarihi Yarımada’da yangın tehlikesi artıyor

Tarihi Yarımada’da yer alan ahşap yapı stoğu, olası bir depremde çıkacak yangınlar için büyük risk taşıyor. Gültek, bu konuda Boğaziçi Üniversitesi ile İBB iş birliğinde yürütülen bir hasar tespit simülasyonu çalışmasından söz etti.

Fabrikaların büyük bölümünde duvar bile yok

Dr. Gültek, 10 yıl önce 60 büyük fabrikada yapılan incelemelerde, yangın güvenliği açısından ciddi eksikler tespit ettiklerini belirtti. “Bu fabrikaların büyük bölümünde basit bir yangın duvarı bile yoktu” diyerek, sanayi bölgelerinde güvenlik açıklarını vurguladı.
Ayrıca, fabrikaların yüzde 70’inde algılama sistemlerinin bozuk olduğunu, aydınlatmaların ise neredeyse tamamında çalışmadığını kaydetti.
Dr. Uğur Temelli, özellikle tarihi yapılarda çıkan yangınların geri döndürülemez sonuçlar doğuracağını belirtti. “Buralarda yangın geri dönüştürülebilir bir risk değil. Özel önem gerektiren bir süreç” ifadeleriyle durumu özetledi.
Tarihi yapılarda kullanım çeşitliliğinin yangın yükünü artırdığını vurgulayan Temelli, bu yapıların artık sadece konut değil, okul ve müze gibi işlevler taşıdığını da ekledi.

Ulusal yangın sistemi kurulmalı

Temelli, “Yangın yönetmeliği geliştirilmeli, iş yeri ve konutlar birbirinden ayrılmalı, Yangın Güvenliği Koordinasyon Merkezi ve Ulusal Yangın Laboratuvarı kurulmalı” ifadelerini kullandı.
Japon deprem uzmanı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
TÜRKİYE
7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı yapan Japon uzmandan yeni uyarı: 'Zemin yapılarına dikkat'
05:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала