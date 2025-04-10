https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/75-buyuklugunde-deprem-uyarisi-yapan-japon-uzmandan-yeni-uyari-zemin-yapilarina-dikkat-1095269301.html

7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı yapan Japon uzmandan yeni uyarı: 'Zemin yapılarına dikkat'

7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı yapan Japon uzmandan yeni uyarı: 'Zemin yapılarına dikkat'

Sputnik Türkiye

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul için büyük deprem uyarısı yaptı. “Japonya’da daha çok deprem oluyor ama Türkiye’de daha fazla can kaybı... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T05:38+0300

2025-04-10T05:38+0300

2025-04-10T05:38+0300

türki̇ye

yoshinori moriwaki

i̇stanbul

japonya

deprem

osmangazi köprüsü

i̇stanbul depremi

olası istanbul depremi

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“Türkiye’de Deprem Gerçeği ve Depremden Korunma” başlıklı konferansta konuşan Japon Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, İstanbul ve Türkiye genelindeki deprem riskine dikkat çekti. “Depremle yaşamayı değil, ona karşı güçlü durmayı öğrenmeliyiz” diyen Moriwaki, aktif fay hatları üzerinde bulunan Türkiye’nin deprem hazırlığını hızla tamamlaması gerektiğini söyledi.Moriwaki, “Japonya’ya göre Türkiye’de daha az deprem yaşanmasına rağmen can kaybı daha fazla. Çünkü yapı kalitesi düşük, denetim eksik” ifadelerini kullandı. “İstanbul’un bazı ilçelerinde zemin yapısı riskli. Özellikle bireysel önlemler kadar okul ve hastaneler gibi kritik kamu yapıları da mutlaka güçlendirilmeli” dedi.Deprem çantası hayat kurtarırDeprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri de detaylandıran Moriwaki, hayatta kalma şansını artıran önerilerini şöyle sıraladı:Türkiye'de depreme dayanıklı yapılar mümkünMoriwaki, Türkiye’de deprem güvenliği yüksek yapıların mümkün olduğunu ve bunun yeni teknolojilerle desteklenebileceğini belirtti. “Mecidiyeköy Viyadüğü, Osmangazi Köprüsü ve Marmaray gibi projelerde kullanılan teknikler örnek teşkil ediyor” diyen uzman, Japonya’daki sistem ile Türkiye’deki mühendislik eğitimi süreçleri arasındaki farklara da değindi:“Japonya’da mimar ve mühendisler iki yıl boyunca pratik yapmadan yetki alamaz. Türkiye’de ise süreç doğrudan başlıyor. Bu fark kaliteyi doğrudan etkiliyor.”7.5 büyüklüğünde deprem uyarısıJapon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul’un geçmişte yaşadığı büyük depremleri hatırlatarak yeni bir büyük sarsıntının kapıda olduğunu vurgulamıştı. 1509 ve 1766 yıllarında meydana gelen depremlere dikkat çeken Moriwaki, “Artık deprem enerji biriktirdi, İstanbul’da yakın zamanda deprem gelebilir” ifadesini kullanmıştı.İstanbul'un deprem riskli bölgeleriOlası bir deprem senaryosunda zemin kaynaklı riskli bölgeleri de açıkça dile getiren Moriwaki, “Avrupa Yakası’nda eski Atatürk Havalimanından sonraki Batı tarafı. Yani yumuşak zeminin olduğu yerler. Avcılar, Esenyurt, sahil kesimleri gibi. Özellikle Avcılar tarafı. Batı tarafından yumuşak zemin kötü. Anadolu Yakasındaki riskli noktalar ise Tuzla, Pendik gibi yerler. Oralar da genel olarak yumuşak zemin. İstanbul’da olası bir deprem 7 ve 7’nin üzerinde 7.5 gibi olabilir. O nedenle İstanbul’da kentsel dönüşüm şart. Kentsel dönüşümde de hızlı yürümek lazım” sözleriyle uyarılarda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/meteoroloji-ve-afaddan-31-ile-smsli-uyari-firtina-ve-kar-geliyor-istanbula-kar-yagacak-mi-1095267521.html

türki̇ye

i̇stanbul

japonya

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yoshinori moriwaki, i̇stanbul, japonya, deprem, osmangazi köprüsü, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi