İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
'Doğuştan katiller dünyasına hoş geldiniz'
07:13
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'den teklif: Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve bakanların siyasete girmeden 5 yıl önceki mal varlıkları raporlansın
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: 'Trafik kazaları bir kader değil; ihmalkârlık ve eğitimsizlik'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mustafa Kemal Atatürk'ün, geometri alanında yaptığı yenilikler.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gerçek narsisizm nedir?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Tarımda yaş ortalaması alarm veriyor: Gençler çiftçi olmak istemiyor
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, yeni insanlı programlar üzerinde çalışıyor
15:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İtalyan profesör: Yabancı para bağımlılığı kırılmalı
17:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu TürkAkım kompresör istasyonuna saldırdı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımında dev artış
18:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklaması siyasi yumuşamanın habercisi mi?
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
"Şişli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-timur-soykan-ve-murat-agirelin-gozaltina-alinmasina-iliskin-1095275261.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın, "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıklandı. Suçlamalar, Flash Haber TV’nin devri sürecinde... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T09:48+0300
2025-04-10T09:48+0300
türki̇ye
murat ağırel
timur soykan
gözaltı
gözaltı kararı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
vatan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095271104_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03e3283a8aa9e79236e567c5902046b6.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Başsavcılık, 2 gazeteci hakkında “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandığını açıkladı.Flash Haber TV devriyle ilgili şikayetBaşsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma dosyasında, Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması sırasında yaşanan süreçte iki gazetecinin isminin geçtiği belirtildi.Açıklamada, “Şüpheli sıfatıyla yer alan şahısların Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan isimli şahısların kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili şahıslar hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK’nın 106/1 (Tehdit) ve 107/1 (Şantaj) suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır" denildi.Başsavcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararının yanı sıra arama ve el koyma işlemlerinin de başlatıldığını bildirdi.Emniyete sevk edildilerGözaltına alınan Ağırel ve Soykan, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Vatan yerleşkesine götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/gazeteciler-timur-soykan-ve-murat-agirel-gozaltina-alindi-1095270177.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095271104_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_06584d9f323a313e8e8e6083dcccffd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
murat ağırel, timur soykan, gözaltı, gözaltı kararı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, vatan
murat ağırel, timur soykan, gözaltı, gözaltı kararı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, vatan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

09:48 10.04.2025
© FotoğrafMurat Ağırel ve Timur Soykan
Murat Ağırel ve Timur Soykan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın, "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıklandı. Suçlamalar, Flash Haber TV’nin devri sürecinde yöneltildi. Soruşturmada yer alan şüphelilerin, kanalın devri konusunda kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla 2 gazeteci hakkında şikayetçi oldukları ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Başsavcılık, 2 gazeteci hakkında “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandığını açıkladı.

Flash Haber TV devriyle ilgili şikayet

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma dosyasında, Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması sırasında yaşanan süreçte iki gazetecinin isminin geçtiği belirtildi.
Açıklamada, “Şüpheli sıfatıyla yer alan şahısların Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan isimli şahısların kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili şahıslar hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK’nın 106/1 (Tehdit) ve 107/1 (Şantaj) suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Başsavcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararının yanı sıra arama ve el koyma işlemlerinin de başlatıldığını bildirdi.

Emniyete sevk edildiler

Gözaltına alınan Ağırel ve Soykan, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Vatan yerleşkesine götürüldü.
Murat Ağırel ve Timur Soykan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
TÜRKİYE
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
06:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала