https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-timur-soykan-ve-murat-agirelin-gozaltina-alinmasina-iliskin-1095275261.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın, "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıklandı. Suçlamalar, Flash Haber TV’nin devri sürecinde... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T09:48+0300
2025-04-10T09:48+0300
2025-04-10T09:48+0300
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gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Başsavcılık, 2 gazeteci hakkında “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandığını açıkladı.Flash Haber TV devriyle ilgili şikayetBaşsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma dosyasında, Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması sırasında yaşanan süreçte iki gazetecinin isminin geçtiği belirtildi.Açıklamada, “Şüpheli sıfatıyla yer alan şahısların Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan isimli şahısların kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili şahıslar hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK’nın 106/1 (Tehdit) ve 107/1 (Şantaj) suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır" denildi.Başsavcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararının yanı sıra arama ve el koyma işlemlerinin de başlatıldığını bildirdi.Emniyete sevk edildilerGözaltına alınan Ağırel ve Soykan, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Vatan yerleşkesine götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/gazeteciler-timur-soykan-ve-murat-agirel-gozaltina-alindi-1095270177.html
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murat ağırel, timur soykan, gözaltı, gözaltı kararı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, vatan
murat ağırel, timur soykan, gözaltı, gözaltı kararı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, vatan
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın, "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıklandı. Suçlamalar, Flash Haber TV’nin devri sürecinde yöneltildi. Soruşturmada yer alan şüphelilerin, kanalın devri konusunda kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla 2 gazeteci hakkında şikayetçi oldukları ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Başsavcılık, 2 gazeteci hakkında “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandığını açıkladı.
Flash Haber TV devriyle ilgili şikayet
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma dosyasında, Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması sırasında yaşanan süreçte iki gazetecinin isminin geçtiği belirtildi.
Açıklamada, “Şüpheli sıfatıyla yer alan şahısların Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan isimli şahısların kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili şahıslar hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK’nın 106/1 (Tehdit) ve 107/1 (Şantaj) suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Başsavcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararının yanı sıra arama ve el koyma işlemlerinin de başlatıldığını bildirdi.
Gözaltına alınan Ağırel ve Soykan, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Vatan yerleşkesine götürüldü.