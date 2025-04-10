https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-timur-soykan-ve-murat-agirelin-gozaltina-alinmasina-iliskin-1095275261.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın, "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıklandı. Suçlamalar, Flash Haber TV’nin devri sürecinde... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T09:48+0300

2025-04-10T09:48+0300

2025-04-10T09:48+0300

türki̇ye

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timur soykan

gözaltı

gözaltı kararı

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Başsavcılık, 2 gazeteci hakkında “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandığını açıkladı.Flash Haber TV devriyle ilgili şikayetBaşsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma dosyasında, Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması sırasında yaşanan süreçte iki gazetecinin isminin geçtiği belirtildi.Açıklamada, “Şüpheli sıfatıyla yer alan şahısların Flash Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan isimli şahısların kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili şahıslar hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK’nın 106/1 (Tehdit) ve 107/1 (Şantaj) suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır" denildi.Başsavcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararının yanı sıra arama ve el koyma işlemlerinin de başlatıldığını bildirdi.Emniyete sevk edildilerGözaltına alınan Ağırel ve Soykan, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Vatan yerleşkesine götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/gazeteciler-timur-soykan-ve-murat-agirel-gozaltina-alindi-1095270177.html

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