https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/gazeteciler-timur-soykan-ve-murat-agirel-gozaltina-alindi-1095270177.html

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Şule Aydın, sosyal medya hesabından Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Aydın, 2 ismin evlerinde arama yapıldığını belirtti... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T06:44+0300

2025-04-10T06:44+0300

2025-04-10T07:10+0300

türki̇ye

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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı duyuruldu. Her 2 gazetecinin de evlerinde arama yapıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alındığı belirtildi. Habertürk canlı yayınında suçlamalar arasında "tehdit ve şantajın" yer alıdğı aktarıldı. Gazeteci Şule Aydın, 2 gazetecinin gözaltına alınmasını "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor" sözleriyle duyurdu. Murat Ağırel kimdir?Murat Ağırel, 23 Eylül 1980 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Ağırel, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında “Biz Kaç Kişiyiz?” adlı sivil toplum platformunun İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi. Ardından “Memleket Sevdalıları Derneği”ni kurarak genel başkanlığını yaptı.2008 yılında Ergenekon davası kapsamında gözaltına alındı. İki gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davada “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karar daha sonra Yargıtay tarafından bozuldu ve 2019 yılında beraat etti.2018 genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı olan Ağırel, seçilemedi. Halen Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor.Timur Soykan kimdir?Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden 1998 yılında mezun oldu.Gazeteciliğe Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başladı. Ardından Posta Gazetesi'nde haber müdürlüğü görevinde bulundu. Araştırmacı gazeteciliğin yanı sıra, polisiye romanlar ve öyküler de kaleme alan Soykan, eserlerinde sır dolu cinayetleri, derin olayları ve farklı hayat hikâyelerini konu edindi.BirGün Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Soykan, aynı zamanda Halk TV ekranlarında yorumcu olarak yer aldı. 2024 yılında, "Adaletin çarkı rüşvetle döndü" başlıklı haberiyle, Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ne layık görüldü.

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