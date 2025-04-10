Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
'Doğuştan katiller dünyasına hoş geldiniz'
07:13
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'den teklif: Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve bakanların siyasete girmeden 5 yıl önceki mal varlıkları raporlansın
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: 'Trafik kazaları bir kader değil; ihmalkârlık ve eğitimsizlik'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mustafa Kemal Atatürk'ün, geometri alanında yaptığı yenilikler.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gerçek narsisizm nedir?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Tarımda yaş ortalaması alarm veriyor: Gençler çiftçi olmak istemiyor
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, yeni insanlı programlar üzerinde çalışıyor
15:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İtalyan profesör: Yabancı para bağımlılığı kırılmalı
17:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu TürkAkım kompresör istasyonuna saldırdı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımında dev artış
18:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İBB'den insan kaçakçılığı haberleriyle ilgili açıklama
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/gazeteciler-timur-soykan-ve-murat-agirel-gozaltina-alindi-1095270177.html
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Şule Aydın, sosyal medya hesabından Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Aydın, 2 ismin evlerinde arama yapıldığını belirtti... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T06:44+0300
2025-04-10T07:10+0300
türki̇ye
murat ağırel
timur soykan
gözaltı
gözaltı kararı
murat
aydın
cumhuriyet başsavcılığı
i̇yi̇ parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095271104_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03e3283a8aa9e79236e567c5902046b6.jpg
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı duyuruldu. Her 2 gazetecinin de evlerinde arama yapıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alındığı belirtildi. Habertürk canlı yayınında suçlamalar arasında "tehdit ve şantajın" yer alıdğı aktarıldı. Gazeteci Şule Aydın, 2 gazetecinin gözaltına alınmasını "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor" sözleriyle duyurdu. Murat Ağırel kimdir?Murat Ağırel, 23 Eylül 1980 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Ağırel, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında “Biz Kaç Kişiyiz?” adlı sivil toplum platformunun İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi. Ardından “Memleket Sevdalıları Derneği”ni kurarak genel başkanlığını yaptı.2008 yılında Ergenekon davası kapsamında gözaltına alındı. İki gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davada “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karar daha sonra Yargıtay tarafından bozuldu ve 2019 yılında beraat etti.2018 genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı olan Ağırel, seçilemedi. Halen Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor.Timur Soykan kimdir?Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden 1998 yılında mezun oldu.Gazeteciliğe Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başladı. Ardından Posta Gazetesi'nde haber müdürlüğü görevinde bulundu. Araştırmacı gazeteciliğin yanı sıra, polisiye romanlar ve öyküler de kaleme alan Soykan, eserlerinde sır dolu cinayetleri, derin olayları ve farklı hayat hikâyelerini konu edindi.BirGün Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Soykan, aynı zamanda Halk TV ekranlarında yorumcu olarak yer aldı. 2024 yılında, "Adaletin çarkı rüşvetle döndü" başlıklı haberiyle, Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ne layık görüldü.
türki̇ye
murat
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0a/1095271104_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_06584d9f323a313e8e8e6083dcccffd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
son dakika, murat ağırel neden gözaltına alındı, son dakika timur soykan, son dakika gazeteciler gözaltı, timur soykan kimdir, timur soykan kaç yaşında, timur soykan nereli, murat ağırel kimdir, murat ağırel kaç yaşında, murat ağırel nereli
son dakika, murat ağırel neden gözaltına alındı, son dakika timur soykan, son dakika gazeteciler gözaltı, timur soykan kimdir, timur soykan kaç yaşında, timur soykan nereli, murat ağırel kimdir, murat ağırel kaç yaşında, murat ağırel nereli

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

06:44 10.04.2025 (güncellendi: 07:10 10.04.2025)
© FotoğrafMurat Ağırel ve Timur Soykan
Murat Ağırel ve Timur Soykan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gazeteci Şule Aydın, sosyal medya hesabından Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Aydın, 2 ismin evlerinde arama yapıldığını belirtti. Gözaltı gerekçesiyle ilgili resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı.
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı duyuruldu. Her 2 gazetecinin de evlerinde arama yapıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alındığı belirtildi.
Habertürk canlı yayınında suçlamalar arasında "tehdit ve şantajın" yer alıdğı aktarıldı. Gazeteci Şule Aydın, 2 gazetecinin gözaltına alınmasını "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor" sözleriyle duyurdu.

Murat Ağırel kimdir?

Murat Ağırel, 23 Eylül 1980 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Ağırel, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında “Biz Kaç Kişiyiz?” adlı sivil toplum platformunun İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi. Ardından “Memleket Sevdalıları Derneği”ni kurarak genel başkanlığını yaptı.
2008 yılında Ergenekon davası kapsamında gözaltına alındı. İki gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davada “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu karar daha sonra Yargıtay tarafından bozuldu ve 2019 yılında beraat etti.
2018 genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili adayı olan Ağırel, seçilemedi. Halen Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor.

Timur Soykan kimdir?

Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden 1998 yılında mezun oldu.
Gazeteciliğe Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başladı. Ardından Posta Gazetesi'nde haber müdürlüğü görevinde bulundu. Araştırmacı gazeteciliğin yanı sıra, polisiye romanlar ve öyküler de kaleme alan Soykan, eserlerinde sır dolu cinayetleri, derin olayları ve farklı hayat hikâyelerini konu edindi.
BirGün Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Soykan, aynı zamanda Halk TV ekranlarında yorumcu olarak yer aldı. 2024 yılında, "Adaletin çarkı rüşvetle döndü" başlıklı haberiyle, Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ne layık görüldü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала