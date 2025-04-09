https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/bakan-tunc-tutuklu-ogrencilerle-ilgili-konustu-gozaltilarla-ilgili-olarak-asli-ceza-mahkemesine-1095248426.html
Bakan Tunç tutuklu öğrencilerle ilgili konuştu: 'Gözaltılarla ilgili olarak asli ceza mahkemesine davalar açıldı'
Bakan Tunç tutuklu öğrencilerle ilgili konuştu: 'Gözaltılarla ilgili olarak asli ceza mahkemesine davalar açıldı'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklanan öğrencilerle ilgili olarak asli ceza mahkemesinde davalar açıldığını söyledi. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T12:52+0300
2025-04-09T12:52+0300
2025-04-09T12:52+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
yılmaz tunç
adalet bakanı
mahir polat
i̇mralı
abdullah öcalan
dem parti
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AK Parti Grup toplantısı öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gösterilerle ilgili tutuklanan öğrencilere dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Gözaltılarla ilgili olarak asli ceza mahkemesine davalar açıldı. Gençlerle ilgili üç ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar için karar verilecektir" dedi.Mahir Polat'ın durumuyla ilgili konuştuİBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili de konuşan Bakan Tunç, "Mahir Polat'ın her şikayeti ile ilgili hastaneye sevki yapıldı. Adli tıpta muayene yapıldı tetkikler istendi. O sonuçlar adli tıbba intikal ettiğinde kurulu karar verecek. Burada tabi yanlış anlamalar var. Hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceği adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir." ifadelerini kullandı. İmralı'yla ilgili yeni talep yokBakan Tunç, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili soruyu da yanıtladı. Bakan Tunç, İmralı ile yeni görüşme talebinin yapılmadığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/adalet-bakani-tunc-ceza-infaz-kurumlarinda-bulunan-herkes-insan-onuruna-yakisir-sekilde-muamele-1095038644.html
türki̇ye
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yılmaz tunç, adalet bakanı, mahir polat, i̇mralı, abdullah öcalan, dem parti
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yılmaz tunç, adalet bakanı, mahir polat, i̇mralı, abdullah öcalan, dem parti
Bakan Tunç tutuklu öğrencilerle ilgili konuştu: 'Gözaltılarla ilgili olarak asli ceza mahkemesine davalar açıldı'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklanan öğrencilerle ilgili olarak asli ceza mahkemesinde davalar açıldığını söyledi.
AK Parti Grup toplantısı öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gösterilerle ilgili tutuklanan öğrencilere dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Gözaltılarla ilgili olarak asli ceza mahkemesine davalar açıldı. Gençlerle ilgili üç ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar için karar verilecektir" dedi.
Mahir Polat'ın durumuyla ilgili konuştu
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili de konuşan Bakan Tunç, "Mahir Polat'ın her şikayeti ile ilgili hastaneye sevki yapıldı. Adli tıpta muayene yapıldı tetkikler istendi. O sonuçlar adli tıbba intikal ettiğinde kurulu karar verecek. Burada tabi yanlış anlamalar var. Hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceği adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir." ifadelerini kullandı.
İmralı'yla ilgili yeni talep yok
Bakan Tunç, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili soruyu da yanıtladı. Bakan Tunç, İmralı ile yeni görüşme talebinin yapılmadığını dile getirdi.