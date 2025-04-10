https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/gazeteciler-murat-agirel-ve-timur-soykan-adliyeye-sevk-edildi-1095294631.html
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Sabah saatlerinde "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T17:10+0300
2025-04-10T17:10+0300
2025-04-10T17:15+0300
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Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki gazeteciye tehdit ve şantaj suçlamaları yöneltildi.Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildiSabah saatlerinde tehdit ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat Ağırel ve Timur Soykan neden gözaltına alındı?Soykan ve Ağırel'in Flash Haber TV'nin satış sürecinde yer aldığı ileri sürüldü. Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Flash Haber TV hakkında yürüttüğü soruşturmada yer alan şüpheliler, televizyon kanalının devri ve satın alınması konusunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerini tehdit ettiği ve şantajda bulundukları iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Ağırel ve Soykan hakkında tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-timur-soykan-ve-murat-agirelin-gozaltina-alinmasina-iliskin-1095275261.html
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murat agirel timur soykan, timur soykan, murat ağırel
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi
17:10 10.04.2025 (güncellendi: 17:15 10.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Sabah saatlerinde "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi.
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki gazeteciye tehdit ve şantaj suçlamaları yöneltildi.
Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi
Sabah saatlerinde tehdit ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Murat Ağırel ve Timur Soykan neden gözaltına alındı?
Soykan ve Ağırel'in Flash Haber TV'nin satış sürecinde yer aldığı ileri sürüldü.
Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Flash Haber TV hakkında yürüttüğü soruşturmada yer alan şüpheliler, televizyon kanalının devri ve satın alınması konusunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerini tehdit ettiği ve şantajda bulundukları iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Ağırel ve Soykan hakkında tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.