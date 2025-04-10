https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/gazeteciler-murat-agirel-ve-timur-soykan-adliyeye-sevk-edildi-1095294631.html

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Sabah saatlerinde "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildi. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T17:10+0300

2025-04-10T17:10+0300

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türki̇ye

gözaltı

murat ağırel

timur soykan

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Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, sabah erken saatlerde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki gazeteciye tehdit ve şantaj suçlamaları yöneltildi.Murat Ağırel ve Timur Soykan adliyeye sevk edildiSabah saatlerinde tehdit ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat Ağırel ve Timur Soykan neden gözaltına alındı?Soykan ve Ağırel'in Flash Haber TV'nin satış sürecinde yer aldığı ileri sürüldü. Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Flash Haber TV hakkında yürüttüğü soruşturmada yer alan şüpheliler, televizyon kanalının devri ve satın alınması konusunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerini tehdit ettiği ve şantajda bulundukları iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine Ağırel ve Soykan hakkında tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-timur-soykan-ve-murat-agirelin-gozaltina-alinmasina-iliskin-1095275261.html

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