https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/fotograf-sanatcisi-ve-mimar-murat-germen-gozaltina-alindi-1095280869.html
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındı 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T12:13+0300
2025-04-10T12:13+0300
2025-04-10T12:13+0300
türki̇ye
gözaltı
murat germen
sanatçı
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Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı.Sanatçı Germen, dün akşam saatlerinde eşiyle birlikte yurt dışından döndükten sonra havaalanında gözaltına alındı.Murat Germen neden gözaltına alındı?Germen'in, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-timur-soykan-ve-murat-agirelin-gozaltina-alinmasina-iliskin-1095275261.html
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murat germen, murat germen gözaltı, murat germen neden gözaltına alındı
murat germen, murat germen gözaltı, murat germen neden gözaltına alındı
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındı
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı.
Sanatçı Germen, dün akşam saatlerinde eşiyle birlikte yurt dışından döndükten sonra havaalanında gözaltına alındı.
Murat Germen neden gözaltına alındı?
Germen'in, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.