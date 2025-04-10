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Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındı 10.04.2025, Sputnik Türkiye
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Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı.Sanatçı Germen, dün akşam saatlerinde eşiyle birlikte yurt dışından döndükten sonra havaalanında gözaltına alındı.Murat Germen neden gözaltına alındı?Germen'in, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
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murat germen, murat germen gözaltı, murat germen neden gözaltına alındı
murat germen, murat germen gözaltı, murat germen neden gözaltına alındı

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı

12:13 10.04.2025
© Salih ŞerefMurat Germen
Murat Germen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© Salih Şeref
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Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındı
Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı.
Sanatçı Germen, dün akşam saatlerinde eşiyle birlikte yurt dışından döndükten sonra havaalanında gözaltına alındı.

Murat Germen neden gözaltına alındı?

Germen'in, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Murat Ağırel ve Timur Soykan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
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