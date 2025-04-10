https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/fotograf-sanatcisi-ve-mimar-murat-germen-gozaltina-alindi-1095280869.html

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındı 10.04.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

gözaltı

murat germen

sanatçı

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Fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen gözaltına alındı.Sanatçı Germen, dün akşam saatlerinde eşiyle birlikte yurt dışından döndükten sonra havaalanında gözaltına alındı.Murat Germen neden gözaltına alındı?Germen'in, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-timur-soykan-ve-murat-agirelin-gozaltina-alinmasina-iliskin-1095275261.html

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murat germen, murat germen gözaltı, murat germen neden gözaltına alındı