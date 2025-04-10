https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/fenerbahce--besiktas-derbisinin-tarihi-belli-oldu-1095283369.html
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 4 Mayıs pazar günü saat 19.00'da oynananacak. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T13:04+0300
2025-04-10T13:04+0300
2025-04-10T13:04+0300
spor
trendyol süper lig
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş
derbi
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32, 33 ve 34. haftalarının maç programını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/uc-gole-adini-yazdirmisti-taliscanin-attigi-son-golun-hizi-saatte-107-km-olarak-olculdu-1095190256.html
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fenerbahçe- beşiktaş derbisi ne zaman, fenerbahçe beşiktaş maçı ne zaman oynanacak
fenerbahçe- beşiktaş derbisi ne zaman, fenerbahçe beşiktaş maçı ne zaman oynanacak
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 4 Mayıs pazar günü saat 19.00'da oynananacak.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32, 33 ve 34. haftalarının maç programını açıkladı.