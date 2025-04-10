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Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 4 Mayıs pazar günü saat 19.00'da oynananacak. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32, 33 ve 34. haftalarının maç programını açıkladı.
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fenerbahçe- beşiktaş derbisi ne zaman, fenerbahçe beşiktaş maçı ne zaman oynanacak
fenerbahçe- beşiktaş derbisi ne zaman, fenerbahçe beşiktaş maçı ne zaman oynanacak

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

13:04 10.04.2025
© AA / Ali AtmacaBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 4 Mayıs pazar günü saat 19.00'da oynananacak.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32, 33 ve 34. haftalarının maç programını açıkladı.
Fenerbahçe oyuncusu Anderson Talisca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
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Üç gole adını yazdırmıştı: Talisca'nın attığı son golün hızı saatte 107 km olarak ölçüldü
7 Nisan, 11:30
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