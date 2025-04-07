https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/uc-gole-adini-yazdirmisti-taliscanin-attigi-son-golun-hizi-saatte-107-km-olarak-olculdu-1095190256.html
Üç gole adını yazdırmıştı: Talisca'nın attığı son golün hızı saatte 107 km olarak ölçüldü
Üç gole adını yazdırmıştı: Talisca'nın attığı son golün hızı saatte 107 km olarak ölçüldü
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki üç gole imza atan Talisca'nın 23 metreden şu çektiği top saatte 107 km hızla kaleyi bulduğu belirtildi. 07.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-07T11:30+0300
2025-04-07T11:30+0300
2025-04-07T11:30+0300
spor
fenerbahçe
anderson talisca
trabzonspor
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Fenerbahçe-Trabzonspor arasında dün oynanan maçta, ikinci yarıda oyuna giren Anderson Talisca maçın kaderini de değiştirirken attığı son golle gündeme oturdu. Futbolcunun 23 metreden çektiği şut saatte 107 kilometre hızla kaleyi buldu. Gol için 'Talisca hız sınırını aştı' yorumları yapıldı.Maça imzasını attıSüper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken maç 4-1 bitti. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten maçın en çok konuşulan anı ise Talisca'nın attığı gol oldu. Genç futbolcu maçta üç gole imza atarken son attığı vole golünün ağlara 107 kilometre hızla gittiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/fenerbahce-trabzonsporu-4-1-maglup-etti----1095179906.html
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fenerbahçe, anderson talisca, trabzonspor
fenerbahçe, anderson talisca, trabzonspor
Üç gole adını yazdırmıştı: Talisca'nın attığı son golün hızı saatte 107 km olarak ölçüldü
Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki üç gole imza atan Talisca'nın 23 metreden şu çektiği top saatte 107 km hızla kaleyi bulduğu belirtildi.
Fenerbahçe-Trabzonspor arasında dün oynanan maçta, ikinci yarıda oyuna giren Anderson Talisca maçın kaderini de değiştirirken attığı son golle gündeme oturdu. Futbolcunun 23 metreden çektiği şut saatte 107 kilometre hızla kaleyi buldu. Gol için 'Talisca hız sınırını aştı' yorumları yapıldı.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken maç 4-1 bitti. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten maçın en çok konuşulan anı ise Talisca'nın attığı gol oldu. Genç futbolcu maçta üç gole imza atarken son attığı vole golünün ağlara 107 kilometre hızla gittiği belirlendi.