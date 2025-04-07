https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/uc-gole-adini-yazdirmisti-taliscanin-attigi-son-golun-hizi-saatte-107-km-olarak-olculdu-1095190256.html

Üç gole adını yazdırmıştı: Talisca'nın attığı son golün hızı saatte 107 km olarak ölçüldü

Üç gole adını yazdırmıştı: Talisca'nın attığı son golün hızı saatte 107 km olarak ölçüldü

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki üç gole imza atan Talisca'nın 23 metreden şu çektiği top saatte 107 km hızla kaleyi bulduğu belirtildi. 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T11:30+0300

2025-04-07T11:30+0300

2025-04-07T11:30+0300

spor

fenerbahçe

anderson talisca

trabzonspor

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Fenerbahçe-Trabzonspor arasında dün oynanan maçta, ikinci yarıda oyuna giren Anderson Talisca maçın kaderini de değiştirirken attığı son golle gündeme oturdu. Futbolcunun 23 metreden çektiği şut saatte 107 kilometre hızla kaleyi buldu. Gol için 'Talisca hız sınırını aştı' yorumları yapıldı.Maça imzasını attıSüper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken maç 4-1 bitti. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten maçın en çok konuşulan anı ise Talisca'nın attığı gol oldu. Genç futbolcu maçta üç gole imza atarken son attığı vole golünün ağlara 107 kilometre hızla gittiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/fenerbahce-trabzonsporu-4-1-maglup-etti----1095179906.html

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fenerbahçe, anderson talisca, trabzonspor