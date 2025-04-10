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SON DAKİKA | Sarıyer'de öğrenci servisi pikap araçla kafa kafaya çarpıştı: 9 öğrenci yaralandı
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Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti: 'Dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz'
Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti: 'Dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün bir araya gelen DEM Parti heyeti yazılı bir açıklama yaparak 'dünden daha umutlu' olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T17:27+0300
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türki̇ye
dem parti
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyetinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada görüşmelerin son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleştirildiği belirtilirken, "Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz" denildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.Süreçe daha güçlu bir irade ve özenle çalışmalar sürecekHeyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-kulliyesinde-dem-heyetini-kabul-ediyor-1095286311.html
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Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti: 'Dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz'

17:27 10.04.2025
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM heyetini kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM heyetini kabul ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün bir araya gelen DEM Parti heyeti yazılı bir açıklama yaparak 'dünden daha umutlu' olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz' ifadeleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyetinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada görüşmelerin son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleştirildiği belirtilirken, "Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz" denildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.
Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.

Süreçe daha güçlu bir irade ve özenle çalışmalar sürecek

Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.
Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM heyetini kabul ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşmesi sona erdi
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