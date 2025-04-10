https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-kulliyesinde-dem-heyetini-kabul-ediyor-1095286311.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşmesi sona erdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T13:56+0300
2025-04-10T13:56+0300
2025-04-10T15:03+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
dem parti
sırrı süreyya önder
pervin buldan
abdullah öcalan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 13.30'da başladı ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü.Erdoğan-DEM görüşmesiErdoğan'ın, DEM Parti'yi kabulünde Ala ve Kalın da yer aldı.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.DEM heyeti görüşmesine dair Erdoğan dünkü AK Parti grup toplantısına bir duyuru yapmış ve bugüne işaret etmişti.DEM heyetinin görüşmeleriPervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyeti 11 Ocak'ta cezaevinde Selahattin Demirtaş ile görüşmüştü. Selahattin Demirtaş, görüşmenin ardından bir açıklama yaparak sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etmişti.2 Mart'ta ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşmüş, görüşmede Bahçeli, Demirtaş'a sürece katkıları nedeniyle teşekkür etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-ve-dem-parti-heyetinin-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu-1095262296.html
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recep tayyip erdoğan, dem parti, sırrı süreyya önder, pervin buldan, abdullah öcalan
recep tayyip erdoğan, dem parti, sırrı süreyya önder, pervin buldan, abdullah öcalan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşmesi sona erdi
13:56 10.04.2025 (güncellendi: 15:03 10.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 13.30'da başladı ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Erdoğan'ın, DEM Parti'yi kabulünde Ala ve Kalın da yer aldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
DEM heyeti görüşmesine dair Erdoğan dünkü AK Parti grup toplantısına bir duyuru yapmış ve bugüne işaret etmişti.
DEM heyetinin görüşmeleri
Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyeti 11 Ocak'ta cezaevinde Selahattin Demirtaş ile görüşmüştü. Selahattin Demirtaş, görüşmenin ardından bir açıklama yaparak sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etmişti.
2 Mart'ta ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşmüş, görüşmede Bahçeli, Demirtaş'a sürece katkıları nedeniyle teşekkür etmişti.