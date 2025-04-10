https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/cumhurbaskani-erdogan-cumhurbaskanligi-kulliyesinde-dem-heyetini-kabul-ediyor-1095286311.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşmesi sona erdi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T13:56+0300

2025-04-10T13:56+0300

2025-04-10T15:03+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

dem parti

sırrı süreyya önder

pervin buldan

abdullah öcalan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 13.30'da başladı ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü.Erdoğan-DEM görüşmesiErdoğan'ın, DEM Parti'yi kabulünde Ala ve Kalın da yer aldı.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.DEM heyeti görüşmesine dair Erdoğan dünkü AK Parti grup toplantısına bir duyuru yapmış ve bugüne işaret etmişti.DEM heyetinin görüşmeleriPervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyeti 11 Ocak'ta cezaevinde Selahattin Demirtaş ile görüşmüştü. Selahattin Demirtaş, görüşmenin ardından bir açıklama yaparak sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etmişti.2 Mart'ta ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüşmüş, görüşmede Bahçeli, Demirtaş'a sürece katkıları nedeniyle teşekkür etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-ve-dem-parti-heyetinin-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu-1095262296.html

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recep tayyip erdoğan, dem parti, sırrı süreyya önder, pervin buldan, abdullah öcalan