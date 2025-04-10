https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/enerji-bakani-bayraktar-acikladi-karadeniz-gazinda-gunluk-uretim-85-milyon-metrekupe-ulasti-1095284168.html

Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Karadeniz gazında günlük üretim 8.5 milyon metreküpe ulaştı

Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Karadeniz gazında günlük üretim 8.5 milyon metreküpe ulaştı

Sputnik Türkiye

Sputnik’e bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 8.5 milyon metreküpe çıktığını belirtti... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T13:50+0300

2025-04-10T13:50+0300

2025-04-10T13:50+0300

ekonomi̇

alparslan bayraktar

karadeniz

bayraktar

filyos

filyos limanı

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

sıvılaştırılmış doğalgaz

doğalgaz yatağı

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Türkiye'nin uyguladığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında Karadeniz’den doğalgaz üretme çalışmalarında hedef ilk etapta günlük 10 milyon metreküpe ardından da 20 milyon metreküp olarak belirlendi.Hedefe ulaşmak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Karadeniz'de dört sondaj gemisi ve yardımcı gemilerin faaliyetleri sonucunda iki kuyu daha faaliyete alındı. Bu kuyulardan akışın başlaması ile birlikte 8.5 milyon metreküplük günlük üretim kapasitesine ulaşıldı. İlk hedef olarak konulan 10 milyon metreküplük hedefe ulaşılması için çalışmalar ise yoğun bir şekilde devam ediyor.Türkiye'ye getirilen yüzer üretim platformu ile 2026 yılı Temmuz Ağustos aylarında günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkartılması hedefleniyor.Karadeniz Sakarya Gaz Sahasındaki çalışmalar hakkında Sputnik’e bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “İki kuyun devreye alınması ile birlikte hızlı bir artış elde ettik. Şu anda günlük üretim 8.5 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Ay sonuna kadar bunun 9 milyon metreküp olmasını hedefliyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/turkakim-saldirisi-sonrasi-bakan-bayraktardan-kritik-aciklama-dogalgaz-akisinda-bir-sikinti-1092699412.html

karadeniz

filyos

filyos limanı

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