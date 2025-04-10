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Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Karadeniz gazında günlük üretim 8.5 milyon metreküpe ulaştı
Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Karadeniz gazında günlük üretim 8.5 milyon metreküpe ulaştı
Sputnik Türkiye
Sputnik’e bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 8.5 milyon metreküpe çıktığını belirtti... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T13:50+0300
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Türkiye'nin uyguladığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında Karadeniz’den doğalgaz üretme çalışmalarında hedef ilk etapta günlük 10 milyon metreküpe ardından da 20 milyon metreküp olarak belirlendi.Hedefe ulaşmak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Karadeniz'de dört sondaj gemisi ve yardımcı gemilerin faaliyetleri sonucunda iki kuyu daha faaliyete alındı. Bu kuyulardan akışın başlaması ile birlikte 8.5 milyon metreküplük günlük üretim kapasitesine ulaşıldı. İlk hedef olarak konulan 10 milyon metreküplük hedefe ulaşılması için çalışmalar ise yoğun bir şekilde devam ediyor.Türkiye'ye getirilen yüzer üretim platformu ile 2026 yılı Temmuz Ağustos aylarında günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkartılması hedefleniyor.Karadeniz Sakarya Gaz Sahasındaki çalışmalar hakkında Sputnik’e bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “İki kuyun devreye alınması ile birlikte hızlı bir artış elde ettik. Şu anda günlük üretim 8.5 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Ay sonuna kadar bunun 9 milyon metreküp olmasını hedefliyoruz” dedi.
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Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı: Karadeniz gazında günlük üretim 8.5 milyon metreküpe ulaştı

13:50 10.04.2025
© AATürkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA
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Sputnik’e bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimin 8.5 milyon metreküpe çıktığını belirtti. Bayraktar ay sonunda 9 milyon hedefine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
Türkiye'nin uyguladığı "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında Karadeniz’den doğalgaz üretme çalışmalarında hedef ilk etapta günlük 10 milyon metreküpe ardından da 20 milyon metreküp olarak belirlendi.
Hedefe ulaşmak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Karadeniz'de dört sondaj gemisi ve yardımcı gemilerin faaliyetleri sonucunda iki kuyu daha faaliyete alındı. Bu kuyulardan akışın başlaması ile birlikte 8.5 milyon metreküplük günlük üretim kapasitesine ulaşıldı. İlk hedef olarak konulan 10 milyon metreküplük hedefe ulaşılması için çalışmalar ise yoğun bir şekilde devam ediyor.
Türkiye'ye getirilen yüzer üretim platformu ile 2026 yılı Temmuz Ağustos aylarında günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkartılması hedefleniyor.
Karadeniz Sakarya Gaz Sahasındaki çalışmalar hakkında Sputnik’e bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İki kuyun devreye alınması ile birlikte hızlı bir artış elde ettik. Şu anda günlük üretim 8.5 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Ay sonuna kadar bunun 9 milyon metreküp olmasını hedefliyoruz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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TürkAkım saldırısı sonrası Bakan Bayraktar'dan ilk açıklama: 'Doğalgaz akışında bir sıkıntı yaşanmadı'
15 Ocak, 12:31
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