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TürkAkım saldırısı sonrası Bakan Bayraktar'dan ilk açıklama: 'Doğalgaz akışında bir sıkıntı yaşanmadı'
TürkAkım saldırısı sonrası Bakan Bayraktar'dan ilk açıklama: 'Doğalgaz akışında bir sıkıntı yaşanmadı'
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TürkAkım doğalgaz boru hattına Ukrayna’nın İHA saldırı sonrasında, Enerji Bakanı Alparslan, Sputnik'e yaptığı açıklamada Türkiye’ye gaz akışında bir sıkıntı... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T12:31+0300
2025-01-15T12:41+0300
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11 Ocak'ta TürkAkım doğalgaz boru hattına yönelik saldırının ardından Ankara'dan kritik bir açıklama geldi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar saldırıya ilişkin Sputnik’in sorusunu yanıtladı. Saldırı girişimin olduğunu doğrulayan Bayraktar “Saldırı sonrasında herhangi bir gaz akışı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor” ifadelerini kullandı.Rusya, Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını kesmek amacıyla TürkAkım gaz boru hattına gaz sağlayan Gai-Kodzor köyündeki (Krasnodar Bölgesi) Russkaya kompresör istasyonunun altyapısına 9 uçak tipi İHA kullanarak saldırı girişiminde bulunduğunu” açıklamıştı.Tüm İHA’ların vurulduğu kaydedilirken araçlardan birine ait parçaların, gaz ölçüm istasyonunun bina ve ekipmanlarına hafif hasar verdiği bildirilirken olaydan kimsenin etkilenmediği kaydedilmişti. TürkAkım boru hattı neden kilit önemde?2024'te TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden Avrupa'nın güney ve güneydoğusuna gaz sevkiyatı, yüzde 23 artışla 16.7 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti. Yıl boyunca Ukrayna topraklarından transit geçen Rus gazı, bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı ve 15.4 milyar metreküp oldu. Gazprom ve ENTSOG verileri, 2023'te Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının 28.15 milyar metreküp olarak gerçekleştiğini ortaya koymuştu.31 milyar 500 milyon metreküplük gaz kışı sağlıyor TürkAkım, iki koldan oluşan boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.
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türkakım saldırısı, türkakım boru hattı, türkakım projesi, türkakım gaz boru hattı
türkakım saldırısı, türkakım boru hattı, türkakım projesi, türkakım gaz boru hattı

TürkAkım saldırısı sonrası Bakan Bayraktar'dan ilk açıklama: 'Doğalgaz akışında bir sıkıntı yaşanmadı'

12:31 15.01.2025 (güncellendi: 12:41 15.01.2025)
© AA / Bünyamin ÇelikEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA / Bünyamin Çelik
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TürkAkım doğalgaz boru hattına Ukrayna’nın İHA saldırı sonrasında, Enerji Bakanı Alparslan, Sputnik'e yaptığı açıklamada Türkiye’ye gaz akışında bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.
11 Ocak'ta TürkAkım doğalgaz boru hattına yönelik saldırının ardından Ankara'dan kritik bir açıklama geldi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar saldırıya ilişkin Sputnik’in sorusunu yanıtladı. Saldırı girişimin olduğunu doğrulayan Bayraktar “Saldırı sonrasında herhangi bir gaz akışı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Rusya, Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını kesmek amacıyla TürkAkım gaz boru hattına gaz sağlayan Gai-Kodzor köyündeki (Krasnodar Bölgesi) Russkaya kompresör istasyonunun altyapısına 9 uçak tipi İHA kullanarak saldırı girişiminde bulunduğunu” açıklamıştı.
Tüm İHA’ların vurulduğu kaydedilirken araçlardan birine ait parçaların, gaz ölçüm istasyonunun bina ve ekipmanlarına hafif hasar verdiği bildirilirken olaydan kimsenin etkilenmediği kaydedilmişti.

TürkAkım boru hattı neden kilit önemde?

2024'te TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden Avrupa'nın güney ve güneydoğusuna gaz sevkiyatı, yüzde 23 artışla 16.7 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti. Yıl boyunca Ukrayna topraklarından transit geçen Rus gazı, bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı ve 15.4 milyar metreküp oldu.
Gazprom ve ENTSOG verileri, 2023'te Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının 28.15 milyar metreküp olarak gerçekleştiğini ortaya koymuştu.

31 milyar 500 milyon metreküplük gaz kışı sağlıyor

TürkAkım, iki koldan oluşan boru hattı. Kollardan biri Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşırken diğeri Avrupa’nın güney ve güneydoğusundaki ülkelere gaz sağlıyor. Hattın proje kapasitesi 31 milyar 500 milyon metreküp.
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