https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/devlet-tiyatrolarinda-bilet-fiyatlari-yuzde-300-artti-tam-biletler-400-liraya-cikti-sosyal-medyadan-1095279782.html

Devlet Tiyatroları'nda bilet fiyatları yüzde 300 arttı: Tam biletler 400 liraya çıktı, sosyal medyadan tepki yağıyor

Devlet Tiyatroları'nda bilet fiyatları yüzde 300 arttı: Tam biletler 400 liraya çıktı, sosyal medyadan tepki yağıyor

Sputnik Türkiye

Devlet Tiyatroları'nda bilet fiyatlarına yapılan yüzde 300 zam büyük tepki çekti. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T11:29+0300

2025-04-10T11:29+0300

2025-04-10T11:31+0300

yaşam

devlet tiyatroları

akm

zam

tiyatro

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Devlet Tiyatroları'nda bilet fiyatlarının yüzde 300 zamlanması büyük tepki çekti. Son zamla birlikte tam biletler 115 liradan 450 liraya, indirimli biletler ise 70 liradan 330 liraya yükseldi. 2 Nisan'da uygulamaya başlayan zamma ise sosyal medyadan tiyatroseverlerden 'fiyatları indirin' çağrısı yapılıyor. Sanatçılar ve sivil toplum örgütleri de yüzde 300'lük zammın geri alınması çağrısında bulundu. DETİS'ten tepki Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS), söz konusu duruma yönelik bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı “Sanat kurumları kar-zarar mantığıyla değerlendirilemez. Devlet tiyatrosunun bilet gelirleri, kurumun bütçesine değil, genel bütçeye aktarılmaktadır. O halde, bütçenin belini doğrultacağız diye, halkın belini bükmenin bir mantığı var mıdır? Yoksa bu bilet fiyatları karşısında, düşecek seyirci sayısını bahane ederek Devlet Tiyatrosu’nun varlığı hakkında daha başka planlar mı düşünülmektedir?”Sosyal medyada da gündem oldu Zamlı fiyatlar sosyal medyada da tepki çekti. Zamla ilgili , "Sezon ortasındabu nasıl bir fiyat artışı? Emekliye, çalışana yüzde kaç zam verildi de tiyatro biletleri 115'den 450tl'ye, AKM'de ise da ise 175'den 680tl'ye yükseltildi? Amacınız halkın tiyatroya uygun fiyatlarla ulaşması olmalı, tam tersi değil! Fiyatları indirin! " yorumları yapıldı. Başka bir kullanıcı da, "Devlet tiyatroları biletlerine öyle zam gelmiş ki bundan böyle dt’ye gitmek imkansız hâle geldi ne yazık ki. Umarım bu yanlıştan dönülür ve biletler makul fiyatlara çekilir" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu Veda Yurtsever de daha önce yaptığı açıklamada, tiyatro biletlerine gelen zam geri alınmazsa emeklilik dilekçesini sunacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/unlu-oyuncu-veda-yurtseverden-devlet-tiyatrolari-zammina-tepki-bu-zalimlige-ortak-olmayacagim-1094955981.html

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devlet tiyatroları, akm, zam, tiyatro