https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/unlu-oyuncu-veda-yurtseverden-devlet-tiyatrolari-zammina-tepki-bu-zalimlige-ortak-olmayacagim-1094955981.html

Ünlü oyuncu Veda Yurtsever'den, Devlet Tiyatroları zammına tepki: 'Bu zalimliğe ortak olmayacağım'

Ünlü oyuncu Veda Yurtsever'den, Devlet Tiyatroları zammına tepki: 'Bu zalimliğe ortak olmayacağım'

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Veda Yurtsever, Devlet Tiyatroları'na gelen zamma sosyal medyasından tepki gösterirken, ücretlerde düzeltmeye gidilmezse emeklilik dilekçesini... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T16:25+0300

2025-03-28T16:25+0300

2025-03-28T16:25+0300

yaşam

devlet tiyatroları

veda yurtsever

zam

fiyat artışı

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Bir çok tiyatro oyununda ve televizyon dizisinde rol alan ünlü oyuncu Veda Yurtsever, 1 Nisan'dan itibaren Devlet Tiyatroları'na gelecek olan zamma sosyal medyasından 'bu zalimliğe ortak olmayacağım' diyerek isyan etti. Yurtsever, "Normal oyun biletleri 70-110 TL’den 330-450 TL’ye , müzikal oyun biletleri de 115-170 TL’den 450-660 TL’ye kadar çıkacaktır. Kendi bireysel tepkimi göstermek boynumun borcudur. Ücretlerde düzeltmeye gidilmezse bu zalimliğe ortak olmayacağımı ve emeklilik dilekçemi sunacağımı bilgilerinize sunarım" dedi. 'Alınan bu karar tamamıyla aslını inkardır'Son olarak televizyon ekranlarında Sen Ağlama İstanbul dizisiyle boy gösteren ünlü oyuncu ve tiyatrocu Veda Yurtsever, Devlet Tiyatroları'ndaki zamma gösterdiği tepki ile gündem oldu. Yurtsever güncel fiyat listesini yayınlayıp sert çıktı. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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devlet tiyatroları, veda yurtsever, zam, fiyat artışı