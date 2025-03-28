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Ünlü oyuncu Veda Yurtsever'den, Devlet Tiyatroları zammına tepki: 'Bu zalimliğe ortak olmayacağım'
Ünlü oyuncu Veda Yurtsever'den, Devlet Tiyatroları zammına tepki: 'Bu zalimliğe ortak olmayacağım'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Veda Yurtsever, Devlet Tiyatroları'na gelen zamma sosyal medyasından tepki gösterirken, ücretlerde düzeltmeye gidilmezse emeklilik dilekçesini... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T16:25+0300
2025-03-28T16:25+0300
yaşam
devlet tiyatroları
veda yurtsever
zam
fiyat artışı
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Bir çok tiyatro oyununda ve televizyon dizisinde rol alan ünlü oyuncu Veda Yurtsever, 1 Nisan'dan itibaren Devlet Tiyatroları'na gelecek olan zamma sosyal medyasından 'bu zalimliğe ortak olmayacağım' diyerek isyan etti. Yurtsever, "Normal oyun biletleri 70-110 TL’den 330-450 TL’ye , müzikal oyun biletleri de 115-170 TL’den 450-660 TL’ye kadar çıkacaktır. Kendi bireysel tepkimi göstermek boynumun borcudur. Ücretlerde düzeltmeye gidilmezse bu zalimliğe ortak olmayacağımı ve emeklilik dilekçemi sunacağımı bilgilerinize sunarım" dedi. 'Alınan bu karar tamamıyla aslını inkardır'Son olarak televizyon ekranlarında Sen Ağlama İstanbul dizisiyle boy gösteren ünlü oyuncu ve tiyatrocu Veda Yurtsever, Devlet Tiyatroları'ndaki zamma gösterdiği tepki ile gündem oldu. Yurtsever güncel fiyat listesini yayınlayıp sert çıktı. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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devlet tiyatroları, veda yurtsever, zam, fiyat artışı
devlet tiyatroları, veda yurtsever, zam, fiyat artışı

Ünlü oyuncu Veda Yurtsever'den, Devlet Tiyatroları zammına tepki: 'Bu zalimliğe ortak olmayacağım'

16:25 28.03.2025
Veda Yurtsever sosyal medya
Veda Yurtsever sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
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Ünlü oyuncu Veda Yurtsever, Devlet Tiyatroları'na gelen zamma sosyal medyasından tepki gösterirken, ücretlerde düzeltmeye gidilmezse emeklilik dilekçesini vereceğini söyledi.
Bir çok tiyatro oyununda ve televizyon dizisinde rol alan ünlü oyuncu Veda Yurtsever, 1 Nisan'dan itibaren Devlet Tiyatroları'na gelecek olan zamma sosyal medyasından 'bu zalimliğe ortak olmayacağım' diyerek isyan etti. Yurtsever, "Normal oyun biletleri 70-110 TL’den 330-450 TL’ye , müzikal oyun biletleri de 115-170 TL’den 450-660 TL’ye kadar çıkacaktır. Kendi bireysel tepkimi göstermek boynumun borcudur. Ücretlerde düzeltmeye gidilmezse bu zalimliğe ortak olmayacağımı ve emeklilik dilekçemi sunacağımı bilgilerinize sunarım" dedi.

'Alınan bu karar tamamıyla aslını inkardır'

Son olarak televizyon ekranlarında Sen Ağlama İstanbul dizisiyle boy gösteren ünlü oyuncu ve tiyatrocu Veda Yurtsever, Devlet Tiyatroları'ndaki zamma gösterdiği tepki ile gündem oldu. Yurtsever güncel fiyat listesini yayınlayıp sert çıktı. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Devlet Tiyatrolarının 1 Nisan’dan itibaren bilet fiyatlarına olağan dışı bir zam yapma kararı aldığını öğrendim. Bu kapsamda normal oyun biletleri 70-110 TL’den 330-450 TL’ye , müzikal oyun biletleri de 115-170 TL’den 450-660 TL’ye kadar çıkacaktır. Benim için bu zammın Devlet Hastanelerinin Özel Hastanelere, Devlet Okullarının Özel Kolej fiyatlarına yükseltilmesiyle hiçbir farkı yoktur. DT’nin kuruluş amacı “halka ucuza sanat” ulaştırmaktır. Alınan bu karar tamamıyla aslını inkardır. Böylece 31 yıldır hizmet ettiğim bu nadide kurumun arkasında durmamı sağlayan en büyük sebep de ortadan kalkmıştır. Kendi bireysel tepkimi göstermek boynumun borcudur. Ücretlerde düzeltmeye gidilmezse bu zalimliğe ortak olmayacağımı ve emeklilik dilekçemi sunacağımı bilgilerinize sunarım…"
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