https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/demokratik-kongodaki-darbede-yer-alip-idam-alan-3-amerikali-abdye-gonderildi-1095287691.html
Demokratik Kongo’da idam alan 3 Amerikalı, ABD'ye gönderildi
Demokratik Kongo’da idam alan 3 Amerikalı, ABD'ye gönderildi
Sputnik Türkiye
Demokratik Kongo Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Tina Salama, Marcel Malanga Malu, Tylor Thomson ve Benjamin Reuben Zalman-Polun adlı Amerikalıların cezalarının geri... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T15:11+0300
2025-04-10T15:11+0300
2025-04-10T15:18+0300
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felix tshisekedi
tammy bruce
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Geçtiğimiz yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleşen başarısız bir darbedeki rolleri nedeniyle hüküm giyen üç Amerikalı, hapis cezalarının geri kalanını çekmek üzere ABD'ye gönderildi. Marcel Malanga Malu, Tylor Thomson ve Zalman Polun Benjamin adlı Amerikalılar, önce askeri mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılmış ancak geçen hafta Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından cezaları ömür boyu hapis cezasına çevrilmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, üç kişinin kendi “gözetiminde” olduğunu teyit etti.Mahkumların ABD'ye transferi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump'ın kayın babası olan ve ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı görevine getirilen Massad Boulos'un ziyareti sonrası gerçekleşti. Ne olmuştu?Marcel Malanga Malu, Tylor Thomson ve Zalman Polun Benjamin, Mayıs 2024'te başkanlık sarayına düzenlenen saldırıya liderlik etmekle suçlanmışlardı. Demokratik Kongo ordusu olay sonrasında yaptıkları açıklamada "Darbe girişimi savunma ve güvenlik güçleri tarafından bastırıldı. Bu girişim yabancıları ve Kongoluları içeriyordu" demişti.37 kişiyle birlikte 3 Amerikalıya ölüm cezası verilmiş, idam alan Kongo ve Belçika çifte vatandaşı olan Jean-Jacques Wondo sağlık sorunları nedeniyle Belçika'ya dönmüştü. Aralarında bir İngiliz, bir Belçika ve bir Kanada vatandaşının da bulunduğu diğer hükümlüler hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.Demokratik Kongo neden önemli?ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika'dan sorumlu kıdemli danışmanı Massad Boulos, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek iki ülkenin madenler konusunda görüşmelerde bulunduğunu doğruladı ve bunun “milyarlarca dolarlık yatırımlar” içerebileceğini söyledi.Demokratik Kongo Cumhuriyeti, elektronik ekipmanlarda ve elektrikli otomobillerin bataryalarında kullanılan ve şu anda büyük ölçüde Çinli madencilik şirketleri tarafından çıkarılan büyük koltan ve kobalt yataklarına sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/nebenzya-rusya-kongo-demokratik-cumhuriyetinde-istikrar-saglamak-icin-tum-imkanlari-kullanacak--1093149627.html
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benjamin reuben zalman-polun, felix tshisekedi, tammy bruce, abd, kongo, marcel malanga malu, tylor thomson, massad boulos, koltan, kobalt, kobalt madenciliği
benjamin reuben zalman-polun, felix tshisekedi, tammy bruce, abd, kongo, marcel malanga malu, tylor thomson, massad boulos, koltan, kobalt, kobalt madenciliği
Demokratik Kongo’da idam alan 3 Amerikalı, ABD'ye gönderildi
15:11 10.04.2025 (güncellendi: 15:18 10.04.2025)
Demokratik Kongo Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Tina Salama, Marcel Malanga Malu, Tylor Thomson ve Benjamin Reuben Zalman-Polun adlı Amerikalıların cezalarının geri kalanını ABD'de çekmek üzere ülkeden ayrıldıklarını duyurdu. 3 Amerikalı idam almış ama Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Tshisekedi cezayı hafifleterek müebbete çevirmişti.
Geçtiğimiz yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleşen başarısız bir darbedeki rolleri nedeniyle hüküm giyen üç Amerikalı, hapis cezalarının geri kalanını çekmek üzere ABD'ye gönderildi. Marcel Malanga Malu, Tylor Thomson ve Zalman Polun Benjamin adlı Amerikalılar, önce askeri mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılmış ancak geçen hafta Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından cezaları ömür boyu hapis cezasına çevrilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, üç kişinin kendi “gözetiminde” olduğunu teyit etti.
Mahkumların ABD'ye transferi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump'ın kayın babası olan ve ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı görevine getirilen Massad Boulos'un ziyareti sonrası gerçekleşti.
Marcel Malanga Malu, Tylor Thomson ve Zalman Polun Benjamin, Mayıs 2024'te başkanlık sarayına düzenlenen saldırıya liderlik etmekle suçlanmışlardı. Demokratik Kongo ordusu olay sonrasında yaptıkları açıklamada "Darbe girişimi savunma ve güvenlik güçleri tarafından bastırıldı. Bu girişim yabancıları ve Kongoluları içeriyordu" demişti.
37 kişiyle birlikte 3 Amerikalıya ölüm cezası verilmiş, idam alan Kongo ve Belçika çifte vatandaşı olan Jean-Jacques Wondo sağlık sorunları nedeniyle Belçika'ya dönmüştü. Aralarında bir İngiliz, bir Belçika ve bir Kanada vatandaşının da bulunduğu diğer hükümlüler hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.
Demokratik Kongo neden önemli?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika'dan sorumlu kıdemli danışmanı Massad Boulos, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek iki ülkenin madenler konusunda görüşmelerde bulunduğunu doğruladı ve bunun “milyarlarca dolarlık yatırımlar” içerebileceğini söyledi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, elektronik ekipmanlarda ve elektrikli otomobillerin bataryalarında kullanılan ve şu anda büyük ölçüde Çinli madencilik şirketleri tarafından çıkarılan büyük koltan ve kobalt yataklarına sahip.