https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/nebenzya-rusya-kongo-demokratik-cumhuriyetinde-istikrar-saglamak-icin-tum-imkanlari-kullanacak--1093149627.html

Nebenzya: Rusya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde istikrar sağlamak için 'tüm imkanları' kullanacak

Nebenzya: Rusya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde istikrar sağlamak için 'tüm imkanları' kullanacak

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gerilimi durdurmak ve diplomatik bir çözüm... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T03:39+0300

2025-01-29T03:39+0300

2025-01-29T03:39+0300

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Rusya Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya, bu Konsey platformunda dahil olmak üzere tüm imkanlarını kullanacak, böylece gerilimi durdurup, doğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki durumu istikrara kavuşturmak için diplomatik bir çözüm perspektifini yeniden sağlamayı amaçlayacaktır" dedi. Nebenzya, bu kriz için askeri bir çözüm yolunun olmadığını vurgulayarak, "Tamamen açıktır ki, bu yalnızca siyasi bir anlaşma ile mümkün olacaktır" ifadesini kullandı. Angola'nın himayesinde yapılan arabuluculuk çabalarının başarısız olmasının ardından, M23 isyancı hareketi son haftalarda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusuna yönelik saldırılarına yeniden başladı. Cumhuriyet yetkilileri, komşu Ruanda'yı isyancılara destek vermekle suçluyor ve Ruanda'dan DRC'den askerlerini çekmesini talep ediyor. Ruanda, tüm suçlamaları reddediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/demokratik-kongoda-catismalarin-siddeti-artti-10dan-fazla-baris-gucu-askeri-oldu-1093137695.html

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