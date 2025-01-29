Nebenzya: Rusya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde istikrar sağlamak için 'tüm imkanları' kullanacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka liderleri, Grönland için masada
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
11 yeni cezaevi geliyor: ‘Esas mesele suçla mücadele olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ayşe Barım'ın tutuklanmasında savcının sevk yazısından çıkanlar
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'da Osimhen farkı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Trump'ın Filistinsiz Gazze planı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir devrin başlangıcı: Misâk-ı Millî
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EDEBİYATIN UNUTULMAZ İSMİ
‘R’ harfiyle başı dertteydi: Lavinia aslında kimdir?
18:16
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Usta piyanist şarkılarıyla ölümsüz oldu
19:17
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/nebenzya-rusya-kongo-demokratik-cumhuriyetinde-istikrar-saglamak-icin-tum-imkanlari-kullanacak--1093149627.html
Nebenzya: Rusya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde istikrar sağlamak için 'tüm imkanları' kullanacak
Nebenzya: Rusya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde istikrar sağlamak için 'tüm imkanları' kullanacak
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gerilimi durdurmak ve diplomatik bir çözüm... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T03:39+0300
2025-01-29T03:39+0300
dünya
asya & pasifik
vasiliy nebenzya
ruanda
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
kongo dc
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc044665a01d339ed2a440b5a70b077f.jpg
Rusya Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya, bu Konsey platformunda dahil olmak üzere tüm imkanlarını kullanacak, böylece gerilimi durdurup, doğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki durumu istikrara kavuşturmak için diplomatik bir çözüm perspektifini yeniden sağlamayı amaçlayacaktır" dedi. Nebenzya, bu kriz için askeri bir çözüm yolunun olmadığını vurgulayarak, "Tamamen açıktır ki, bu yalnızca siyasi bir anlaşma ile mümkün olacaktır" ifadesini kullandı. Angola'nın himayesinde yapılan arabuluculuk çabalarının başarısız olmasının ardından, M23 isyancı hareketi son haftalarda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusuna yönelik saldırılarına yeniden başladı. Cumhuriyet yetkilileri, komşu Ruanda'yı isyancılara destek vermekle suçluyor ve Ruanda'dan DRC'den askerlerini çekmesini talep ediyor. Ruanda, tüm suçlamaları reddediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/demokratik-kongoda-catismalarin-siddeti-artti-10dan-fazla-baris-gucu-askeri-oldu-1093137695.html
ruanda
kongo
demokratik kongo cumhuriyeti
kongo dc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58fbbb3808aaef04c37385cd29b38936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, vasiliy nebenzya, ruanda, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, kongo dc
asya & pasifik, vasiliy nebenzya, ruanda, kongo, demokratik kongo cumhuriyeti, kongo dc

Nebenzya: Rusya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde istikrar sağlamak için 'tüm imkanları' kullanacak

03:39 29.01.2025
© AP Photo / Mary AltafferRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Abone ol
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gerilimi durdurmak ve diplomatik bir çözüm perspektifini yeniden sağlamak için 'tüm imkanlarını' kullanacağını duyurdu.
Rusya Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Rusya, bu Konsey platformunda dahil olmak üzere tüm imkanlarını kullanacak, böylece gerilimi durdurup, doğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki durumu istikrara kavuşturmak için diplomatik bir çözüm perspektifini yeniden sağlamayı amaçlayacaktır" dedi.
Nebenzya, bu kriz için askeri bir çözüm yolunun olmadığını vurgulayarak, "Tamamen açıktır ki, bu yalnızca siyasi bir anlaşma ile mümkün olacaktır" ifadesini kullandı.
Angola'nın himayesinde yapılan arabuluculuk çabalarının başarısız olmasının ardından, M23 isyancı hareketi son haftalarda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusuna yönelik saldırılarına yeniden başladı.
Cumhuriyet yetkilileri, komşu Ruanda'yı isyancılara destek vermekle suçluyor ve Ruanda'dan DRC'den askerlerini çekmesini talep ediyor. Ruanda, tüm suçlamaları reddediyor.
Demokratik Kongo'da çatışmaların şiddeti arttı: 10'dan fazla barış gücü askeri öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
DÜNYA
Demokratik Kongo'da çatışmaların şiddeti arttı: 10'dan fazla barış gücü askeri öldü
Dün, 17:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала