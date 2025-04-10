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DEM Parti heyeti, Erdoğan ile bir araya gelecek: Görüşme öncesi açıklama yapıldı
DEM Parti heyeti, Erdoğan ile bir araya gelecek: Görüşme öncesi açıklama yapıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde açıklama yapan DEM Parti heyeti görüşme sonrasında yazılı açıklama yapılabileceğini belirtti. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T13:25+0300
2025-04-10T13:25+0300
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sırrı süreyya önder
pervin buldan
dem parti
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek DEM Parti heyeti, görüşme öncesine kısa bir açıklama yaptı. Sırrı Süreyya Önder, sürecin geldiği nokta hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendireceklerini belirterek, "Bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz bilgilendireceğiz kendisini. Bundan sonrası için hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız" dedi. Heyet görüşmelerinin ardından ise yazılı bir açıklama yapılabileceği belirtildi. 'Çok daha hızlı ve çok daha nitelikli adımlarla devam edecektir'DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Önder açıklamasında, "Bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz bilgilendireceğiz kendisini. Bundan sonrası için hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri, çok daha hızlı ve çok daha nitelikli adımlarla devam edecektir." dedi.Pervin Buldan da yaptığı açıklamada, "Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini iletecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelere dair kendisini bilgilendireceğiz. Belki yazılı bir açıklama yapabiliriz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-ve-dem-parti-heyetinin-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu-1095262296.html
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sırrı süreyya önder, pervin buldan, dem parti, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
sırrı süreyya önder, pervin buldan, dem parti, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı

DEM Parti heyeti, Erdoğan ile bir araya gelecek: Görüşme öncesi açıklama yapıldı

13:25 10.04.2025
© Raşit AydoğanDEM Parti
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© Raşit Aydoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde açıklama yapan DEM Parti heyeti görüşme sonrasında yazılı açıklama yapılabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek DEM Parti heyeti, görüşme öncesine kısa bir açıklama yaptı. Sırrı Süreyya Önder, sürecin geldiği nokta hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendireceklerini belirterek, "Bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz bilgilendireceğiz kendisini. Bundan sonrası için hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız" dedi. Heyet görüşmelerinin ardından ise yazılı bir açıklama yapılabileceği belirtildi.

'Çok daha hızlı ve çok daha nitelikli adımlarla devam edecektir'

DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Önder açıklamasında, "Bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz bilgilendireceğiz kendisini. Bundan sonrası için hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri, çok daha hızlı ve çok daha nitelikli adımlarla devam edecektir." dedi.
Pervin Buldan da yaptığı açıklamada, "Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini iletecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelere dair kendisini bilgilendireceğiz. Belki yazılı bir açıklama yapabiliriz" diye konuştu.
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti Heyeti'nin görüşmesinin tarihi belli oldu
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