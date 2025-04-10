https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/dem-parti-heyeti-erdogan-ile-bir-araya-gelecek-gorusme-oncesi-aciklama-yapildi-1095283924.html

DEM Parti heyeti, Erdoğan ile bir araya gelecek: Görüşme öncesi açıklama yapıldı

DEM Parti heyeti, Erdoğan ile bir araya gelecek: Görüşme öncesi açıklama yapıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde açıklama yapan DEM Parti heyeti görüşme sonrasında yazılı açıklama yapılabileceğini belirtti. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T13:25+0300

2025-04-10T13:25+0300

2025-04-10T13:25+0300

türki̇ye

sırrı süreyya önder

pervin buldan

dem parti

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek DEM Parti heyeti, görüşme öncesine kısa bir açıklama yaptı. Sırrı Süreyya Önder, sürecin geldiği nokta hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendireceklerini belirterek, "Bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz bilgilendireceğiz kendisini. Bundan sonrası için hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız" dedi. Heyet görüşmelerinin ardından ise yazılı bir açıklama yapılabileceği belirtildi. 'Çok daha hızlı ve çok daha nitelikli adımlarla devam edecektir'DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Önder açıklamasında, "Bugün sürecin geldiği noktayı Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz bilgilendireceğiz kendisini. Bundan sonrası için hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri, çok daha hızlı ve çok daha nitelikli adımlarla devam edecektir." dedi.Pervin Buldan da yaptığı açıklamada, "Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini iletecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelere dair kendisini bilgilendireceğiz. Belki yazılı bir açıklama yapabiliriz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-ve-dem-parti-heyetinin-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu-1095262296.html

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sırrı süreyya önder, pervin buldan, dem parti, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı