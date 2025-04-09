https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/cumhurbaskani-erdogan-ve-dem-parti-heyetinin-gorusmesinin-tarihi-belli-oldu-1095262296.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti Heyeti'nin görüşmesinin tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti Heyeti'nin görüşmesinin tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Heyeti’nin yapacağı görüşmenin tarihi netleşti. Erdoğan, DEM Heyeti’ni yarın saat 13.30’da Beştepe’de kabul edecek. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T18:50+0300
2025-04-09T18:50+0300
2025-04-09T18:50+0300
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beştepe, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, halkların demokratik partisi (hdp), dem parti, recep tayyip erdoğan
beştepe, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti, halkların demokratik partisi (hdp), dem parti, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti Heyeti'nin görüşmesinin tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Heyeti’nin yapacağı görüşmenin tarihi netleşti. Erdoğan, DEM Heyeti’ni yarın saat 13.30’da Beştepe’de kabul edecek.