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Çılgın Sayısal Loto’da rekor ikramiye sahibini buldu: 756 milyon TL kimin oldu?
Çılgın Sayısal Loto’da rekor ikramiye sahibini buldu: 756 milyon TL kimin oldu?
Sputnik Türkiye
9 Nisan 2025 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 756 milyon 28 bin 278 TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı haberimizde.
2025-04-10T06:41+0300
2025-04-10T06:41+0300
ekonomi̇
sayısal loto
milli piyango i̇daresi
çarşamba
sonuç
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Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 9 Nisan 2025 tarihinde saat 21:30'da tamamlandı. Canlı yayınla aktarılan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi ve milyonlarca vatandaş ekran başında heyecanla takip etti.Bu haftanın çekilişinde büyük ikramiye tutarı tam 756 milyon 28 bin 278 TL olarak açıklandı. Bu rakam, Türkiye loto tarihinde en yüksek ikramiyelerden biri olarak kayıtlara geçti.🔹 Kazandıran numaralar açıklandı9 Nisan 2025 Pazartesi günü yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar şu şekilde belirlendi:12 - 14 - 15 - 66 - 76 - 77Joker: 13SüperStar: 88Bu numaralarla eşleşen bir talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazanan kişinin kimliği ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.🔹 Sayısal loto sonuçları nereden sorgulanır?Kazanan numaraları kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online üzerinden biletlerini hızlıca sorgulayabilir. Ayrıca mobil uygulama ve millipiyangoonline.com üzerinden detaylı ikramiye bilgileri erişime açık.🔹 Canlı yayın ve resmi onay süreciÇekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı ve ardından noter onayıyla sonuçlar duyuruldu. Bu süreç, şeffaflık ve güvenilirlik açısından büyük önem taşıyor.🔹 Çılgın sayısal loto nasıl oynanır? Sayısal Loto, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesiyle oynanıyor. Çılgın versiyonunda ek olarak Joker ve SüperStar alanlarıyla daha fazla kazanma şansı sunuluyor.❓ Sıkça sorulan sorular1. 9 Nisan 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı?Çekilişte kazanan numaralar: 12, 14, 15, 66, 76, 77. Joker: 13, SüperStar: 88.2. Büyük ikramiye ne kadar?Büyük ikramiye tam 756 milyon 28 bin 278 TL olarak açıklandı.3. Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılıyor?Her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21:30’da çekiliş yapılıyor.4. Sayısal Loto sonuçlarına nereden ulaşabilirim?Milli Piyango Online sitesi veya mobil uygulaması üzerinden sorgulama yapılabilir.5. Loto kazananı kim oldu?Kazanan kişi henüz açıklanmadı. Milli Piyango İdaresi resmi duyuru yapacaktır.6. Loto kuponu internetten alınabilir mi?Evet, millipiyangoonline.com üzerinden çevrimiçi olarak kupon doldurabilirsiniz.
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Çılgın Sayısal Loto’da rekor ikramiye sahibini buldu: 756 milyon TL kimin oldu?

06:41 10.04.2025
© DHAçılgın sayısal loto
çılgın sayısal loto - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© DHA
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9 Nisan 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde rekor ikramiye olan 756 milyon 28 bin 278 TL bir talihliye çıktı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları noter huzurunda açıklandı ve canlı yayınla paylaşıldı. Kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı haberimizde…
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 9 Nisan 2025 tarihinde saat 21:30'da tamamlandı. Canlı yayınla aktarılan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi ve milyonlarca vatandaş ekran başında heyecanla takip etti.
Bu haftanın çekilişinde büyük ikramiye tutarı tam 756 milyon 28 bin 278 TL olarak açıklandı. Bu rakam, Türkiye loto tarihinde en yüksek ikramiyelerden biri olarak kayıtlara geçti.

🔹 Kazandıran numaralar açıklandı

9 Nisan 2025 Pazartesi günü yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar şu şekilde belirlendi:
12 - 14 - 15 - 66 - 76 - 77
Joker: 13
SüperStar: 88
Bu numaralarla eşleşen bir talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazanan kişinin kimliği ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

🔹 Sayısal loto sonuçları nereden sorgulanır?

Kazanan numaraları kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online üzerinden biletlerini hızlıca sorgulayabilir. Ayrıca mobil uygulama ve millipiyangoonline.com üzerinden detaylı ikramiye bilgileri erişime açık.

🔹 Canlı yayın ve resmi onay süreci

Çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı ve ardından noter onayıyla sonuçlar duyuruldu. Bu süreç, şeffaflık ve güvenilirlik açısından büyük önem taşıyor.

🔹 Çılgın sayısal loto nasıl oynanır?

Sayısal Loto, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesiyle oynanıyor. Çılgın versiyonunda ek olarak Joker ve SüperStar alanlarıyla daha fazla kazanma şansı sunuluyor.

❓ Sıkça sorulan sorular

1. 9 Nisan 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı?
Çekilişte kazanan numaralar: 12, 14, 15, 66, 76, 77. Joker: 13, SüperStar: 88.
2. Büyük ikramiye ne kadar?
Büyük ikramiye tam 756 milyon 28 bin 278 TL olarak açıklandı.
3. Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılıyor?
Her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21:30’da çekiliş yapılıyor.
4. Sayısal Loto sonuçlarına nereden ulaşabilirim?
Milli Piyango Online sitesi veya mobil uygulaması üzerinden sorgulama yapılabilir.
5. Loto kazananı kim oldu?
Kazanan kişi henüz açıklanmadı. Milli Piyango İdaresi resmi duyuru yapacaktır.
6. Loto kuponu internetten alınabilir mi?
Evet, millipiyangoonline.com üzerinden çevrimiçi olarak kupon doldurabilirsiniz.
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