Bakan Tunç duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 6 kişi için tutuklama kararı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kent Lokantaları fiilen kapalıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolarda 172 kişi tutuklandı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Berkay, tutuklanırken yine 'Her şey çok güzel olacak' dedi
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Telekom sektöründe akıllı şebekeler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
15:11
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
15:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ekonomi programı, yabancı sermayeyi Türkiye’ye çekme çabasından başka bir şey yapmadı’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'Berkay gözaltına alındığı gün Saraçhane’de gerçekleşen eylemlerde değildi'
17:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın yükselişi: Putin’in 25 yılı
18:30
26 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Dokuz günün sonunda Türkiye, kaldığı yerden devam edecek’
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da yeni gözaltılar
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
YAZI - YORUM
Merkez Bankası döviz satınca para bizim cebimizden mi çıkıyor?
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/bakan-tunc-duyurdu-kartalkayadaki-otel-yangini-faciasinda-6-kisi-icin-tutuklama-karari-1094905416.html
Bakan Tunç duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 6 kişi için tutuklama kararı
Bakan Tunç duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 6 kişi için tutuklama kararı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporuna dayanarak 6 şüpheli hakkında daha... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T09:56+0300
2025-03-27T09:56+0300
türki̇ye
haberler
türkiye
yılmaz tunç
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
otel yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1092999879_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d890dfa89e62f82c78ce6c948a47d456.jpg
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, faciaya ilişkin bilirkişi raporunun ardından 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiğini duyurdu.Bilirkişi raporu savcılığa sunulduTunç, 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili olarak, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü adli soruşturma kapsamında önemli bir adım atıldığını belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin yer aldığı uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun savcılığa sunulduğunu ifade etti.Adalet Bakanı Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/uludagdaki-otel-yangininda-hayatini-kaybeden-milli-kayakci-berkin-usta-kimdir-son-paylasimi-ortaya-1094904048.html
türki̇ye
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1092999879_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88367cf0eda54d6a5d5187c4088e968e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, türkiye, yılmaz tunç, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel yangını
haberler, türkiye, yılmaz tunç, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel yangını

Bakan Tunç duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 6 kişi için tutuklama kararı

09:56 27.03.2025
© AA / Evrim AydınKartalkaya otel yangını
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA / Evrim Aydın
Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporuna dayanarak 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Soruşturmada toplamda 20 tutuklu bulunuyordu.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, faciaya ilişkin bilirkişi raporunun ardından 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Bilirkişi raporu savcılığa sunuldu

Tunç, 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili olarak, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü adli soruşturma kapsamında önemli bir adım atıldığını belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin yer aldığı uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun savcılığa sunulduğunu ifade etti.
Adalet Bakanı Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."
Berkin Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
TÜRKİYE
Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kimdir? Son paylaşımı ortaya çıktı
09:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала