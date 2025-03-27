https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/bakan-tunc-duyurdu-kartalkayadaki-otel-yangini-faciasinda-6-kisi-icin-tutuklama-karari-1094905416.html
Bakan Tunç duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 6 kişi için tutuklama kararı
Bakan Tunç duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 6 kişi için tutuklama kararı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporuna dayanarak 6 şüpheli hakkında daha... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T09:56+0300
2025-03-27T09:56+0300
2025-03-27T09:56+0300
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, faciaya ilişkin bilirkişi raporunun ardından 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiğini duyurdu.Bilirkişi raporu savcılığa sunulduTunç, 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili olarak, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü adli soruşturma kapsamında önemli bir adım atıldığını belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin yer aldığı uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun savcılığa sunulduğunu ifade etti.Adalet Bakanı Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/uludagdaki-otel-yangininda-hayatini-kaybeden-milli-kayakci-berkin-usta-kimdir-son-paylasimi-ortaya-1094904048.html
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haberler, türkiye, yılmaz tunç, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel yangını
haberler, türkiye, yılmaz tunç, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel yangını
Bakan Tunç duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 6 kişi için tutuklama kararı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporuna dayanarak 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Soruşturmada toplamda 20 tutuklu bulunuyordu.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, faciaya ilişkin bilirkişi raporunun ardından 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildiğini duyurdu.
Bilirkişi raporu savcılığa sunuldu
Tunç, 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili olarak, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü adli soruşturma kapsamında önemli bir adım atıldığını belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin yer aldığı uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun savcılığa sunulduğunu ifade etti.
Adalet Bakanı Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."