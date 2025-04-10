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Bakan Şimşek: Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur
Bakan Şimşek: Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T12:54+0300
2025-04-10T12:54+0300
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mehmet şimşek
oecd
brent petrol
brent petrolün varil fiyatı
hazine ve maliye bakanlığı
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Brent petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur" dedi. Enflasyona ve cari açığa etkisini değerlendirdiEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye İnceleme Raporu Tanıtımı'nın ardından konuşan Bakan Şimşek, gümrük tarife açıklamalarının ardından düşüşe geçen Brent petrol varil fiyatlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur. Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir." ifadelerini kullandı.
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mehmet şimşek, oecd, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, oecd, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Şimşek: Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur

12:54 10.04.2025
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur" dedi.

Enflasyona ve cari açığa etkisini değerlendirdi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye İnceleme Raporu Tanıtımı'nın ardından konuşan Bakan Şimşek, gümrük tarife açıklamalarının ardından düşüşe geçen Brent petrol varil fiyatlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur. Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir." ifadelerini kullandı.
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