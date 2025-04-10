https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/bakan-simsek-brent-petrol-65-dolarin-altinda-kalirsa-yil-sonu-enflasyonu-hedefin-yaklasik-1-ile-16-1095283255.html

Bakan Şimşek: Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur

Bakan Şimşek: Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T12:54+0300

2025-04-10T12:54+0300

2025-04-10T12:54+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

oecd

brent petrol

brent petrolün varil fiyatı

hazine ve maliye bakanlığı

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Brent petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur" dedi. Enflasyona ve cari açığa etkisini değerlendirdiEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye İnceleme Raporu Tanıtımı'nın ardından konuşan Bakan Şimşek, gümrük tarife açıklamalarının ardından düşüşe geçen Brent petrol varil fiyatlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1,6 puan altında olur. Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1,5 seviyesinin altına düşebilir." ifadelerini kullandı.

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mehmet şimşek, oecd, brent petrol, brent petrolün varil fiyatı, hazine ve maliye bakanlığı