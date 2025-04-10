https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/anadolu-universitesi-acikogretim-bahar-donemi-sinav-takvimi-aof-sinavlari-ne-zaman-2025--1095277482.html

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi: AÖF 2025 sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi: AÖF 2025 sınavları ne zaman?

Sputnik Türkiye

AÖF sınavları

2025-04-10T10:31+0300

2025-04-10T10:31+0300

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türki̇ye

açıköğretim

anadolu üniversitesi

türkiye

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavlarına az bir süre kaldı.AÖF ara sınavları ne zaman?Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan günleri uygulanacak. Açık öğretim sınavlarıSınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terk edemez. AÖF sınav sonuçları en zaman açıklanacak?Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.AÖF sınav tarihleriAÖF ara sınavlar: 19-20 NisanAÖF final sınavları: 24-25 MayısYaz okulu başlama tarihi:30 Haziran 2025 / Bitiş tarihi: 16 Ağustos 2025Yaz okulu sınavı: 16 Ağustos

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ata-aof-vize-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-sonuclar-nereden-sorgulanir-iste-ders-gecme-notu-1095191186.html

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