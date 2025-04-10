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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi: AÖF 2025 sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi: AÖF 2025 sınavları ne zaman?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavlarına az bir süre kaldı.AÖF ara sınavları ne zaman?Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan günleri uygulanacak. Açık öğretim sınavlarıSınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terk edemez. AÖF sınav sonuçları en zaman açıklanacak?Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.AÖF sınav tarihleriAÖF ara sınavlar: 19-20 NisanAÖF final sınavları: 24-25 MayısYaz okulu başlama tarihi:30 Haziran 2025 / Bitiş tarihi: 16 Ağustos 2025Yaz okulu sınavı: 16 Ağustos
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aöf sınavları ne zaman 2025? anadolu üniversitesi açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi, aöf sınavları ne zaman 2025? anadolu üniversitesi açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi, aöf ara sınav tarihleri, aöf sınavı nisan kaçında, nisandaki aöf sınavları, aöf sınav tarihleri, aöf sınav takvimi, anadolu üniversitesi, aöf, aöf sınav takvimi, açıköğretim sınav tarihleri, aöf ara sınavları ne zaman, saat kaçta?, aöf vi̇ze sinavlari ne zaman, aöf vi̇ze sinavlari, aöf vize, aöf sınav tarihleri, aöf sınavları ne zaman,
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi: AÖF 2025 sınavları ne zaman?

10:31 10.04.2025 (güncellendi: 11:19 10.04.2025)
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA
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Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan günleri uygulanacak. Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavlarına az bir süre kaldı.

AÖF ara sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan günleri uygulanacak.

Açık öğretim sınavları

Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.

Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terk edemez.

AÖF sınav sonuçları en zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.

AÖF sınav tarihleri

AÖF ara sınavlar: 19-20 Nisan
AÖF final sınavları: 24-25 Mayıs
Yaz okulu başlama tarihi:30 Haziran 2025 / Bitiş tarihi: 16 Ağustos 2025
Yaz okulu sınavı: 16 Ağustos
AÖF - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2025
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