https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/anadolu-universitesi-acikogretim-bahar-donemi-sinav-takvimi-aof-sinavlari-ne-zaman-2025--1095277482.html
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi: AÖF 2025 sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi: AÖF 2025 sınavları ne zaman?
Sputnik Türkiye
AÖF sınavları
2025-04-10T10:31+0300
2025-04-10T10:31+0300
2025-04-10T11:19+0300
türki̇ye
açıköğretim
anadolu üniversitesi
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavlarına az bir süre kaldı.AÖF ara sınavları ne zaman?Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan günleri uygulanacak. Açık öğretim sınavlarıSınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terk edemez. AÖF sınav sonuçları en zaman açıklanacak?Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.AÖF sınav tarihleriAÖF ara sınavlar: 19-20 NisanAÖF final sınavları: 24-25 MayısYaz okulu başlama tarihi:30 Haziran 2025 / Bitiş tarihi: 16 Ağustos 2025Yaz okulu sınavı: 16 Ağustos
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ata-aof-vize-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-sonuclar-nereden-sorgulanir-iste-ders-gecme-notu-1095191186.html
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi: AÖF 2025 sınavları ne zaman?
10:31 10.04.2025 (güncellendi: 11:19 10.04.2025)
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan günleri uygulanacak. Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavlarına az bir süre kaldı.
AÖF ara sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan günleri uygulanacak.
Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.
Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terk edemez.
AÖF sınav sonuçları en zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.
AÖF ara sınavlar: 19-20 Nisan
AÖF final sınavları: 24-25 Mayıs
Yaz okulu başlama tarihi:30 Haziran 2025 / Bitiş tarihi: 16 Ağustos 2025
Yaz okulu sınavı: 16 Ağustos