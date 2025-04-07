https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/ata-aof-vize-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-sonuclar-nereden-sorgulanir-iste-ders-gecme-notu-1095191186.html

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden sorgulanır? İşte ders geçme notu

ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden sorgulanır? İşte ders geçme notu

Sputnik Türkiye

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi ara sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonrası öğrenciler gözünü... 07.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-07T11:49+0300

2025-04-07T11:49+0300

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türki̇ye

açıköğretim

atatürk üniversitesi

sınav

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2024-2025 ATA AÖF sınav sonuçları için heyecan dorukta. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından düzenlenen bahar dönemi vize sınavları, 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Lisans ve ön lisans programlarında eğitim alan binlerce öğrenci şimdi sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Üniversite yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, ATA AÖF vize sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içinde açıklanacak. Bu hesaba göre sonuçların en geç 20 Nisan 2025 tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.AÖF sınav sonucu sorgulama ekranıÖğrenciler sonuçlara, ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ulaşabilecek. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yaparak puan bilgilerini görebilecek. Sınav sonucu sorgulama ekranı için adres: https://obs.atauni.edu.trDers başarı notu nasıl hesaplanıyor?ATA AÖF’te ders geçme notu, ilgili derse ait ara sınav ve final sınavı puanlarının ağırlıklı ortalamasına göre belirleniyor. Ara sınavın katkı oranı yüzde 30, finalin katkısı ise %70. Ancak bazı uygulamalı derslerde (Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması, Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme) bu sistem uygulanmıyor.Atatürk Üniversitesi ders geçme notu kaç? Harf notlarının anlamıATA AÖF sistemine göre öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için en az CC harf notunu alması gerekiyor. İşte ATA AÖF harf notları:

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