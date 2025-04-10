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Altının ons fiyatı 3 bin 174 doları aşarak rekor kırdı: Gram, yarım ve tam altın ne kadar?
Altının ons fiyatı 3 bin 174 doları aşarak rekor kırdı: Gram, yarım ve tam altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Küresel gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altının ons fiyatı bugün yüzde 2.8 artışla 3 bin 174.74 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
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Altın piyasasında ons altın 3 bin 174 dolar seviyesini aşarak rekor seviyelere çıktı.Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarını tarihi rekor seviyelere taşıdı. Gram altın 3 bin 853 TL, ons altın ise 3 bin 174 dolar seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Piyasalarda cumhuriyet altını yüzde 1.38 artışla 25 bin 621 TL, çeyrek altın yüzde 1.46 artışla 6 bin 442 TL seviyesine çıktı. Uzmanlar, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin tırmanması ve Fed'in faiz politikasına yönelik belirsizliklerin yatırımcıları 'güvenli liman' varlıklara yönlendirdiğini belirtti.
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abd, ons altın, altın, gram altın, külçe altın, dolar, dolar/tl, çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, gümrük, gümrük vergisi, gümrük kapısı, gümrük birliği

Altının ons fiyatı 3 bin 174 doları aşarak rekor kırdı: Gram, yarım ve tam altın ne kadar?

21:35 10.04.2025 (güncellendi: 21:41 10.04.2025)
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Küresel gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altının ons fiyatı bugün yüzde 2.8 artışla 3 bin 174.74 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri ve Trump yönetiminin agresif gümrük politikalarının yarattığı dalgalanma, altının son 12 ayda yüzde 36'lık yükselişine katkı sağladı.
Altın piyasasında ons altın 3 bin 174 dolar seviyesini aşarak rekor seviyelere çıktı.
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarını tarihi rekor seviyelere taşıdı. Gram altın 3 bin 853 TL, ons altın ise 3 bin 174 dolar seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Piyasalarda cumhuriyet altını yüzde 1.38 artışla 25 bin 621 TL, çeyrek altın yüzde 1.46 artışla 6 bin 442 TL seviyesine çıktı.
Uzmanlar, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin tırmanması ve Fed'in faiz politikasına yönelik belirsizliklerin yatırımcıları 'güvenli liman' varlıklara yönlendirdiğini belirtti.
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