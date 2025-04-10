https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/altinin-ons-fiyati-3-bin-174-dolari-asarak-rekor-kirdi-gram-yarim-ve-tam-altin-ne-kadar-1095300686.html

Altının ons fiyatı 3 bin 174 doları aşarak rekor kırdı: Gram, yarım ve tam altın ne kadar?

Altının ons fiyatı 3 bin 174 doları aşarak rekor kırdı: Gram, yarım ve tam altın ne kadar?

Sputnik Türkiye

Küresel gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altının ons fiyatı bugün yüzde 2.8 artışla 3 bin 174.74 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu... 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T21:35+0300

2025-04-10T21:35+0300

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Altın piyasasında ons altın 3 bin 174 dolar seviyesini aşarak rekor seviyelere çıktı.Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarını tarihi rekor seviyelere taşıdı. Gram altın 3 bin 853 TL, ons altın ise 3 bin 174 dolar seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Piyasalarda cumhuriyet altını yüzde 1.38 artışla 25 bin 621 TL, çeyrek altın yüzde 1.46 artışla 6 bin 442 TL seviyesine çıktı. Uzmanlar, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin tırmanması ve Fed'in faiz politikasına yönelik belirsizliklerin yatırımcıları 'güvenli liman' varlıklara yönlendirdiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/abd-cine-gumruk-tarifesini-yuzde-145-seviyesine-yukseltti-1095297879.html

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