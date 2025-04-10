https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/akademisyen-levent-dolek-ve-uc-kisi-icin-tahliye-karari-verildi-1095283688.html

Akademisyen Levent Dölek ve üç kişi için tahliye kararı verildi

Akademisyen Levent Dölek ve üç kişi için tahliye kararı verildi

Sputnik Türkiye

Aralarında akademisyen Levent Dölek'in de bulunduğu 4 kişi tahliye edildi. 10.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-10T13:16+0300

2025-04-10T13:16+0300

2025-04-10T13:16+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

soruşturma

tutuklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

İBB'ye yönelik soruşturmalar sonrasında düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan akademisyen Levent Dölek ve üç kişi hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2025'teki "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma" iddiasıyla tutuklanan dört sanık hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme, Abuzer Görgüç, Hasan Bilgin, Kerem Gümre ve Levent Dölek'in kişisel ve sosyal durumlarını, sabit ikametlerini ve kaçma şüphelerinin bulunmadığını göz önüne alarak, adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmalarına hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-timur-soykan-ve-murat-agirelin-gozaltina-alinmasina-iliskin-1095275261.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, tutuklama