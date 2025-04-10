https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/akademisyen-levent-dolek-ve-uc-kisi-icin-tahliye-karari-verildi-1095283688.html
Akademisyen Levent Dölek ve üç kişi için tahliye kararı verildi
Akademisyen Levent Dölek ve üç kişi için tahliye kararı verildi
Sputnik Türkiye
Aralarında akademisyen Levent Dölek'in de bulunduğu 4 kişi tahliye edildi. 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T13:16+0300
2025-04-10T13:16+0300
2025-04-10T13:16+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
soruşturma
tutuklama
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İBB'ye yönelik soruşturmalar sonrasında düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan akademisyen Levent Dölek ve üç kişi hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2025'teki "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma" iddiasıyla tutuklanan dört sanık hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme, Abuzer Görgüç, Hasan Bilgin, Kerem Gümre ve Levent Dölek'in kişisel ve sosyal durumlarını, sabit ikametlerini ve kaçma şüphelerinin bulunmadığını göz önüne alarak, adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmalarına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-timur-soykan-ve-murat-agirelin-gozaltina-alinmasina-iliskin-1095275261.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, tutuklama
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, tutuklama
Akademisyen Levent Dölek ve üç kişi için tahliye kararı verildi
Aralarında akademisyen Levent Dölek'in de bulunduğu 4 kişi tahliye edildi.
İBB'ye yönelik soruşturmalar sonrasında düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan akademisyen Levent Dölek ve üç kişi hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2025'teki "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma" iddiasıyla tutuklanan dört sanık hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme, Abuzer Görgüç, Hasan Bilgin, Kerem Gümre ve Levent Dölek'in kişisel ve sosyal durumlarını, sabit ikametlerini ve kaçma şüphelerinin bulunmadığını göz önüne alarak, adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmalarına hükmetti.