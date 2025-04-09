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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ahmet-mattia-minguzzi-davasi-yarin-basliyor-ailenin-avukati-rezan-epozdemir-mucadelemiz-en-agir-1095253567.html
Ahmet Mattia Minguzzi davası yarın başlıyor! Ailenin avukatı Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak
Ahmet Mattia Minguzzi davası yarın başlıyor! Ailenin avukatı Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin katil zanlıları yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T14:50+0300
2025-04-09T14:51+0300
yaşam
andrea minguzzi
yasemin minguzzi
mattia ahmet minguzzi
rezan epözdemir
ağır ceza mahkemesi
cinayet
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Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin katil zanlıları yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, 18 yaşın altındaki iki zanlının en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini, Türk iç hukukuna göre hiçbir indirim uygulanmazsa faillerin alacağı en ağır cezanın 24 yıl hapis cezası olduğunu belirterek, “Bizim de mücadelemiz her iki fail bakımından eylem üzerinde ortak hakimiyetin sağlandığı ve müşterek failliğin söz konusu olduğundan bahisli emsal mahiyette en ağır cezayı aldırmak” dedi.Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan yargılanacaklarİtalyan şef Andrea Minguzzi ve sanatçı Yasemin Minguzzi'nin tek çocukları 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi, Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi, B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.18 yaşından küçük zanlılar hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar yarın ilk kez İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet yerine 24 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaklarHabertürk'ün haberine göre, faillerin 18 yaşından küçük olmasının davayı ve verilecek kararı nasıl etkileyebileceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Rezan Epözdemir, “Normal koşullarda bu failler Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-e maddesince çocuğa karşı kasten öldürme suçu işlediklerinden, müşterek fail olarak ağırlaştırılmış müebbet istemli yargılanmaları gerekir fakat cinayetin işlendiği tarihte biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Dolayısıyla yaş küçüklüğü nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 31. Maddesinin uygulanması söz konusu olacak. Bu durumda da fiili işlediği sırada 15-18 yaş arasında olan faillerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesini öngörüyor. Ceza miktarında ciddi bir indirim söz konusu oluyor” diye konuştu.En ağır cezayı almaları için müdahale edeceğizTürk iç hukukuna göre hiçbir indirim uygulanmazsa faillerin alacağı en ağır cezanın 24 yıl hapis cezası olduğunu belirten Epözdemir, “Bizim de mücadelemiz her iki fail bakımından eylem üzerinde ortak hakimiyetin sağlandığı ve müşterek failliğin söz konusu olduğundan bahisli emsal mahiyette en ağır cezayı aldırmak” dedi.Türk Ceza Kanunu 31. Maddesine göre yaş küçüklüğü nedeniyle alınabilecek en ağır ceza olan 24 yıl hapis cezasının, hem aileyi manevi açıdan hem de kamu vicdanını rahatlatıcı mahiyette olmadığını ifade eden Epözdemir, “Nitekim aile de Ahmet Minguzzi için uygulanmasa bile bu konuda bir yasal düzenleme değişikliği yapılmasını, infaz düzenlemesi yapılmasını, şartla salıverme veya yaş küçüklüğü ile ilgili de çocuklara karşı işlenen suçlarda daha ağır nitelikte bir düzenleme yapılmasını talep ediyorlar” diye konuştu.Aile tehdit edildiAvukat Epözdemir, duruşma gününde adliye önünde gereken önlemlerin alınmasını talep ettiklerini de ifade ederek, “Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Adliye çevresinde de gerekli önlemlerin alınmasını talep ettik. Sayın mahkeme tarafından da gerekli müzakereler yazıldı. Şimdi faillerin tespitine ilişkin olarak başsavcılık ve kollukça çalışma yürütülüyor” dedi.Minguzzi ailesi cinayetin ardından tehdit edildikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/mattia-ahmet-minguzzinin-ailesine-tehdit-mesajlari-kaybedecek-bir-seyimiz-yok-size-cehennemi-1095215540.html
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andrea minguzzi, yasemin minguzzi, mattia ahmet minguzzi, rezan epözdemir, ağır ceza mahkemesi, cinayet
andrea minguzzi, yasemin minguzzi, mattia ahmet minguzzi, rezan epözdemir, ağır ceza mahkemesi, cinayet

Ahmet Mattia Minguzzi davası yarın başlıyor! Ailenin avukatı Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak

14:50 09.04.2025 (güncellendi: 14:51 09.04.2025)
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AA
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Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin katil zanlıları yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin katil zanlıları yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, 18 yaşın altındaki iki zanlının en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini, Türk iç hukukuna göre hiçbir indirim uygulanmazsa faillerin alacağı en ağır cezanın 24 yıl hapis cezası olduğunu belirterek, “Bizim de mücadelemiz her iki fail bakımından eylem üzerinde ortak hakimiyetin sağlandığı ve müşterek failliğin söz konusu olduğundan bahisli emsal mahiyette en ağır cezayı aldırmak dedi.

Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan yargılanacaklar

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve sanatçı Yasemin Minguzzi'nin tek çocukları 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi, Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi, B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.18 yaşından küçük zanlılar hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar yarın ilk kez İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Yasemin Minguzzi sosyal medya
Yasemin Minguzzi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
Yasemin Minguzzi sosyal medya

Ağırlaştırılmış müebbet yerine 24 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaklar

Habertürk'ün haberine göre, faillerin 18 yaşından küçük olmasının davayı ve verilecek kararı nasıl etkileyebileceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Rezan Epözdemir, “Normal koşullarda bu failler Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-e maddesince çocuğa karşı kasten öldürme suçu işlediklerinden, müşterek fail olarak ağırlaştırılmış müebbet istemli yargılanmaları gerekir fakat cinayetin işlendiği tarihte biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Dolayısıyla yaş küçüklüğü nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 31. Maddesinin uygulanması söz konusu olacak. Bu durumda da fiili işlediği sırada 15-18 yaş arasında olan faillerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesini öngörüyor. Ceza miktarında ciddi bir indirim söz konusu oluyor” diye konuştu.

En ağır cezayı almaları için müdahale edeceğiz

Türk iç hukukuna göre hiçbir indirim uygulanmazsa faillerin alacağı en ağır cezanın 24 yıl hapis cezası olduğunu belirten Epözdemir, “Bizim de mücadelemiz her iki fail bakımından eylem üzerinde ortak hakimiyetin sağlandığı ve müşterek failliğin söz konusu olduğundan bahisli emsal mahiyette en ağır cezayı aldırmak” dedi.
Türk Ceza Kanunu 31. Maddesine göre yaş küçüklüğü nedeniyle alınabilecek en ağır ceza olan 24 yıl hapis cezasının, hem aileyi manevi açıdan hem de kamu vicdanını rahatlatıcı mahiyette olmadığını ifade eden Epözdemir, “Nitekim aile de Ahmet Minguzzi için uygulanmasa bile bu konuda bir yasal düzenleme değişikliği yapılmasını, infaz düzenlemesi yapılmasını, şartla salıverme veya yaş küçüklüğü ile ilgili de çocuklara karşı işlenen suçlarda daha ağır nitelikte bir düzenleme yapılmasını talep ediyorlar” diye konuştu.

Aile tehdit edildi

Avukat Epözdemir, duruşma gününde adliye önünde gereken önlemlerin alınmasını talep ettiklerini de ifade ederek, “Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Adliye çevresinde de gerekli önlemlerin alınmasını talep ettik. Sayın mahkeme tarafından da gerekli müzakereler yazıldı. Şimdi faillerin tespitine ilişkin olarak başsavcılık ve kollukça çalışma yürütülüyor” dedi.
Minguzzi ailesi cinayetin ardından tehdit edildikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Yasemin Minguzzi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları: 'Kaybedecek bir şeyimiz yok, size cehennemi yaşatacağız'
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