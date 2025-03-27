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Kırmızı ette fahiş fiyata cironun yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
Kırmızı ette fahiş fiyata cironun yüzde 10'u kadar ceza kesilecek
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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektörüne ilişkin çok sayıda inceleme yaptıklarını açıkladı. Küle, "Rekabeti ihlal eden teşebbüslere cirolarının... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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2025-03-27T14:35+0300
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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Son zamanlarda söz konusu sektördeki teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit ettiklerine, aralarında anlaşarak fiyatları yükselttiklerine veya arzı kısıtladıklarına ilişkin çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarına dikkati çeken Küle, "Kırmızı et sektörüne ilişkin eş zamanlı çok sayıda inceleme yürütüyoruz ve bu konuda elimizde önemli bulgular var." diye konuştu.İdari ceza uygulanacakKüle, incelemelerine rağmen sektörde ihlali sürdüren teşebbüslere yönelik uyarıda bulunarak, "Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası vereceğiz. Nitekim 2023'te sektörün önde gelen bir firmasına önemli para cezası tesis ettiğimizi hatırlatırım." ifadelerini kullandı.Amaçlarının, vatandaşın daha uygun fiyata, daha kaliteli ürünlere ulaşmasının temin edilmesi olduğuna dikkati çeken Küle, tüketicinin refahı konu olduğunda kırmızı et alanının kendileri için pek çok açıdan kritik sektör olduğunu söyledi.'Hiçbir yaptırımdan imtina eidlmeyecek'Küle, vatandaşın sağlıklı ve dengeli beslenmesi için kırmızı etin vazgeçilmez protein kaynağı olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:
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kırmızı et, ekonomi, denetim, fiyat, fahiş fiyat
kırmızı et, ekonomi, denetim, fiyat, fahiş fiyat

Kırmızı ette fahiş fiyata cironun yüzde 10'u kadar ceza kesilecek

14:34 27.03.2025 (güncellendi: 14:35 27.03.2025)
© AAkırmızı et
kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA
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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektörüne ilişkin çok sayıda inceleme yaptıklarını açıkladı. Küle, "Rekabeti ihlal eden teşebbüslere cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası vereceğiz." dedi.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son zamanlarda söz konusu sektördeki teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit ettiklerine, aralarında anlaşarak fiyatları yükselttiklerine veya arzı kısıtladıklarına ilişkin çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarına dikkati çeken Küle, "Kırmızı et sektörüne ilişkin eş zamanlı çok sayıda inceleme yürütüyoruz ve bu konuda elimizde önemli bulgular var." diye konuştu.

İdari ceza uygulanacak

Küle, incelemelerine rağmen sektörde ihlali sürdüren teşebbüslere yönelik uyarıda bulunarak, "Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası vereceğiz. Nitekim 2023'te sektörün önde gelen bir firmasına önemli para cezası tesis ettiğimizi hatırlatırım." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının, vatandaşın daha uygun fiyata, daha kaliteli ürünlere ulaşmasının temin edilmesi olduğuna dikkati çeken Küle, tüketicinin refahı konu olduğunda kırmızı et alanının kendileri için pek çok açıdan kritik sektör olduğunu söyledi.

'Hiçbir yaptırımdan imtina eidlmeyecek'

Küle, vatandaşın sağlıklı ve dengeli beslenmesi için kırmızı etin vazgeçilmez protein kaynağı olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Diğer yandan kırmızı et, hayvancılık, yem, süt ve süt ürünleri ile perakende gibi sektörlerle etkileşim içinde ve bu nedenle çok sayıda sektör bakımından da kilit role sahip. Bu pazarların birindeki rekabet sorunu diğer pazarları da etkiliyor ve kartopu etkisiyle bu sorunlar daha da büyüyor. Dolayısıyla kırmızı et sektöründe rekabetin tesisini bu açıdan çok önemsiyoruz. Bu pazarda faaliyet gösteren tüm teşebbüslerin fiyatlarını birbirinden bağımsız, rekabetçi parametreler doğrultusunda belirlemesini elzem görüyoruz, bunu ısrarla vurguluyoruz. Vatandaşın refahına etki eden her türlü rekabetçi endişe karşısında duruş taahhüdümüzün bir parçası olarak, teşebbüsleri bu sektörü rekabet sorunlarından bertaraf etmeleri konusunda uyarıyorum. Tespit edilen ihlaller karşısında hiçbir yaptırımdan imtina edilmeyecek."
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