Kırmızı ette fahiş fiyata cironun yüzde 10'u kadar ceza kesilecek

"Diğer yandan kırmızı et, hayvancılık, yem, süt ve süt ürünleri ile perakende gibi sektörlerle etkileşim içinde ve bu nedenle çok sayıda sektör bakımından da kilit role sahip. Bu pazarların birindeki rekabet sorunu diğer pazarları da etkiliyor ve kartopu etkisiyle bu sorunlar daha da büyüyor. Dolayısıyla kırmızı et sektöründe rekabetin tesisini bu açıdan çok önemsiyoruz. Bu pazarda faaliyet gösteren tüm teşebbüslerin fiyatlarını birbirinden bağımsız, rekabetçi parametreler doğrultusunda belirlemesini elzem görüyoruz, bunu ısrarla vurguluyoruz. Vatandaşın refahına etki eden her türlü rekabetçi endişe karşısında duruş taahhüdümüzün bir parçası olarak, teşebbüsleri bu sektörü rekabet sorunlarından bertaraf etmeleri konusunda uyarıyorum. Tespit edilen ihlaller karşısında hiçbir yaptırımdan imtina edilmeyecek."