Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
'Doğuştan katiller dünyasına hoş geldiniz'
07:13
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'den teklif: Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve bakanların siyasete girmeden 5 yıl önceki mal varlıkları raporlansın
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: 'Trafik kazaları bir kader değil; ihmalkârlık ve eğitimsizlik'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Mustafa Kemal Atatürk'ün, geometri alanında yaptığı yenilikler.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gerçek narsisizm nedir?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Tarımda yaş ortalaması alarm veriyor: Gençler çiftçi olmak istemiyor
15:11
2 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, yeni insanlı programlar üzerinde çalışıyor
15:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İtalyan profesör: Yabancı para bağımlılığı kırılmalı
17:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu TürkAkım kompresör istasyonuna saldırdı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımında dev artış
18:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/unlu-oyuncu-bulent-sakrakin-yeni-sevgilisi-ortaya-cikti-1095265087.html
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Şakrak, üç ay önce ayrıldığı 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman'ın ardından 16 yaş küçük... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T23:19+0300
2025-04-09T23:19+0300
türki̇ye
bülent şakrak
sevgili
eski sevgili
sevgililer günü
aşk
yaş farkı
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya akımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092238405_0:510:1243:1209_1920x0_80_0_0_be593aed2a12a7109d15bd3486843830.jpg
Oyuncu Bülent Şakrak, üç ay önce ayrıldığı Burcu Kirman'ın ardından 31 yaşındaki Duygu Arabacıoğlu'yla sevgili oldu.Özel hayatıyla gündeme gelen Bülent Şakrak 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman'la yollarını ayırmıştı. Şakrak, o dönem yaş farkı nedeniyle tepki görürken yeni bir ilişkiye başladı. Ünlü oyuncunun gönlünü kaptırdığı isim ise ayakkabı tasarımcısı 31 yaşındaki Duygu Arabacıoğlu oldu.Habertürk'e göre; Arabacıoğlu ile yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenilen Şakrak, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de ikilinin yakın çevresi bu birlikteliği doğruladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan aşk haberi, özellikle yaş farkı sebebiyle takipçilerin dikkatini çekti. 47 yaşındaki Bülent Şakrak ile Arabacıoğlu arasında 16 yaşlık bir fark olduğu ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-oyuncu-bulent-sakrak-askini-sosyal-medyadan-ilan-etti-1092238595.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092238405_0:394:1243:1326_1920x0_80_0_0_45d2f3e3ebf3d78ee5bcd173816096b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bülent şakrak, sevgili, eski sevgili, sevgililer günü, aşk, yaş farkı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı
bülent şakrak, sevgili, eski sevgili, sevgililer günü, aşk, yaş farkı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

23:19 09.04.2025
Bülent Şakrak sosyal medya
Bülent Şakrak sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
Abone ol
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Şakrak, üç ay önce ayrıldığı 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman'ın ardından 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan çiftin, ilk kez nerede görüntüleneceği şimdiden merak konusu olurken aralarındaki yaş farkı gündem oldu.
Oyuncu Bülent Şakrak, üç ay önce ayrıldığı Burcu Kirman'ın ardından 31 yaşındaki Duygu Arabacıoğlu'yla sevgili oldu.
Özel hayatıyla gündeme gelen Bülent Şakrak 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman'la yollarını ayırmıştı. Şakrak, o dönem yaş farkı nedeniyle tepki görürken yeni bir ilişkiye başladı. Ünlü oyuncunun gönlünü kaptırdığı isim ise ayakkabı tasarımcısı 31 yaşındaki Duygu Arabacıoğlu oldu.
© Fotoğraf : Duygu Arabacıoğlu instagramDuygu Arabacıoğlu
Duygu Arabacıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
Duygu Arabacıoğlu
© Fotoğraf : Duygu Arabacıoğlu instagram
Habertürk'e göre; Arabacıoğlu ile yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenilen Şakrak, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de ikilinin yakın çevresi bu birlikteliği doğruladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan aşk haberi, özellikle yaş farkı sebebiyle takipçilerin dikkatini çekti. 47 yaşındaki Bülent Şakrak ile Arabacıoğlu arasında 16 yaşlık bir fark olduğu ortaya çıktı.
Bülent Şakrak sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
YAŞAM
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak aşkını sosyal medyadan ilan etti
1 Ocak, 11:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала