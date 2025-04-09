https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/unlu-oyuncu-bulent-sakrakin-yeni-sevgilisi-ortaya-cikti-1095265087.html

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Şakrak, üç ay önce ayrıldığı 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman'ın ardından 16 yaş küçük... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T23:19+0300

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türki̇ye

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Oyuncu Bülent Şakrak, üç ay önce ayrıldığı Burcu Kirman'ın ardından 31 yaşındaki Duygu Arabacıoğlu'yla sevgili oldu.Özel hayatıyla gündeme gelen Bülent Şakrak 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman'la yollarını ayırmıştı. Şakrak, o dönem yaş farkı nedeniyle tepki görürken yeni bir ilişkiye başladı. Ünlü oyuncunun gönlünü kaptırdığı isim ise ayakkabı tasarımcısı 31 yaşındaki Duygu Arabacıoğlu oldu.Habertürk'e göre; Arabacıoğlu ile yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenilen Şakrak, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de ikilinin yakın çevresi bu birlikteliği doğruladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan aşk haberi, özellikle yaş farkı sebebiyle takipçilerin dikkatini çekti. 47 yaşındaki Bülent Şakrak ile Arabacıoğlu arasında 16 yaşlık bir fark olduğu ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-oyuncu-bulent-sakrak-askini-sosyal-medyadan-ilan-etti-1092238595.html

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bülent şakrak, sevgili, eski sevgili, sevgililer günü, aşk, yaş farkı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı