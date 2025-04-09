https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/unlu-oyuncu-bulent-sakrakin-yeni-sevgilisi-ortaya-cikti-1095265087.html
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Şakrak, üç ay önce ayrıldığı 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman'ın ardından 16 yaş küçük... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T23:19+0300
2025-04-09T23:19+0300
2025-04-09T23:19+0300
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yaş farkı
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sosyal medya akımı
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Oyuncu Bülent Şakrak, üç ay önce ayrıldığı Burcu Kirman'ın ardından 31 yaşındaki Duygu Arabacıoğlu'yla sevgili oldu.Özel hayatıyla gündeme gelen Bülent Şakrak 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman'la yollarını ayırmıştı. Şakrak, o dönem yaş farkı nedeniyle tepki görürken yeni bir ilişkiye başladı. Ünlü oyuncunun gönlünü kaptırdığı isim ise ayakkabı tasarımcısı 31 yaşındaki Duygu Arabacıoğlu oldu.Habertürk'e göre; Arabacıoğlu ile yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenilen Şakrak, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de ikilinin yakın çevresi bu birlikteliği doğruladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan aşk haberi, özellikle yaş farkı sebebiyle takipçilerin dikkatini çekti. 47 yaşındaki Bülent Şakrak ile Arabacıoğlu arasında 16 yaşlık bir fark olduğu ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-oyuncu-bulent-sakrak-askini-sosyal-medyadan-ilan-etti-1092238595.html
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bülent şakrak, sevgili, eski sevgili, sevgililer günü, aşk, yaş farkı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı
bülent şakrak, sevgili, eski sevgili, sevgililer günü, aşk, yaş farkı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Şakrak, üç ay önce ayrıldığı 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman'ın ardından 16 yaş küçük Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan çiftin, ilk kez nerede görüntüleneceği şimdiden merak konusu olurken aralarındaki yaş farkı gündem oldu.
Oyuncu Bülent Şakrak, üç ay önce ayrıldığı Burcu Kirman'ın ardından 31 yaşındaki Duygu Arabacıoğlu'yla sevgili oldu.
Özel hayatıyla gündeme gelen Bülent Şakrak 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman'la yollarını ayırmıştı. Şakrak, o dönem yaş farkı nedeniyle tepki görürken yeni bir ilişkiye başladı. Ünlü oyuncunun gönlünü kaptırdığı isim ise ayakkabı tasarımcısı 31 yaşındaki Duygu Arabacıoğlu oldu.
Habertürk'e göre; Arabacıoğlu ile yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenilen Şakrak, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de ikilinin yakın çevresi bu birlikteliği doğruladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan aşk haberi, özellikle yaş farkı sebebiyle takipçilerin dikkatini çekti. 47 yaşındaki Bülent Şakrak ile Arabacıoğlu arasında 16 yaşlık bir fark olduğu ortaya çıktı.