https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-oyuncu-bulent-sakrak-askini-sosyal-medyadan-ilan-etti-1092238595.html
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak aşkını sosyal medyadan ilan etti
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak aşkını sosyal medyadan ilan etti
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, yeni yılda sosyal medyasından paylaştığı fotoğrafla kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi oyuncu Burcu Kirman'la birlikteliğini ilan... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T11:57+0300
2025-01-01T11:57+0300
2025-01-01T11:57+0300
yaşam
bülent şakrak
burcu kirman
ceyda düvenci
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Yeni yılın ilk aşk itirafı ünlü oyuncu Bülent Şakrak'tan geldi. Şakrak, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, oyuncu Burcu Kirman'la birlikteliğini duyururken birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. Ceyda Düvenci ile evliydiŞakrak, 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ceyda Düvenci ile evlenmişti. Bir çocuk sahibi olan çift, 2023 yılında boşanmıştı. Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oyuncu Esra Akpınar ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Burcu Kirman kimdir?Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği mezunu olan Burcu Kirman, oyunculuk yapıyor. 1999 doğumlu olan Kirman, Toprak ile Fidan, Alef, Baraj ve Bay Yanlış dizilerinde rol aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/2024-yilinda-kultur-sanatta-neler-yasandi-1091820351.html
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bülent şakrak, burcu kirman, burcu kirman kimdir, burcu kirman kaç yaşında, bülent şakrak yeni sevgilisi,
bülent şakrak, burcu kirman, burcu kirman kimdir, burcu kirman kaç yaşında, bülent şakrak yeni sevgilisi,
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak aşkını sosyal medyadan ilan etti
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, yeni yılda sosyal medyasından paylaştığı fotoğrafla kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi oyuncu Burcu Kirman'la birlikteliğini ilan etti.
Yeni yılın ilk aşk itirafı ünlü oyuncu Bülent Şakrak'tan geldi. Şakrak, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, oyuncu Burcu Kirman'la birlikteliğini duyururken birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Ceyda Düvenci ile evliydi
Şakrak, 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ceyda Düvenci ile evlenmişti. Bir çocuk sahibi olan çift, 2023 yılında boşanmıştı. Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oyuncu Esra Akpınar ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.
Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği mezunu olan Burcu Kirman, oyunculuk yapıyor. 1999 doğumlu olan Kirman, Toprak ile Fidan, Alef, Baraj ve Bay Yanlış dizilerinde rol aldı.