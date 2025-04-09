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Ümit Özdağ'ın, 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ümit Özdağ'ın, 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanına hakaret davasında 29 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
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zafer partisi
silivri cezaevi
ümit özdağ
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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'cumhurbaşkanına hakaret' davası kapsamında ilk kez 29 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Ekol TV'nin haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, davanın yetkisizlik nedeniyle Antalya’ya gönderilmesine karar vermişti. Savcılık karar itiraz ederken İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığı haklı bularak dosyanın İstanbul'da kalmasına hükmetti. Böylece, dava süreci İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Ümit Özdağ, söz konusu davada 29 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/umit-ozdag-hakkinda-iddianame-hazirlandi-7-yil-10-aya-kadar-hapis-cezasi-istendi-1095229945.html
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zafer partisi, silivri cezaevi, ümit özdağ, i̇stanbul ağır ceza mahkemesi
zafer partisi, silivri cezaevi, ümit özdağ, i̇stanbul ağır ceza mahkemesi

Ümit Özdağ'ın, 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

17:47 09.04.2025 (güncellendi: 18:01 09.04.2025)
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanına hakaret davasında 29 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'cumhurbaşkanına hakaret' davası kapsamında ilk kez 29 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.
Ekol TV'nin haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, davanın yetkisizlik nedeniyle Antalya’ya gönderilmesine karar vermişti. Savcılık karar itiraz ederken İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığı haklı bularak dosyanın İstanbul'da kalmasına hükmetti. Böylece, dava süreci İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Ümit Özdağ, söz konusu davada 29 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkacak.
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
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