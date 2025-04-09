https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/umit-ozdagin-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-hakim-karsisina-cikacagi-belli-oldu-1095260377.html

Ümit Özdağ'ın, 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Ümit Özdağ'ın, 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanına hakaret davasında 29 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T17:47+0300

2025-04-09T17:47+0300

2025-04-09T18:01+0300

türki̇ye

zafer partisi

silivri cezaevi

ümit özdağ

i̇stanbul ağır ceza mahkemesi

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'cumhurbaşkanına hakaret' davası kapsamında ilk kez 29 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Ekol TV'nin haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, davanın yetkisizlik nedeniyle Antalya’ya gönderilmesine karar vermişti. Savcılık karar itiraz ederken İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığı haklı bularak dosyanın İstanbul'da kalmasına hükmetti. Böylece, dava süreci İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Ümit Özdağ, söz konusu davada 29 Nisan tarihinde hakim karşısına çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/umit-ozdag-hakkinda-iddianame-hazirlandi-7-yil-10-aya-kadar-hapis-cezasi-istendi-1095229945.html

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zafer partisi, silivri cezaevi, ümit özdağ, i̇stanbul ağır ceza mahkemesi