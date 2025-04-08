https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/umit-ozdag-hakkinda-iddianame-hazirlandi-7-yil-10-aya-kadar-hapis-cezasi-istendi-1095229945.html
Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi
Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 08.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-08T17:05+0300
2025-04-08T17:05+0300
2025-04-08T19:02+0300
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ümit özdağ
zafer partisi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden yıldan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.Antalya'da 19 Ocak'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada sonrasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, başlatılan soruşturmada Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul'a sevk edilen Özdağ, hakaret suçlamasından serbest bırakıldı ama a ile “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/umit-ozdag-silivrideki-hucresinin-cizimini-paylasti-1095027301.html
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ümit özdağ, zafer partisi
ümit özdağ, zafer partisi
Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi
17:05 08.04.2025 (güncellendi: 19:02 08.04.2025)
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden yıldan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Antalya'da 19 Ocak'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada sonrasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, başlatılan soruşturmada Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul'a sevk edilen Özdağ, hakaret suçlamasından serbest bırakıldı ama a ile “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanmıştı.