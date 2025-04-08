https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/umit-ozdag-hakkinda-iddianame-hazirlandi-7-yil-10-aya-kadar-hapis-cezasi-istendi-1095229945.html

Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi

Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı: 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 08.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-08T17:05+0300

2025-04-08T17:05+0300

2025-04-08T19:02+0300

türki̇ye

ümit özdağ

zafer partisi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden yıldan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.Antalya'da 19 Ocak'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada sonrasında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, başlatılan soruşturmada Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul'a sevk edilen Özdağ, hakaret suçlamasından serbest bırakıldı ama a ile “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/umit-ozdag-silivrideki-hucresinin-cizimini-paylasti-1095027301.html

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