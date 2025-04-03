https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/valilik-duyurdu-tavuk-donerden-zehirlenenlerin-sayisi-648-oldu-2-kisi-tutuklandi-1095118220.html

Valilik duyurdu: Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648 oldu, 2 kişi tutuklandı

Valilik duyurdu: Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648 oldu, 2 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin tavuk dönerini tüketen müşterilerde şiddetli mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri görüldü... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T21:56+0300

2025-04-03T21:56+0300

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türki̇ye

tavuk

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tutuklama kararı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen 648 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.Kocaeli Valiliği sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 648 kişiden 646'sı tedavi edilerek taburcu edildiğini, 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiğini duyurdu. Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmeden numuneler alarak Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan analizlerde, tavuk döner numunelerinin Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmadığı tespit edildi. İşletme sahipleri hakkında suç duyurusu yapılırken 2 şüpheli tutuklandı. Söz konusu işletme, Körfez Belediyesi tarafından mühürlendi. Valilik, belediye, sağlık ve tarım müdürlükleri, konuyu yakından takip ettiklerini açıkladı.

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