https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/valilik-duyurdu-tavuk-donerden-zehirlenenlerin-sayisi-648-oldu-2-kisi-tutuklandi-1095118220.html
Valilik duyurdu: Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648 oldu, 2 kişi tutuklandı
Valilik duyurdu: Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648 oldu, 2 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin tavuk dönerini tüketen müşterilerde şiddetli mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri görüldü... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T21:56+0300
2025-04-03T21:56+0300
2025-04-03T21:56+0300
türki̇ye
tavuk
tavuk döner
zehir
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
zehirli
sağlık
hastane
tutuklama kararı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen 648 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.Kocaeli Valiliği sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 648 kişiden 646'sı tedavi edilerek taburcu edildiğini, 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiğini duyurdu. Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmeden numuneler alarak Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan analizlerde, tavuk döner numunelerinin Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmadığı tespit edildi. İşletme sahipleri hakkında suç duyurusu yapılırken 2 şüpheli tutuklandı. Söz konusu işletme, Körfez Belediyesi tarafından mühürlendi. Valilik, belediye, sağlık ve tarım müdürlükleri, konuyu yakından takip ettiklerini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/tavuk-doner-standartlari-degisiyor-yeni-yonetmelik-taslagi-hazirlandi-1088183714.html
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tavuk, tavuk döner, zehir, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, zehirli, sağlık, hastane, tutuklama kararı, tutuklama, kocaeli, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü
Valilik duyurdu: Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648 oldu, 2 kişi tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin tavuk dönerini tüketen müşterilerde şiddetli mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri görüldü. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 648 kişiden 646'sı tedavi edilerek taburcu edilirken, 2 kişinin hayati tehlikesi olduğu açıklandı. Valilik, 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner yiyen 648 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
Kocaeli Valiliği sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 648 kişiden 646'sı tedavi edilerek taburcu edildiğini, 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiğini duyurdu. Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmeden numuneler alarak Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan analizlerde, tavuk döner numunelerinin Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmadığı tespit edildi.
İşletme sahipleri hakkında suç duyurusu yapılırken 2 şüpheli tutuklandı. Söz konusu işletme, Körfez Belediyesi tarafından mühürlendi. Valilik, belediye, sağlık ve tarım müdürlükleri, konuyu yakından takip ettiklerini açıkladı.